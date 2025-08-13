РФ "наделала достаточно ракет": тревожный прогноз по срокам окончания войны

Меняется интенсивность боевых действий, и есть определенная слаженная работа Сил обороны, говорит Виталий Шапран.

РФ готовит новые удары по Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Шапрана:

Страна-агрессор РФ может еще продолжать войну

Эффективными будут операции в тылу по уничтожению военных объектов РФ

Экономист, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран прокомментировал вопрос о том, сколько времени страна-агрессор РФ может еще продолжать войну.

"Запас у них есть до конца года. Они считают, что наделали достаточно ракет и так далее. Но меняется интенсивность боевых действий, и есть определенная слаженная работа нашего ГУР, СБУ и других подразделений, которые регулярно проводят операции", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что основная проблема военного бюджета РФ в том, что из 17 триллионов рублей только около 3-4 триллионов идут на выплаты, а остальное - это пополнение арсенала.

"Поэтому чем эффективнее будут такие операции в тылу врага по уничтожению военных объектов, тем быстрее у них закончатся средства и тем быстрее они пойдут на более приемлемые для Украины условия", - говорит он.

Собеседник пояснил, что РФ выставляет на переговорах неприемлемые условия, поэтому ситуацию можно переломить только ускорением экономического кризиса в России.

Какое влияние оказывают санкции на Россию / Главред - инфографика

"И то оживление санкций и рыночного давления, о котором мы говорили в начале - когда "петля" затягивается именно из-за санкций и рыночного давления со стороны США - я думаю, точно даст эффект", - сказал он.

Экономист также убежден в том, что сами по себе санкции вызывают сомнение в том, что они как отдельный инструмент будут работать безупречно. По его мнению, победного результата можно достичь, работая не только над санкциями, а над рыночным давлением и дипломатическими усилиями.

"При поддержке международных партнеров это вполне реальная стратегия. Вопрос лишь в тактике, исполнителях и эффективности планирования таких действий. Нельзя, чтобы дипломаты, экономисты и военные из Украины и ЕС работали обособленно - это должна быть единая слаженная машина. Я уверен, что задачи вполне реальны, и нет оснований для негативных прогнозов. Мы можем переломить ситуацию и двигаться к победе, в частности благодаря финансово-экономическим мерам", - добавил Шапран.

Сценарий окончания войны: мнение генерала

Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес поделился мнением, что война, которую ведёт Россия против Украины, может завершиться одним из нескольких — трёх или четырёх — возможных путей развития событий.

Он подчеркнул, что наиболее негативный вариант на сегодняшний день — это полный крах Украины, который может произойти в случае утраты политической решимости и прекращения поддержки со стороны западных союзников.

Окончание войны в Украине - новости по теме

Ранее в ВСУ заявили о том, что сомневаются в окончании войны. На восточном фронте нет никаких признаков того, что война закончится в ближайшее время.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал о том, что РФ готовит вместо окончания войны. Президент поблагодарил лидеров ЕС и президента США Дональда Трампа за помощь в завершении войны.

Как писал Главред, 15 августа президент США Дональд Трамп должен встретится с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске. Ключевой темой их переговоров будет война в Украине.

О персоне: Виталий Шапран Виталий Шапран – экономист, финансовый аналитик. В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ. В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ. С мая 2020 года – член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

