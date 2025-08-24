Контратаковали и освободили три населенных пункта: ВСУ имеют успехи на фронте

Сырский поблагодарил украинских бойцов, которые длительное время держат оборону Покровска.

Сырский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, facebook/CinCAFofUkraine

Основное:

ВСУ освободили три населенных пункта в Донецкой области

Ситуация на Покровском направлении остается сложной

Украинские бойцы успешно контратаковали и зачистили от врага три села в Донецкой области. Среди которых: Михайловка, Зеленый Гай, Владимировка. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Работаю в районах боевых действий. Покровское направление - там, где самое сложное. Где защита украинской Независимости и украинского Флага - не просто высокие слова, а ежедневный риск и ежедневный подвиг", - отметил Сырский. видео дня

Главнокомандующий пообщался с бойцами ВСУ, которые длительное время держат оборону Покровска, отражая удары превосходящих сил противника.

Также Сырский наградил лучших воинов за стойкость, храбрость и образцовое выполнение воинского долга.

"Отработал на командных пунктах частей, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении. Выслушал доклады командиров корпусов и бригад по оперативной обстановке", - говорится в сообщении главкома ВСУ.

Он добавил, что ситуация на фронте действительно непростая, противник сосредоточил на Покровском направлении свои основные усилия, но ВСУ держат оборону.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, украинские защитники остановили попытку прорыва российских оккупантов в Донецкой области и не допустили продвижения врага в направлении Днепропетровской области.

Кроме того, Силы обороны Украины вернули контроль над большей частью населенного пункта Толстое в Донецкой области.

Недавно представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что в районе Доброполья враг попал в окружение.

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

