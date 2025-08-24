Москва впервые 'дала заднюю' - в США назвали точную дату окончания войны в Украине

Москва пошли на уступки, в частности согласилась на гарантии безопасности для Украины и отказалась устанавливать прокремлевский режим в Киеве, указывает Вэнс.

В США назвали точную дату окончания войны в Украине / Коллаж: Главред

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил сдержанный оптимизм относительно перспектив завершения войны между Россией и Украиной. В частности, он отметил, что Москва сделала "значительные уступки", в частности согласилась на гарантии безопасности Украине и отказалась от намерений установить прокремлевский режим в Киеве.

Главред собрал основные заявления Вэнса о войне России против Украины из интервью NBC News.

Россияне пошли на уступки Трампу

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Россия впервые за более чем три года войны пошла на существенные уступки Дональду Трампу, продемонстрировав готовность к определенной гибкости в отношении своих ключевых требований.

По его словам, российская сторона уже озвучивает условия завершения войны, хотя полного согласия пока не достигнуто.

Вэнс подчеркнул, что Вашингтон активно присоединяется к дипломатическому процессу, пытаясь вести переговоры как с Москвой, так и с Киевом для поиска компромисса и прекращения боевых действий.

Джей Ди Вэнс / Фото: скриншот

Он отметил, что президент Трамп ведет энергичную дипломатию, поскольку война не отвечает интересам ни Европы, ни США, и даже не выгодна самой России и Украине.

"Иногда нам кажется, что мы достигли значительного прогресса с россиянами. А иногда, как сказал президент, он очень разочарован россиянами. И мы будем продолжать делать то, что должны делать, чтобы положить конец этой ситуации. Я не думаю, что это произойдет за одну ночь. Я думаю, что мы будем продолжать достигать прогресса, но в конечном итоге, прекратятся ли убийства, это будет зависеть от того, смогут ли россияне и украинцы найти здесь какой-то компромисс", - указывает Вэнс.

Вэнс уточнил, что Россия не пошла на уступки во всем, однако признала территориальную целостность Украины после завершения войны и отказалась от планов установления марионеточной власти в Киеве.

"Конечно, это было основным требованием в начале. И, что важно, они признали, что будут определенные гарантии безопасности территориальной целостности Украины. Опять же, уступили ли они во всем? Конечно, нет. Должны ли были они начинать войну? Конечно, нет", - сказал он.

Когда закончится война РФ против Украины

Вэнс отметил, что президент Трамп применил больше давления и экономических инструментов воздействия на Россию, чем Джо Байден, который за три с половиной года только делал заявления, но не предпринял реальных действий, чтобы остановить убийства.

"Так и должно быть. Я думаю, что американский народ должен гордиться этим. И независимо от результата, закончится ли война через три месяца, или через шесть месяцев, или, надеемся, не позже, но, возможно, мы должны гордиться тем, что у нас есть президент, который пытается остановить убийства. Кстати, он уже закончил шесть войн по всему миру. Эта будет седьмой. Она самая сложная, но мы стараемся, несмотря на это", - предположил он.

/ Инфографика: Главред

Будут ли США ужесточать санкции против России

Он также подчеркнул, что санкции против РФ остаются в силе, а их смягчение или изменение возможны лишь в отдельных случаях как инструмент давления для привлечения Москвы к переговорам. По его словам, сами санкции не способны остановить боевые действия, ведь Россия пока не заинтересована в прекращении огня по ряду сложных причин.

"Мы, конечно, настаивали на прекращении огня, но, опять же, мы не контролируем действия России. Если бы мы контролировали, война закончилась бы семь месяцев назад. Однако мы верим, что у нас есть много козырей. Президент США имеет много козырей, чтобы оказать давление и попытаться положить конец этому конфликту, и именно это мы и будем делать", - добавил он.

Вэнс добавил, что президент Трамп применил агрессивные экономические рычаги, например, вторичные тарифы на Индию, чтобы усложнить россиянам возможность обогащаться за счет нефтяной экономики. Он пытался четко дать понять, что Россия может быть снова приглашена в мировую экономику, если она прекратит убийства, но если она не прекратит убийства, то будет продолжать быть изолированной.

"Опять же, мы считаем, что за последние несколько недель мы уже увидели некоторые значительные уступки с обеих сторон. В конце концов мы добьемся успеха или столкнемся с препятствием. И если мы столкнемся с препятствием, то продолжим этот процесс переговоров, применяя рычаги влияния. Именно такая энергичная дипломатия поможет положить конец этой войне", - считает Вице-президент США.

Какое влияние имеют санкции на Россию / Инфографика - Главред

Каким будет результат соглашения между Украиной и РФ

Подытоживая вопрос о возможных уступках России, Вэнс пояснил, что речь идет не только об отказе от полномасштабного вторжения, а о предоставлении Украине реальных гарантий безопасности, которые сделают невозможным повтор агрессии.

"Хотя мы еще не достигли цели, мы достигли значительного прогресса, потому что спор здесь заключается в гарантиях безопасности и в том, где пролегают линии фронта в Украине. Поэтому независимо от того, решим ли мы эти вопросы, мы фактически определили два критических вопроса: один для украинцев, один для россиян. И я думаю, что именно здесь, если мы в конце концов решим эту проблему, именно здесь будет результат соглашения", - сказал он.

Какие будут территории Украины по итогам мирного соглашения с РФ

Вице-президент США подчеркнул, что именно украинцы будут определять границы своего государства.

"Украинцы в конечном итоге сами решат, где будут пролегать территориальные границы в их стране. Но, именно так в конечном итоге решаются войны. Если вернуться ко Второй мировой войне, если вернуться к Первой мировой войне, если вернуться ко всем большим конфликтам в истории человечества, то все они заканчиваются каким-то переговоры", - утверждает он.

Он подчеркнул, что США не являются непосредственной стороной переговоров, а выполняют роль посредника, помогая украинцам и россиянам найти общее решение.

"Если украинцы готовы сказать что-то о территории, что положит конец конфликту, мы не будем их останавливать. Мы также не будем их заставлять, потому что это не наша страна. Мы стараемся играть конструктивную роль. Президент пытается играть конструктивную роль в установлении мира в регионе, но он не собирается заставлять эти стороны идти на уступки. Все, что он может сделать, это открыть двери и попросить их вести переговоры в духе доброй воли", - резюмировал он.

Джей Ди Вэнс / Фото: скриншот

Какие гарантии безопасности получит Украина

Отвечая на вопрос о том, может ли Россия стать гарантом безопасности для Украины, Вэнс пояснил, что этого не будет. Он уточнил, что гарантии безопасности не применяются до завершения войны, хотя Москва будет участвовать в переговорах по ее окончанию. Это не предполагает присутствия российских войск в Украине, однако обсуждение их роли необходимо для достижения мира.

"Я думаю, что здесь немного расходимся во мнениях. Это будет гарантия безопасности, предоставленная рядом стран. Я думаю, что европейцы, очевидно, будут играть большую роль. Мы считаем, что есть и другие страны по всему миру, которые могут играть большую роль. Россияне будут привлечены, потому что они являются критически важной стороной, необходимой для прекращения убийств. Опять же, так происходят переговоры. Это компромисс. Это диалог между обеими сторонами", - говорит он.

Введут ли США войска в Украину

Вэнс подчеркнул, что в Украине не будет военных, но мы продолжим играть активную роль, пытаясь обеспечить украинцам гарантии безопасности и уверенность, необходимые для прекращения войны с их стороны, а россиянам - ощущение, что они могут завершить войну с их стороны. Это сложно, Кристен, но мы продолжим пытаться играть на этих сторонах.

"Мы будем продолжать убеждать эти стороны вести переговоры между собой и продолжать дипломатические усилия, потому что это единственный способ завершить это дело", - резюмировал он.

