Встретятся ли Путин и Зеленский: в ISW раскрыли скрытые мотивы Кремля

Заявления Лаврова, по мнению аналитиков, вероятно, являются попыткой прояснить позицию Кремля для западной аудитории.

https://glavred.info/ukraine/vstretyatsya-li-putin-i-zelenskiy-v-isw-raskryli-skrytye-motivy-kremlya-10691990.html Ссылка скопирована

ISW видит сигнал о нежелании Кремля договариваться / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Главные выводы ISW:

Кремль избегает встречи Путина с Зеленским из-за страха репутационных потерь

Москва балансирует между внутренней пропагандой и угрозой новых санкций США

В Кремле дают понять, что российский лидер Владимир Путин не заинтересован в проведении прямой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такую оценку последним заявлениям главы МИД РФ Сергея Лаврова дали в Институте изучения войны (ISW).

Лавров в комментарии для американских медиа заявил, что Путин согласится на саммит только тогда, когда будет сформирована его повестка дня. При этом он подчеркнул, что "эта повестка дня вообще не готова".

видео дня

Эксперты ISW отмечают, что российские власти неоднократно использовали Лаврова как инструмент для трансляции своих позиций, в частности на западную аудиторию. Текущее заявление также может быть частью этой стратегии.

По мнению аналитиков, Кремль считает рискованным проведение личной встречи Путина с Зеленским, поскольку это может пошатнуть внутреннюю пропагандистскую версию войны против Украины.

В материале ISW также ссылаются на российское оппозиционное издание "Верстка", которое сообщило, что сам Путин и его окружение опасаются репутационных последствий возможной встречи.

"Источник, работающий с внутриполитическими проектами Кремля, заявил, что заявление помощника президента Кремля Юрия Ушакова от 18 августа о "повышении уровня" делегаций на переговорах "больше похоже на вежливый отказ" от предложенной встречи Путина и Зеленского", - говорится в материале.

В итоге, как считают в ISW, Кремль пытается балансировать между двумя задачами: с одной стороны, удержать поддержку внутренней аудитории, которая ожидает только "полной победы", а с другой избежать усиления американских санкций, способных ограничить военные ресурсы РФ.

Переговоры Зеленского и Путина - что известно

Как ранее сообщал Главред, недавно СМИ узнали об уязвимой позиции Киева. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет участвовать во встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, пока не станет понятно, смогут ли они наладить диалог.

По словам первого заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы, Украина, США и их европейские партнеры успешно продвигаются в вопросе гарантий безопасности. Он отметил, что Россия пытается помешать мирному процессу, а Владимир Путин пока не готов к серьезным переговорам.

Журналист Вадим Денисенко считает, что встреча между Путиным и Зеленским пока маловероятна, поскольку она, скорее всего, не состоится раньше, чем встреча Путина с китайским лидером Си Цзиньпином. Несмотря на попытки Дональда Трампа организовать эту встречу до визита Путина в Китай, Кремль делает все возможное, чтобы затянуть время.

Больше важных новостей:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред