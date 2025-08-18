Укр
Ударили перед переговорами: Зеленский сделал заявление после атаки по Украине с 10 погибшими

Алёна Воронина
18 августа 2025, 14:09
Сегодняшний удар по Украине был абсолютно показательным и циничным, подчеркнул Зеленский. Россияне ударили прямо перед переговорами президентов Украины и США.
Ударили перед переговорами: Зеленский сделал заявление после атаки по Украине с 10 погибшими
Зеленский сделал заявление после атаки по Украине с 10 погибшими/ коллаж: Главред, фото: Telegram Владимир Зеленский и Игорь Клименко, Офис президента Украины

Основные тезисы из заявления Зеленского:

  • Удар по Украине перед переговорами лидеров Украины и США был показательным и циничным
  • Из-за удара оккупантов в Харькове погибли семь человек, в Запорожье - трое
  • Украине нужны надежные гарантии безопасности, войну надо завершать

Удар российских оккупантов по Украине в ночь на 18 августа был абсолютно показательным и циничным.

Россияне атаковали Украину, зная, что сегодня в Вашингтоне будет встреча лидеров Украины и США. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский после удара захватчиков по нескольким украинским областям.

"Это был абсолютно показательный и циничный российский удар. Они знают, что сегодня в Вашингтоне встреча для прекращения войны. Будем говорить о ключевых вещах с Президентом Трампом. Вместе с Украиной в разговоре будут участвовать лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, ЕС, НАТО", - отметил глава Украинского государства.

Он подчеркнул, что все, кто будет участвовать в сегодняшних переговорах, хотят достойного мира и настоящей безопасности. И именно в этот момент россияне бьют по Харькову, Запорожью, Сумской области, по Одессе, по жилым домам, по гражданской инфраструктуре нашего государства.

В результате атаки погибли 10 человек: семеро - в Харькове, трое - в Запорожье.

"Это сознательное убийство россиянами людей, убийство детей. Из-за удара дронами по Харькову по состоянию на сейчас известно о семи погибших, самая маленькая девочка - полтора года, и десятки пострадавших, среди которых и дети. В Запорожье из-за ракетных ударов по городу известно о 20 пострадавших и трех убитых людях. Мои соболезнования всем родным и близким погибших", - отметил Зеленский.

Также он рассказал, что был и сознательный российский удар по энергетическому объекту в Одессе, принадлежащему азербайджанской компании. Президент Украины подчеркнул, что это был удар по отношениям Украины и Азербайджана и по энергетической независимости.

"Российская военная машина несмотря на все продолжает уничтожать жизнь. Путин показательно будет убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия. Именно поэтому мы так ждем помощи с прекращением убийств. Именно поэтому нужны надежные гарантии безопасности. Именно поэтому Россия не должна получить никакого вознаграждения за эту войну. Войну надо завершать. И услышать "стоп" должна именно Москва", - подытожил Зеленский.

  • Удар РФ по Украине в ночь на 18 августа 2025 года
    Удар РФ по Украине в ночь на 18 августа 2025 года ГСЧС Харьковщины, Одесщины и Сумщины
Удар РФ по Украине в ночь на 18 августа - что известно

Как ранее сообщал Главред, РФ ударила по многоэтажке в Харькове - погиб ребенок, десятки людей ранены. По причине обвала перекрытий дома есть угроза, что под завалами могут находиться люди.

Также сообщалось, что перед встречей Трампа и Зеленского РФ обстреляла ракетами Запорожье. В результате вражеского удара пострадали люди. Известно также о погибших.

война в Украине ракета Владимир Зеленский дроны ракетный удар атака дронов
Война в Украине может прекратиться "почти сразу": Трамп назвал два условия

07:24

"Уверен, защитим Украину": Зеленский прибыл в Вашингтон

06:47

РФ ударила по многоэтажке в Харькове: погиб ребёнок, десятки людей раненыФотоВидео

