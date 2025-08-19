Когда новая украинская ракета ударит по территории РФ: прогноз эксперта

Основное:
- В Украине появилась ракета "Фламинго"
- Новое оружие может поражать цели на расстоянии до 3 000 км
- В этом году мир увидит боевое применение "Фламинго"
Украина запустила в серийное производство крылатую ракету "Фламинго". Она может поражать цели на расстоянии до 3 тысяч километров. Боевое применение украинской ракеты "Фламинго" может состояться уже в этом году. Об этом рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в эфире Киев24.
Он уточнил, что "Фламинго" - сверхмощная ракета, боевая часть которой весит около тонны и может уничтожать вражеские командные пункты, склады боеприпасов, а также разрушать мосты и ключевые логистические маршруты.
"Украина начала серийное производство новой крылатой ракеты "Фламинго". Ее дальность будет достигать 3 тысяч километров. Это фактически вдвое больше чем у современной версии Tomahawk Block V, которая летит на более 1600 км", - рассказал эксперт.
По его словам, пока Украине удалось испытать ракету, но теперь остается вопрос о масштабировании выпуска такого оружия.
При этом Романенко выразил надежду, что в ближайшее время - уже в этом году, увидим боевое применение украинской ракеты "Фламинго".
Какие преимущества имеет новая украинская ракета "Фламинго"
Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в разговоре с 24 Каналом оценил возможности ракеты "Фламинго".
По его словам, дальность полета ракеты "Фламинго" составляет до 3000 километров, а боевая часть - около 1000 килограммов.
Известно, что скорость ракеты составляет до 900 километров в час, а система наведения - комбинированная - спутниковая и инерционная.
Нарожный добавил, что стоимость такой ракеты может составлять примерно 1,5 - 2 миллиона долларов за единицу.
Война в Украине - новости по теме
Как писал Главред, Силы обороны Украины поразили грузовой поезд РФ с горюче-смазочными материалами на оккупированной части Запорожской области. В связи с этим железнодорожное сообщение через этот регион полностью прекращено.
Между тем в отчете ISW говорится, что РФ не способна силой захватить всю Донецкую область. Аналитики считают, что единственный сценарий, при котором Россия могла бы быстро оккупировать Донбасс - это капитуляция Украины, силовым путем этого достичь невозможно.
К тому же, недавно Генштаб сообщал, что ВСУ пошли вперед и имеют успехи на нескольких направлениях. В Донецкой области они освободили несколько населенных пунктов и нанесли значительные потери врагу.
О персоне: Игорь Романенко
Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.
