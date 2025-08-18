Ударили перед переговорами: Зеленский сделал заявление после атаки по Украине с 10 погибшими

Сегодняшний удар по Украине был абсолютно показательным и циничным, подчеркнул Зеленский. Россияне ударили прямо перед переговорами президентов Украины и США.

https://glavred.info/ukraine/udarili-pered-peregovorami-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-posle-ataki-po-ukraine-s-10-pogibshimi-10690643.html Ссылка скопирована

Зеленский сделал заявление после атаки по Украине с 10 погибшими/ коллаж: Главред, фото: Telegram Владимир Зеленский и Игорь Клименко, Офис президента Украины

Основные тезисы из заявления Зеленского:

Удар по Украине перед переговорами лидеров Украины и США был показательным и циничным

Из-за удара оккупантов в Харькове погибли семь человек, в Запорожье - трое

Украине нужны надежные гарантии безопасности, войну надо завершать

Удар российских оккупантов по Украине в ночь на 18 августа был абсолютно показательным и циничным.

Россияне атаковали Украину, зная, что сегодня в Вашингтоне будет встреча лидеров Украины и США. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский после удара захватчиков по нескольким украинским областям.

видео дня

"Это был абсолютно показательный и циничный российский удар. Они знают, что сегодня в Вашингтоне встреча для прекращения войны. Будем говорить о ключевых вещах с Президентом Трампом. Вместе с Украиной в разговоре будут участвовать лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, ЕС, НАТО", - отметил глава Украинского государства.

Он подчеркнул, что все, кто будет участвовать в сегодняшних переговорах, хотят достойного мира и настоящей безопасности. И именно в этот момент россияне бьют по Харькову, Запорожью, Сумской области, по Одессе, по жилым домам, по гражданской инфраструктуре нашего государства.

В результате атаки погибли 10 человек: семеро - в Харькове, трое - в Запорожье.

"Это сознательное убийство россиянами людей, убийство детей. Из-за удара дронами по Харькову по состоянию на сейчас известно о семи погибших, самая маленькая девочка - полтора года, и десятки пострадавших, среди которых и дети. В Запорожье из-за ракетных ударов по городу известно о 20 пострадавших и трех убитых людях. Мои соболезнования всем родным и близким погибших", - отметил Зеленский.

Также он рассказал, что был и сознательный российский удар по энергетическому объекту в Одессе, принадлежащему азербайджанской компании. Президент Украины подчеркнул, что это был удар по отношениям Украины и Азербайджана и по энергетической независимости.

"Российская военная машина несмотря на все продолжает уничтожать жизнь. Путин показательно будет убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия. Именно поэтому мы так ждем помощи с прекращением убийств. Именно поэтому нужны надежные гарантии безопасности. Именно поэтому Россия не должна получить никакого вознаграждения за эту войну. Войну надо завершать. И услышать "стоп" должна именно Москва", - подытожил Зеленский.

Удар РФ по Украине в ночь на 18 августа - что известно

Как ранее сообщал Главред, РФ ударила по многоэтажке в Харькове - погиб ребенок, десятки людей ранены. По причине обвала перекрытий дома есть угроза, что под завалами могут находиться люди.

Также сообщалось, что перед встречей Трампа и Зеленского РФ обстреляла ракетами Запорожье. В результате вражеского удара пострадали люди. Известно также о погибших.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред