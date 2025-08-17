Украину будут заливать грозовые дожди: синоптики предупреждают об опасности

Вы узнаете:
Погода в Украине 18 августа будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что 18 августа в Украине будет жарким. До 35 градусов тепла температура воздуха повысится в Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Одесской областях и в Крыму. В остальных областях будет более комфортная температура воздуха - 24 градуса тепла.
В этот день дожди ожидаются на Закарпатье, Прикарпатье, в центральной и Харьковской областях.
Погода 18 августа
В Украине 18 августа будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в большинстве центральных, Закарпатской, Киевской, Сумской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью 11-16°, днем 19-24°; на юге и юго-востоке страны ночью 14-19°, днем 27-32°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +32
По данным meteoprog, 18 августа в Украине будет жаркая погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +19...+36 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +13...+28 градусов.
Погода 18 августа в Киеве
В Киеве 18 августа будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура по ночью 11-16°, днем 19-24°; в Киеве ночью 14-16°, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.
Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.
Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.
