Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ "наделала достаточно ракет": тревожный прогноз по срокам окончания войны

Алексей Тесля
13 августа 2025, 18:21
36
Меняется интенсивность боевых действий, и есть определенная слаженная работа Сил обороны, говорит Виталий Шапран.
ракета, дрон, Шахед
РФ готовит новые удары по Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Шапрана:

  • Страна-агрессор РФ может еще продолжать войну
  • Эффективными будут операции в тылу по уничтожению военных объектов РФ

Экономист, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран прокомментировал вопрос о том, сколько времени страна-агрессор РФ может еще продолжать войну.

"Запас у них есть до конца года. Они считают, что наделали достаточно ракет и так далее. Но меняется интенсивность боевых действий, и есть определенная слаженная работа нашего ГУР, СБУ и других подразделений, которые регулярно проводят операции", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт считает, что основная проблема военного бюджета РФ в том, что из 17 триллионов рублей только около 3-4 триллионов идут на выплаты, а остальное - это пополнение арсенала.

"Поэтому чем эффективнее будут такие операции в тылу врага по уничтожению военных объектов, тем быстрее у них закончатся средства и тем быстрее они пойдут на более приемлемые для Украины условия", - говорит он.

Собеседник пояснил, что РФ выставляет на переговорах неприемлемые условия, поэтому ситуацию можно переломить только ускорением экономического кризиса в России.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию / Главред - инфографика

"И то оживление санкций и рыночного давления, о котором мы говорили в начале - когда "петля" затягивается именно из-за санкций и рыночного давления со стороны США - я думаю, точно даст эффект", - сказал он.

Экономист также убежден в том, что сами по себе санкции вызывают сомнение в том, что они как отдельный инструмент будут работать безупречно. По его мнению, победного результата можно достичь, работая не только над санкциями, а над рыночным давлением и дипломатическими усилиями.

"При поддержке международных партнеров это вполне реальная стратегия. Вопрос лишь в тактике, исполнителях и эффективности планирования таких действий. Нельзя, чтобы дипломаты, экономисты и военные из Украины и ЕС работали обособленно - это должна быть единая слаженная машина. Я уверен, что задачи вполне реальны, и нет оснований для негативных прогнозов. Мы можем переломить ситуацию и двигаться к победе, в частности благодаря финансово-экономическим мерам", - добавил Шапран.

Сценарий окончания войны: мнение генерала

Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес поделился мнением, что война, которую ведёт Россия против Украины, может завершиться одним из нескольких — трёх или четырёх — возможных путей развития событий.

Он подчеркнул, что наиболее негативный вариант на сегодняшний день — это полный крах Украины, который может произойти в случае утраты политической решимости и прекращения поддержки со стороны западных союзников.

Смотрите видео - интервью Виталия Шапрана:

Окончание войны в Украине - новости по теме

Ранее в ВСУ заявили о том, что сомневаются в окончании войны. На восточном фронте нет никаких признаков того, что война закончится в ближайшее время.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал о том, что РФ готовит вместо окончания войны. Президент поблагодарил лидеров ЕС и президента США Дональда Трампа за помощь в завершении войны.

Как писал Главред, 15 августа президент США Дональд Трамп должен встретится с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске. Ключевой темой их переговоров будет война в Украине.

Другие новости:

О персоне: Виталий Шапран

Виталий Шапран – экономист, финансовый аналитик.

В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ.

В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ.

С мая 2020 года – член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война России и Украины Виталий Шапран
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский поставил жирную точку: выйдет ли Украина из Донбасса в обмен на перемирие

Зеленский поставил жирную точку: выйдет ли Украина из Донбасса в обмен на перемирие

18:37Политика
США готовят встречу Трампа, Путина и Зеленского: СМИ узнали, когда ее планируют

США готовят встречу Трампа, Путина и Зеленского: СМИ узнали, когда ее планируют

18:08Мир
Украина готова обсуждать вопрос территорий — будет ли выход из Донбасса

Украина готова обсуждать вопрос территорий — будет ли выход из Донбасса

17:52Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Трем знакам зодиака феерично повезет до конца недели: кто получит желаемое

Трем знакам зодиака феерично повезет до конца недели: кто получит желаемое

"Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике

"Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

Безумный успех и богатство: какие изменения ждут в 2025 году по дате рождения

Безумный успех и богатство: какие изменения ждут в 2025 году по дате рождения

Последние новости

19:02

Почему собаки грызут мебель и как их отучить - ТОП-4 способа

18:37

Зеленский поставил жирную точку: выйдет ли Украина из Донбасса в обмен на перемирие

18:30

Странная находка возле дерева привела соседа в недоумение: какой она скрывала секрет

18:21

РФ "наделала достаточно ракет": тревожный прогноз по срокам окончания войныВидео

18:21

Модные оттенки волос на осень-2025: уникальная палитра от голливудских колористов

У России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - ШапранУ России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - Шапран
18:08

США готовят встречу Трампа, Путина и Зеленского: СМИ узнали, когда ее планируют

17:52

Украина готова обсуждать вопрос территорий — будет ли выход из Донбасса

17:27

Союзники Киева могут пойти Путину навстречу: Sky News о худшем сценарии перемирия

17:27

Трамп объявил о позиции по территориям Украины: Макрон раскрыл деталиВидео

Реклама
17:24

5 запретов, которые нельзя нарушать 14 августа - приметы

17:18

Запах стоял на весь дом: какую "вонючую" рыбу чаще всего готовили в СССР

17:15

"Цифровой концлагерь" запущен: в России начали блокировать Telegram и WhatsApp

16:28

Переговоры Зеленского с Трампом: СМИ узнали условия Украины по завершению войны

16:11

Тото Кутуньо пел "Червону руту": трогательное видеоВидео

16:07

Украина готова обсуждать с Россией перемирие: Подоляк раскрыл детали

15:57

Вкус детства: рецепт помидоров на зиму с секретным продуктом

15:56

Совсем не связано с этикетом: почему на самом деле раньше оттопыривали мизинец

15:50

Больше и стильнее: как с помощью цвета сделать комнату шире

15:20

Прорыв россиян на востоке: в ВСУ назвали две главные причины

15:15

Рыбак выловил щуку-монстра в украинском озере: фото и видео трофейного улова

Реклама
15:15

Почему нельзя говорить "біля одинадцятої години": какую ошибку совершает большинство людейВидео

15:10

Трамп заявил об "освобождении Москвы и Ленинграда" в рамках сделки с Путиным — что сказал

15:04

Эксперт: НБУ полгода игнорирует санкции против банка Порошенко

15:00

Куда исчезли колорадские жуки этим летом: ученый назвал неожиданные причины

14:51

Где спрятано лицо: лишь единицы смогут увидеть его за 22 секунды

14:45

"Надеюсь, она это потянет": Евгений Кошевой поделился, чем занимаются его дочери

14:45

Вывод войск РФ из Херсонской и Запорожской областей - в Москве сделали заявлениеВидео

14:40

"Не опровергают слухи": что известно о расставании Дантеса и Кацуриной

14:27

Все порезать кубиком и в духовку: рецепт невероятно вкусной и быстрой запеканки

14:20

И прогноз погоды не нужен: какие растения предвещают дождьВидео

14:13

Резко: Пугачева решилась на странный и неприятный шаг

14:12

Короли иронии и острого языка: ТОП-3 самых саркастичных знака зодиака

14:05

Влип в новую историю: у мужа Нади Дорофеевой снова проблемы

13:50

Всего за полчаса: рецепт самой аппетитной кабачковой икры от Руслана СеничкинаВидео

13:49

Последствия будут катастрофическими, РФ прорвала фронт - в BILD назвали главную проблему

13:42

Старшая дочь Кошевого ошарашила горячими танцамиВидео

13:29

Мясо будет невероятно сочное: лайфхак для мягких отбивных

13:25

В Украину ворвется похолодание: где и когда температура упадет до +20 градусов

12:58

Россиян загоняют в ловушку: военный объяснил, что происходит возле Покровска

12:56

Предками украинцев могли быть не славяне - открытие, которое ломает учебники историиВидео

Реклама
12:42

"У Бога другой план": футболист Шахтера сообщил о горе в семье

12:39

Путин останется разочарованным после встречи с Трампом: Коваленко назвал причину

12:27

Дочь Заворотнюк впервые показала своего сына

12:13

Гороскоп Таро на завтра 14 августа: Девам - открыть сердце, Весам - отпустить

12:05

ВСУ перебили нефтяную "артерию" РФ на Брянщине - раскрыты огненные последствия удара

12:01

Тянет домой: где София Ротару отпраздновала день рождения

11:49

"Круассанчик": звездная прыгунья впервые показала лицо двухмесячной дочери

11:38

"Идет подготовка к масштабному наступлению": куда Россия перебрасывает войска

11:30

Что сделать со смородиной после сбора ягод: пошаговая инструкцияВидео

11:28

"Психологические проблемы": что происходит с Потапом на самом деле

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять