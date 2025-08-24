Россияне попали в ловушку на "горячем" направлении: как сейчас действуют ВСУ

Украинские защитники взяли в окружение оккупантов.

Трегубов рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Минобороны РФ

Основное:

Враг попал в окружение под Добропольем

Ситуация на фронте остается напряженной

Ситуация в Донецкой области остается напряженной, однако в Доброполье украинским защитникам пока удалось нейтрализовать основную угрозу. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

В районе Доброполья, по словам Трегубова, "враг в окружении и добивается". Как сказал спикер, "основную угрозу удалось потушить, но ситуация там простой не стала".

"Сейчас по всей линии соприкосновения ситуация простой не является, потому что соотношение сил и средств сейчас не в нашу пользу, в первую очередь в отношении личного состава", - добавил Трегубов.

По его словам, у российских оккупантов есть амбициозная цель, в частности, они хотят контролировать окрестности Покровска и давить в сторону Днепропетровской области.

Чтобы реализовать свои захватнические цели, враг переодевается в форму Вооруженных сил Украины или гражданскую одежду.

Что происходит в Часовом Яру

Трегубов также прокомментировал ситуацию в Часовом Яру. Он сообщил, что враг контролирует только западную часть города, при этом, украинские защитники продолжают удерживать позиции.

Часов Яр / Инфографика: Главред

Ситуация в Торецке

В Торецке сложилась похожая картина, как в Часовом Яру: враг захватил часть территории, однако контроля над городом россияне не имеют.

"Ситуация там непростая, но для россиян она также сложная: их надежды, что они быстро захватят город, не оправдались", - подчеркнул Трегубов.

Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред, Силы обороны Украины успешно остановили наступление российских войск и восстановили контроль над селом Зеленый Гай в Донецкой области. Российские войска безуспешно пытаются оккупировать поселок.

Кроме того, Силы обороны Украины вернули контроль над большей частью населенного пункта Толстое в Донецкой области.

Между тем представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов заявил, что на Покровском направлении российских оккупантов вдвое больше, чем население города до полномасштабного вторжения России в Украину. Этого количества оккупантов хватило бы для захвата средней европейской страны.

Читайте также:

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

