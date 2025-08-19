Когда новая украинская ракета ударит по территории РФ: прогноз эксперта

Украинская ракета "Фламинго" может поражать цели на расстоянии до 3 000 км.

Чем известна новая украинская ракета "Фламинго"

Основное:

В Украине появилась ракета "Фламинго"

Новое оружие может поражать цели на расстоянии до 3 000 км

В этом году мир увидит боевое применение "Фламинго"

Украина запустила в серийное производство крылатую ракету "Фламинго". Она может поражать цели на расстоянии до 3 тысяч километров. Боевое применение украинской ракеты "Фламинго" может состояться уже в этом году. Об этом рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в эфире Киев24.

Он уточнил, что "Фламинго" - сверхмощная ракета, боевая часть которой весит около тонны и может уничтожать вражеские командные пункты, склады боеприпасов, а также разрушать мосты и ключевые логистические маршруты.

"Украина начала серийное производство новой крылатой ракеты "Фламинго". Ее дальность будет достигать 3 тысяч километров. Это фактически вдвое больше чем у современной версии Tomahawk Block V, которая летит на более 1600 км", - рассказал эксперт.

По его словам, пока Украине удалось испытать ракету, но теперь остается вопрос о масштабировании выпуска такого оружия.

При этом Романенко выразил надежду, что в ближайшее время - уже в этом году, увидим боевое применение украинской ракеты "Фламинго".

Какие преимущества имеет новая украинская ракета "Фламинго"

Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в разговоре с 24 Каналом оценил возможности ракеты "Фламинго".

По его словам, дальность полета ракеты "Фламинго" составляет до 3000 километров, а боевая часть - около 1000 килограммов.

Известно, что скорость ракеты составляет до 900 километров в час, а система наведения - комбинированная - спутниковая и инерционная.

Нарожный добавил, что стоимость такой ракеты может составлять примерно 1,5 - 2 миллиона долларов за единицу.

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

