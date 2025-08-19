Укр
РФ не способна силой захватить всю Донетчину: в ISW разгромили заявление Путина

Даяна Швец
19 августа 2025, 12:22
Российская кампания по захвату Донецкой области продолжается с 2014 года и до сих пор не завершена.
Путин, фронт
Кремль не может достичь цели даже за годы боев / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Главные тезисы аналитиков:

  • ISW опроверг утверждение Путина о скором захвате всей Донецкой области
  • ISW утверждает, что Россия может занять регион только в случае капитуляции Украины, а не силой

Единственный сценарий, при котором Россия могла бы быстро оккупировать Донбасс - это капитуляция Украины, силовым путем этого достичь невозможно. Так, Институт изучения войны (ISW) в своем новом отчете поставил под сомнение заявление Владимира Путина о том, что российская армия якобы неизбежно захватит всю Донецкую область в случае продолжения войны.

В отчете отмечается, что кампания Москвы по захвату Донетчины продолжается еще с 2014 года, но до сих пор не принесла результата.

16 августа издание Axios, ссылаясь на источник, знакомый с общением Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, сообщило: Путин в очередной раз заявил, что способен взять всю область "если захочет".

Президент Украины Владимир Зеленский отметил 17 августа, что даже за 12 лет боевых действий Кремль не достиг своей цели. С 2022 года российские войска погрязли в изнурительных боях за отдельные населенные пункты.

ISW приводит конкретные примеры:

  • Купянск (Харьковская область) - атаки продолжаются с октября 2023-го, но почти за два года России так и не удалось вернуть город.
  • Торецк (Донецкая область) - наступление началось в июне 2024-го, и только за 14 месяцев оккупанты смогли продвинуться на 10 км.
  • Часов Яр (Донецкая область) - штурмы продолжаются с мая 2023 года, уже 26 месяцев, но подтверждений полного контроля России нет.

Эксперты отмечают: даже в случае, если бы Украина согласилась оставить Донбасс, это стало бы огромной уступкой без гарантий безопасности. К тому же такое решение сделало бы украинские войска более уязвимыми для ударов авиации, дронов и артиллерии РФ.

Ситуация на фронте - что известно

Главред со ссылкой на Генштаб ВСУ отмечал, что ВСУ пошли вперед и имеют успехи на нескольких направлениях. В Донецкой области они освободили несколько населенных пунктов и нанесли значительные потери врагу.

На этой неделе украинские военные достигли успехов в Донецкой области. Они зачистили шесть населенных пунктов и очистили Покровск от вражеских диверсионно-разведывательных групп. На Северо-Слобожанском направлении Силам обороны удалось продвинуться вперед почти на километр.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Россия не собирается завершать войну, а наоборот, готовится к новым наступательным операциям. Он отметил, что ситуация на фронте остается сложной, ведь враг хочет захватить еще одну область.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

