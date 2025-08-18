Погода в Украине принесет новый "сюрприз": надвигается антициклон Kyra

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине во вторник, 19 августа
- Какой будет температура воздуха
Погода в Украине во вторник, 19 августа, будет солнечной.
Из-за влияния антициклона Kyra везде ожидается сухая погода. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха в течение дня составит:
- в западных областях +20...+24 градуса,
- на севере +22...+26,
- в центральной части +24...+27 (в Винницкой области +20...+22),
- на востоке +25...+27,
- в южной части +25...+30 градусов.
Погода в Киеве 19 августа
В Киеве 19 августа ожидается сухая малооблачная погода. Температура воздуха составит около +25 градусов.
"В середине недели станет теплее или даже жарче, на День флага появятся грозовые дожди, начнется снижение температуры воздуха, лишь на востоке еще будет печь жара. А вот на День Независимости в Украине погода выровняется, жары сильной не будет нигде, много солнца и комфортная температура воздуха. Напоминаю, что такой заблаговременности прогноз погоды требует уточнения", - отметила Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, будут град, грозы и порывистый ветер - украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий. Украину накроет атмосферный фронт.
Также ранее сообщалось, что Украину будут заливать грозовые дожди - синоптики предупреждают об опасности. Погода во Львове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +10 градусов.
Напомним, погода принесет сюрпризы - стало известно, где в Украине ожидать жару, а где ударит резкое похолодание. Погода будет меняться ежедневно из-за перемещения атмосферных фронтов и антициклонов.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
