"Чтобы душа умершего попрощалась с домом": можно ли убирать дома сразу после похорон

Считается, что после похорон нужно подождать 10 или 40 дней, и лишь потом убирать дома. Но действительно ли стоит придерживаться такого запрета?

https://glavred.info/life/chtoby-dusha-umershego-poproshchalas-s-domom-mozhno-li-ubirat-doma-srazu-posle-pohoron-10691993.html Ссылка скопирована

Можно ли убирать дома сразу после похорон/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин из видео

Вы узнаете:

Можно ли убирать дома сразу после похорон

Может ли это как-то навредить душе умершего человека

В народе существует поверье, что нельзя убирать в доме сразу после похорон. Считается, что нужно подождать 10 или 40 дней, чтобы душа умершего попрощалась с домом.

Но действительно ли это так? Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

видео дня

"Во время похорон, когда мы теряем родных, близких, не очень к уборке, но для многих людей уборка является успокоением. Тем более, когда на похоронах люди находили, намусорили, натоптали - никто же не разувался, как дома. Это ваша зона комфорта, ваш дом, и вы должны убрать после тех людей, которые пришли разделить с вами вашу потерю. Должны убрать. Поэтому в тот же день, или на второй, на третий надо убрать дом. Так как в свинарнике же не будем жить. Надо убирать дом, это наше место комфорта", - отметил священник.

Он отметил, что стоит жить по Евангелию и не верить в суеверия, и тогда жизнь будет проще.

"Так же с ремонтами: "Ай, нельзя делать ремонт до 40 дней, до 50 дней, до 70 дней". Кто такое сказал? Хотите - так делайте, но не придирайтесь ко мне, что "у вас все можно". Не все можно, нельзя грешить", - добавил отец Алексей Филюк.

Смотрите видео о том, можно ли убирать дома сразу после похорон:

Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли спать напротив зеркала. Отец Филюк объяснил, действительно ли нельзя спать напротив зеркала, как говорит известная примета.

Также ранее священник ответил, нужно ли ставить памятники при дорогах, если там кто-то умер или погиб. Отец Алексей Филюк объяснил, стоит ли ставить памятник или крест на обочине возле того места, где кто-то погиб в ДТП.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред