Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия не сможет жить в мире: каким странам Путин может объявить новую войну

Мария Николишин
26 августа 2025, 13:55
139
Эксперт говорит, что Кремль хочет и в дальнейшем жить в состоянии войны.
Россия не сможет жить в мире: каким странам Путин может объявить новую войну
Путин будет пытаться затянуть войну / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Главное из заявления эксперта:

  • Путин будет продолжать войну в Украине, пока у России будут возможности
  • Путину сейчас категорически невыгоден мир
  • Если война в Украине закончится, Россия может начать новую против других стран

Пока у страны-агрессора России остаются возможности для продолжения войны, российский диктатор Владимир Путин будет максимально тянуть время и не будет заканчивать ее. Об этом в интервью Главреду сказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

По его словам, Путин будет тянуть время, пока есть деньги и люди, а Трамп не настроен на решительные действия.

видео дня

"Вы наверняка видели в Сети шуточный "трампометр", на котором температура колеблется от показателей "наш слон" до "оранжевый дурак". И колебания Трампа устраивают Россию, ведь он не проукраинский политик и не вводит санкции против Кремля", - подчеркнул он.

Ступак отметил, что Путину сейчас категорически невыгоден мир.

"Что будет делать Россия, когда закончится война. О чем говорить по телевизору? Сейчас там говорят о якобы нацистах и бандеровцах в Украине, но что дальше? О гибели после ранений, протезировании, проблемах с канализацией и водопроводом, никто говорить не захочет", - говорит эксперт.

По его мнению, единственный вариант для России - новая война.

"Перемещение ее (войны, - ред.) из Украины в страны Балтии или, например, Азербайджан. Куда-нибудь, лишь бы и дальше жить в состоянии войны", - подытожил бывший сотрудник СБУ.

Возможно ли замораживание войны в Украине

Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что если в течение ближайших месяцев Украина сможет поломать российскую военную и энергетическую инфраструктуру, то у Путина уже через несколько месяцев не будет возможности вести войну.

"Сейчас мы подошли к очень важному моменту, когда перелом в войне может иметь очень быстрые последствия. И поэтому у Путина даже без ножа за нашей спиной может появиться понимание, что лучше отползти назад, восстановить разрушенное и заплатить контрибуцию, чем увидеть собственными глазами, как его режим падет под его же ногами", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил сдержанный оптимизм относительно перспектив завершения войны между Россией и Украиной. В частности, он отметил, что Москва сделала "значительные уступки", в частности согласилась на гарантии безопасности Украине и отказалась от намерений установить прокремлевский режим в Киеве.

Он также говорил, что полномасштабная война, которую РФ начала против Украины, может завершиться не позднее, чем через полгода.

В то же время, президент Финляндии Александр Стубб сказал, что пока нет никаких признаков готовности российского лидера Владимира Путина начать мирные переговоры с Украиной. Кремль придерживается стратегии затягивания войны.

Читайте также:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин новости Украины война России и Украины Иван Ступак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трагедия на Донбассе: РФ обстреляла шахты, 148 горняков оказались под землей

Трагедия на Донбассе: РФ обстреляла шахты, 148 горняков оказались под землей

14:34Война
Жара возвращается: Украину снова накроет потепление - стала известна дата

Жара возвращается: Украину снова накроет потепление - стала известна дата

14:22Синоптик
Россия провалила наступление на Доброполье, контратаки ВСУ сорвали планы, - ISW

Россия провалила наступление на Доброполье, контратаки ВСУ сорвали планы, - ISW

13:41Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 26 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот лезет к лицу человека

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот лезет к лицу человека

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

Последние новости

14:34

Трагедия на Донбассе: РФ обстреляла шахты, 148 горняков оказались под землей

14:22

Жара возвращается: Украину снова накроет потепление - стала известна дата

13:55

Россия не сможет жить в мире: каким странам Путин может объявить новую войну

13:41

Россия провалила наступление на Доброполье, контратаки ВСУ сорвали планы, - ISW

13:39

Машина может часто ломаться: нумеролог рассказала, на что влияют номерные знаки

Чего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном СтупакомЧего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном Ступаком
13:01

Поправилась и скрывает фигуру: певица Елка выступила на российском фестивалеВидео

12:57

Некоторые регионы Украины могут остаться без отопления зимой: названа причина

12:40

Превратилась в ребёнка: звезда "Трех мушкетеров" перестала реагировать на дочь

12:32

Блокирование помощи украинцам: Польша рискует завалить свою же экономику

Реклама
12:32

Сколько еще продлится война: эксперт оценил перспективы заключения мира до ноября

12:24

Путин пошел на принцип: эксперт спрогнозировал, как Россия будет продолжать войну

12:24

Гороскоп Таро на завтра 27 августа: Девам - говорить, Близнецам - вдохновлять

12:02

С морщинами и без макияжа: появилось свежее фото Софии Ротару

11:57

Были ли ваши предки литовскими князьями: фамилия укажет на благородные корниВидео

11:53

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

11:43

Нашел новое: Владимир Пресняков впервые прокомментировал развод сына

11:34

Православный календарь на сентябрь 2025: когда нужно идти в церковь

11:25

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

11:16

Вуди Аллен оправдался перед МИД Украины за "московский" скандал и попал в базу "Миротворец"

11:14

Быстро, вкусно, бюджетно: рецепт домашнего сыра из трех ингредиентов

Реклама
11:01

Китайский гороскоп на завтра 27 августа: Тиграм - абьюз, Змеям - споры

10:59

Громкие "прилеты" в Крыму: дроны атаковали инфраструктуру, первые подробности

10:47

Истерика и позорное бегство: Лолита сорвала выступление на росТВ

10:45

В Луцке новорожденного назвали Ато: как родители объяснили свой выбор

10:39

С сентября в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию: что известно

10:34

Где нельзя сажать озимый чеснок: важно правильно выбрать предшественниковВидео

10:15

Где цифра 7 среди сплошных двоек: надо быть "гением головоломок", чтобы ее заметить

10:09

Четыре знака зодиака, которые всегда рядом с вами в трудные времена

10:01

Орбан перешел к угрозам Зеленскому после удара по нефтепроводу "Дружба"

10:01

Украинцев ждут заморозки и снег: названы сроки ощутимого похолодания

09:51

"С автоматом в руках и в окоп": Александр Кварта присоединился к ВСУ

09:45

Евровидение-2026: будет ли Украина отправлять конкурсантов в Австрию

09:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 августа (обновляется)

09:36

Приехала в поисках новой жизни: в США жестоко убили молодую украинку

09:29

Украина ударила по "золотой жиле" РФ: Киев повышает ставки перед переговорами

09:24

Сезон гриппа близко: почему фармдистрибьютор БаДМ начинает подготовку уже сейчас новости компании

09:10

Почему российско-украинская война рискует стать матерью новых войнмнение

09:10

Карта Deep State онлайн за 26 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:53

Впервые с 2014: Элина Свитолина не прошла во второй круг US Open

08:33

"Построить Trump World в КНДР": Трамп хочет встретиться с Ким Чен ЫномВидео

Реклама
08:27

В России громкое задержание чиновников: в ISW сообщили, какая цель Кремля

07:49

Массированный налет БПЛА: в оккупированных Макеевке и Енакиево прогремели взрывыВидео

06:53

В МИД назвали ключ к гарантиям безопасности Украины: о чем идет речь

06:25

Триллионы долларов под ногами: где в Украине добывают уран и что из него делаютВидео

06:22

Независимость как креативность нациимнение

06:00

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

05:34

Гороскоп на завтра 27 августа: Львам - много счастья, Скорпионам - череда ссор

05:02

Можно перепутать с курортом: чем отличается тюрьма в Норвегии

04:35

Почему не стоит говорить слово "крайній": учитель объяснила ошибкуВидео

03:55

ТОП-6 суперспособностей: почему интроверты имеют преимущество над экстравертами

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять