Украина будет в сильной позиции: генерал озвучил сценарии окончания войны

Развитие ситуации в Украине во многом зависит от западных союзников и США.

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Война в Украине может закончиться по-разному / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Что сказал Ходжес:

Существует несколько сценариев окончания войны в Украине

Худший сценарий предполагает коллапс в Украине

Если Запад активизирует свою поддержку, Украина окажется в выигрышной позиции

Война страны-агрессора России против Украины может закончиться путем 3-4 сценариев. Об этом в интервью Укринформу рассказал генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

По его словам, учитывая международную ситуацию, сейчас худшим сценарием является полный коллапс Украины, если политическая воля будет потеряна, а Запад откажется продолжать поддержку Киева.

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"Тогда вы получите ситуацию, когда Россия не только поглотит тысячи украинских военных, которых заставят вступить в российскую армию, но и вскоре начнет готовиться к вторжению в Молдову или даже в страну НАТО, такую как Латвия", - подчеркнул он.

В то же время существует и лучший сценарий, согласно которому, Запад и США наоборот активизируют свои усилия, что поможет экономике, восстановит поставки продовольствия и энергии. Кроме того, это станет мощным сигналом сдерживания для Китая.

"И тогда Украина будет находиться на достаточно сильной позиции, а Россия будет существовать в пределах своих границ", - пояснил генерал.

По еще одному сценарию в Украине может сохраниться нынешнее положение вещей в течение следующего года. Или же Украина возьмет пример с Израиля и сделает себя абсолютно неприемлемой для России, оставаясь в состоянии постоянной готовности к войне.

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Напомним, Главред писал, что на Покровском направлении российские силы, вероятно, установили контроль над населенным пунктом Новоэкономичное, что расположен к северо-востоку от Покровска.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска страны-агрессора России пытаются развить наступательные действия на границе трех областей - Донецкой, Запорожской и Днепропетровской.

Накануне стало известно, что российские власти продолжают медлить с организацией прямых переговоров между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным

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О персоне: Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес - офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. Сейчас он руководит кафедрой стратегических исследований Першинга в центре анализа европейской политики.

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