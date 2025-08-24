Контратаковали и освободили три населенных пункта: ВСУ имеют успехи на фронте

Основное:
- ВСУ освободили три населенных пункта в Донецкой области
- Ситуация на Покровском направлении остается сложной
Украинские бойцы успешно контратаковали и зачистили от врага три села в Донецкой области. Среди которых: Михайловка, Зеленый Гай, Владимировка. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
"Работаю в районах боевых действий. Покровское направление - там, где самое сложное. Где защита украинской Независимости и украинского Флага - не просто высокие слова, а ежедневный риск и ежедневный подвиг", - отметил Сырский.видео дня
Главнокомандующий пообщался с бойцами ВСУ, которые длительное время держат оборону Покровска, отражая удары превосходящих сил противника.
Также Сырский наградил лучших воинов за стойкость, храбрость и образцовое выполнение воинского долга.
"Отработал на командных пунктах частей, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении. Выслушал доклады командиров корпусов и бригад по оперативной обстановке", - говорится в сообщении главкома ВСУ.
Он добавил, что ситуация на фронте действительно непростая, противник сосредоточил на Покровском направлении свои основные усилия, но ВСУ держат оборону.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, украинские защитники остановили попытку прорыва российских оккупантов в Донецкой области и не допустили продвижения врага в направлении Днепропетровской области.
Кроме того, Силы обороны Украины вернули контроль над большей частью населенного пункта Толстое в Донецкой области.
Недавно представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что в районе Доброполья враг попал в окружение.
Читайте также:
- На фронте обострение: в Генштабе рассказали важные нюансы на ключевых направлениях
- До октября наступление РФ может замедлиться: военный назвал неожиданную причину
- ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области: в ОСУВ "Днепр" раскрыли детали
О персоне: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред