Встреча с Путиным и гарантии для Украины: Зеленский сделал громкие заявления

Россияне делают все, чтобы Дональд Трамп не накладывал на них санкции, и чтобы США не давили, говорит президент.

Владимир Зеленский прокомментировал вероятности переговоров с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Главное из заявлений Зеленского:

РФ выдвигает ультиматумы и не желает заканчивать войну

Россияне делают все, чтобы избежать санкций США

Гарантии безопасности Украине нужны для защиты от РФ

Россия не хочет заканчивать войну, она хочет выдвигать ультиматумы, и благодаря им отсрочить возможность окончания войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я считаю так: неделю назад, или две недели назад, неважно, Россия была там, где она и находится, и находилась. Она не хочет, и не хотела, и не хочет сейчас заканчивать войну. Она хочет выдвигать ультиматумы, благодаря ультиматумам отсрочить возможность окончания этой войны", - сказал он в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Глава государства отметил, что россияне делают все, чтобы президент США Дональд Трамп не накладывал на них санкции, и чтобы Соединенные Штаты не давили на них тем давлением, которое у них есть.

Зеленский также отметил важность того, что США присоединились к гарантии безопасности для Украины.

"Такое объединение в Вашингтоне произошло. Да, объединение пока политическое, да, только первые шаги того, что наши команды работают над гарантиями безопасности, но это важный был сигнал от Америки, от президента. И "русские" пробуют сейчас что-то еще сделать, чтобы не встречаться", - отметил он.

"Вопрос не просто во встрече, вопрос в том, что они не хотят заканчивать войну. Встреча - это один из компонентов того, как закончить войну. Это не все, это один из компонентов", - резюмировал президент.

Встреча с Путиным: есть ли договоренность

Зеленский заявил, что готов встрече с Путиным, но отдает предпочтение встрече втроем с Трампом.

"У нас нет никаких договоренностей с русскими, мы договаривались с Трампом. Мы говорили про трёхстороннюю встречу, потом у него была связь с российской стороной, он сказал - давайте сделаем сначала двухсторонний трек, и это по позиции русских, а потом трехсторонний. Я не хочу, чтобы мы ставили любые условия, которые потом кто-то будет использовать как препятствия для завершения войны. Поэтому я сказал - мы готовы. Но желательно сразу трехсторонний формат", - сказал он.

Гарантии безопасности: позиция Украины

Он также убежден, что Украине нужны гарантии безопасности для того, чтобы четко знать, что Россия не нападет снова, когда РФ поднимает вопрос относительно них, не понятно, что им угрожает, поскольку они напали на Украину.

"Гарантии безопасности Украине нужны для того, чтобы четко мы с вами, наши дети, внуки знали, что Россия на нас не нападет. Это гарантии безопасности против агрессора... Потому что агрессор - Россия. Когда Россия поднимает вопрос о гарантиях безопасности, я, честно говоря, пока не знаю, кто им угрожает. Они на нас напали... И я не совсем понимаю, какие гарантии нужны агрессору", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что партнеры в Европе хотят, чтобы война не повторялась, а "единственный триггер в этом - это Россия".

/ Инфографика: Главред

Коалиция союзников: главное условие

Президент Украины также пояснил, что Киев видит добрую волю у большинства стран из "Коалиции желающих", кто готов предоставить гарантии безопасности полностью; после того, как будет выписана их инфраструктура будет понятно, кто и какие готов предоставить гарантии.

"Мы видим добрую волю у большинства этих стран. Разные страны с разными объемами помощи, с разными возможностями. И пока что рано говорить, кто может дать своих военных, кто - разведку, кто будет присутствовать в море, кто - в небе, а кто готов финансировать", - сказал Зеленский. "Поэтому пока рано говорить обо всех странах. Инфраструктура будет написана, выписана, а потом мы будем понимать, кто чем и как может помочь", - добавил он.

Что известно о позиции РФ

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к продолжению переговоров с Украиной в любом формате, но потенциальная встреча на высшем уровне должна быть тщательно подготовлена и должна поставить точку в переговорном процессе.

Он также сказал, что Москва не может согласиться с ситуацией, когда вопросы коллективной безопасности в связи с ситуацией в Украине будут решаться без России.

Сценарий завершения войны: что говорят в ОП

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк озвучил возможный вариант завершения войны.

По его словам, Украина может рассмотреть вариант временной приостановки боевых действий по текущей линии разграничения.

При этом он подчеркнул, что юридически Киев не признает утрату оккупированных территорий и продолжит добиваться их возвращения с помощью дипломатических и других мирных механизмов.

Переговоры о прекращении войны - новости по теме

Напомним, ранее были названы варианты гарантий безопасности Украины. В Reuters со ссылкой на источники сообщили, что США и союзники обсуждают варианты военной защиты Киева от нападения РФ.

Ранее стало известно, какие гарантии безопасности для Украины просят у Трампа. Вопрос поднимался на встрече главы Объединенного комитета начальников штабов США с европейскими военными представителями.

Как ранее сообщал Главред, Лавров ранее выдвинул главное условие Кремля. Он подчеркнул, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не запланирована.

Другие новости:

Что такое "Коалиция решительных" О создании коалиции в марте 2025 года объявил премьер Великобритании Кир Стармер. Это объединение стран Европы и не только, которые обещают помощь Украине в борьбе со страной-агрессором РФ. Название объединения возникло благодаря заявлению лидера Чехии Петра Павела. Официальное название — "Коалиция решительных" (Coalition of the Resolute). Но в медиа и выступлениях политиков часто используют и другой вариант — "Коалиция желающих" (Coalition of the Willing). Ключевой предмет обсуждения участников коалиции – возможное развертывание в Украине "международных сил безопасности" в случае достижения соглашения о прекращении огня. В первом саммите коалиции приняли участие представители 18 стран, а во время онлайн-встречи 15 марта "коалиция желающих" увеличилась до 30 участников. Роль руководителей объединения берут на себя Франция и Британия. К инициативе присоединились государства Евросоюза, члены НАТО, а также страны вне этих блоков. Среди участников: Австралия, Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Турция и другие. Первым идею отправки войск предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

