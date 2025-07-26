Украина будет в сильной позиции: генерал озвучил сценарии окончания войны

Что сказал Ходжес:
- Существует несколько сценариев окончания войны в Украине
- Худший сценарий предполагает коллапс в Украине
- Если Запад активизирует свою поддержку, Украина окажется в выигрышной позиции
Война страны-агрессора России против Украины может закончиться путем 3-4 сценариев. Об этом в интервью Укринформу рассказал генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.
По его словам, учитывая международную ситуацию, сейчас худшим сценарием является полный коллапс Украины, если политическая воля будет потеряна, а Запад откажется продолжать поддержку Киева.
"Тогда вы получите ситуацию, когда Россия не только поглотит тысячи украинских военных, которых заставят вступить в российскую армию, но и вскоре начнет готовиться к вторжению в Молдову или даже в страну НАТО, такую как Латвия", - подчеркнул он.
В то же время существует и лучший сценарий, согласно которому, Запад и США наоборот активизируют свои усилия, что поможет экономике, восстановит поставки продовольствия и энергии. Кроме того, это станет мощным сигналом сдерживания для Китая.
"И тогда Украина будет находиться на достаточно сильной позиции, а Россия будет существовать в пределах своих границ", - пояснил генерал.
По еще одному сценарию в Украине может сохраниться нынешнее положение вещей в течение следующего года. Или же Украина возьмет пример с Израиля и сделает себя абсолютно неприемлемой для России, оставаясь в состоянии постоянной готовности к войне.
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Напомним, Главред писал, что на Покровском направлении российские силы, вероятно, установили контроль над населенным пунктом Новоэкономичное, что расположен к северо-востоку от Покровска.
Ранее сообщалось, что оккупационные войска страны-агрессора России пытаются развить наступательные действия на границе трех областей - Донецкой, Запорожской и Днепропетровской.
Накануне стало известно, что российские власти продолжают медлить с организацией прямых переговоров между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным
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О персоне: Бен Ходжес
Фредерик Бенджамин Ходжес - офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе.
Сейчас он руководит кафедрой стратегических исследований Першинга в центре анализа европейской политики.
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