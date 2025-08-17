Укр
Украину будут заливать грозовые дожди: синоптики предупреждают об опасности

Ангелина Подвысоцкая
17 августа 2025, 19:40
Погода во Львове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +10 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 18 августа / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 18 августа
  • Где температура воздуха повысится до +36 градусов
  • В какой области будут дожди с грозами

Погода в Украине 18 августа будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что 18 августа в Украине будет жарким. До 35 градусов тепла температура воздуха повысится в Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Одесской областях и в Крыму. В остальных областях будет более комфортная температура воздуха - 24 градуса тепла.

В этот день дожди ожидаются на Закарпатье, Прикарпатье, в центральной и Харьковской областях.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 18 августа

В Украине 18 августа будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в большинстве центральных, Закарпатской, Киевской, Сумской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 19-24°; на юге и юго-востоке страны ночью 14-19°, днем 27-32°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +32

По данным meteoprog, 18 августа в Украине будет жаркая погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +19...+36 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +13...+28 градусов.

Погода 18 августа в Киеве

В Киеве 18 августа будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по ночью 11-16°, днем 19-24°; в Киеве ночью 14-16°, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.

Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

