РФ атаковала Закарпатье: оккупанты ударили по территории предприятия в Мукачево

На месте происшествия работают спасательные службы.

РФ атаковала Украины дронами и ракетами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГосЧС, 126 отдельная бригада сил ТРО

Кратко:

В Мукачево прогремели взрывы

Оккупанты ударили по территории одного из предприятий

В ночь на 21 августа российские оккупанты ударили по территории одного из предприятий Мукачево Закарпатской области. На месте работают спасательные службы.

"В результате вражеской атаки ночью произошел удар по территории одного из предприятий города. На месте происшествия работают спасательные службы", - сообщил в Facebook Мукачевский горсовет.

В ведомстве попросили сохранять спокойствие и не распространять фото и видео с места происшествия в целях безопасности.

В городском совете Мукачево уточнили, что на месте ракетного удара вспыхнул пожар.

"В связи с пожаром в результате ракетного удара спасатели работают на объекте. Просим всех плотно закрывать окна и без необходимости не выходить на улицу! Оставайтесь в укрытиях до отбоя!", - говорится в сообщении.

Обновлено. Согласно данным горсовета, в результате российской атаки в Мукачево пострадали 12 человек. В больницу Святого Мартина доставлены каретами скорой помощи 10 человек, еще двое пострадавших обратились за помощью самостоятельно.

На стационарном лечении находятся пятеро пациентов, один из них переведен в областную больницу.

"Всем пострадавшим предоставлена ​​своевременная медицинская помощь, они обеспечены всем необходимым. Состояние пациентов стабильное", - говорится в сообщении.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, вечером 20 августа российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Мониторинговые каналы предупреждали о большой угрозе ударов по Киеву. Отмечалось, что враг может применить не только дроны, но и ракеты.

Воздушные силы сообщили об атаке российских дронов и взлете Миг-31К с аэродрома в РФ. В воздухе фиксировались скоростные цели.

В ночь на 20 августа российская оккупационная армия атаковала дронами Сумскую, Одесскую, Днепропетровскую области. Местные власти и полиция рассказали о последствиях атаки.

19 августа российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Полтавской области. Зафиксированы падения обломков воздушных целей в двух районах. В результате удара РФ пострадали административные здания местных предприятий энергетического сектора.

