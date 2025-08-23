Пауки исчезнут навсегда: какой спрей из двух ингредиентов можно сделать своими руками

Пауки будут обходить ваш дом десятой дорогой, если воспользоваться таким простым самодельным спреем.

https://glavred.info/life/pauki-ischeznut-navsegda-kakoy-sprey-iz-dvuh-ingredientov-mozhno-sdelat-svoimi-rukami-10691861.html Ссылка скопирована

Как приготовить спрей от пауков из 2 ингредиентов/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как избавиться от пауков

Чего больше всего боятся пауки

Когда лето заканчивается и приближается более прохладная погода, пауки начинают искать теплые, тихие места для гнездования, и дома людей - идеальное место для этого. Без надлежащих мер предосторожности эти вредители могут отложить много яиц в скрытых уголках дома, а владельцы дома об этом даже не будут подозревать.

Инфлюенсер из TikTok Каролина Макколи, которая специализируется на домашних лайфхаках, рассказала об одном простом самодельном спрее, который может помочь держать пауков подальше от дома, пишет express.co.uk.

видео дня

"Пауки откладывают сотни яиц в скрытых местах. Масло перечной мяты отпугивает их. Этот маленький спрей изменил мою жизнь", - отметила блогер.

Она рассказала, что приготовить такой спрей очень просто.

"Это просто вода с 20-30 каплями эфирного масла перечной мяты. Я распыляю его вокруг дверных рам, окон, углов и любых мест, где любят прятаться пауки. Они ненавидят этот запах и на самом деле держатся подальше. Бонус: ваш дом пахнет свежестью и удивительным ароматом. Просто предупреждение: не используйте его, если у вас есть домашние животные, особенно кошки или мелкие животные. Масло перечной мяты опасно для них", - сказала блогер.

Эксперт Happy Homemaker также согласился с этим методом, но добавил небольшое изменение. Он заявил, что просто понадобится бутылка с распылителем, чтобы развести примерно 10-15 капель масла перечной мяты или эфирного масла цитрусовых в двух стаканах воды. Для усиления эффекта можно добавить несколько капель средства для мытья посуды.

Согласно данным Pest UK, пауки ненавидят сильные запахи, например, запахи лимона, лайма, апельсина, эвкалиптового масла и масла чайного дерева. Уксус - еще один сильный аромат, который помогает отпугивать пауков, но некоторым людям не очень нравится запах уксуса, который остается в их домах.

Активность вредителей/ Инфографика: Главред

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред