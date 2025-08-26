Россия не сможет жить в мире: каким странам Путин может объявить новую войну

Эксперт говорит, что Кремль хочет и в дальнейшем жить в состоянии войны.

Путин будет пытаться затянуть войну / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Главное из заявления эксперта:

Путин будет продолжать войну в Украине, пока у России будут возможности

Путину сейчас категорически невыгоден мир

Если война в Украине закончится, Россия может начать новую против других стран

Пока у страны-агрессора России остаются возможности для продолжения войны, российский диктатор Владимир Путин будет максимально тянуть время и не будет заканчивать ее. Об этом в интервью Главреду сказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

По его словам, Путин будет тянуть время, пока есть деньги и люди, а Трамп не настроен на решительные действия.

"Вы наверняка видели в Сети шуточный "трампометр", на котором температура колеблется от показателей "наш слон" до "оранжевый дурак". И колебания Трампа устраивают Россию, ведь он не проукраинский политик и не вводит санкции против Кремля", - подчеркнул он.

Ступак отметил, что Путину сейчас категорически невыгоден мир.

"Что будет делать Россия, когда закончится война. О чем говорить по телевизору? Сейчас там говорят о якобы нацистах и бандеровцах в Украине, но что дальше? О гибели после ранений, протезировании, проблемах с канализацией и водопроводом, никто говорить не захочет", - говорит эксперт.

По его мнению, единственный вариант для России - новая война.

"Перемещение ее (войны, - ред.) из Украины в страны Балтии или, например, Азербайджан. Куда-нибудь, лишь бы и дальше жить в состоянии войны", - подытожил бывший сотрудник СБУ.

Возможно ли замораживание войны в Украине

Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что если в течение ближайших месяцев Украина сможет поломать российскую военную и энергетическую инфраструктуру, то у Путина уже через несколько месяцев не будет возможности вести войну.

"Сейчас мы подошли к очень важному моменту, когда перелом в войне может иметь очень быстрые последствия. И поэтому у Путина даже без ножа за нашей спиной может появиться понимание, что лучше отползти назад, восстановить разрушенное и заплатить контрибуцию, чем увидеть собственными глазами, как его режим падет под его же ногами", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил сдержанный оптимизм относительно перспектив завершения войны между Россией и Украиной. В частности, он отметил, что Москва сделала "значительные уступки", в частности согласилась на гарантии безопасности Украине и отказалась от намерений установить прокремлевский режим в Киеве.

Он также говорил, что полномасштабная война, которую РФ начала против Украины, может завершиться не позднее, чем через полгода.

В то же время, президент Финляндии Александр Стубб сказал, что пока нет никаких признаков готовности российского лидера Владимира Путина начать мирные переговоры с Украиной. Кремль придерживается стратегии затягивания войны.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

