На фронте обострение: в Генштабе рассказали важные нюансы на ключевых направлениях

Защитники уничтожают беспилотники, технику и пушки противника, уменьшая его наступательный потенциал.

Кратко:

За сутки зафиксировано 116 боевых столкновений на фронте

Самые активные направления: Покровское и Новопавловское

Враг применил 43 ракеты, 49 авиаударов и 1850 дронов-камикадзе

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сегодня произошло 116 боевых столкновений. Противник нанес два ракетных удара 43 ракетами и 49 авиационных ударов, сбросив 70 управляемых авиационных бомб. Также было использовано 1850 дронов-камикадзе и осуществлено 3876 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

"С начала суток произошло 116 боевых столкновений. Противник нанес два ракетных удара 43 ракетами и 49 авиационных ударов, сбросив 70 управляемых авиационных бомб. Также использовал для ударов 1850 дронов-камикадзе и совершил 3876 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск", - говорится в сообщении Генштаба. видео дня

Ситуация на направлениях

Северо-Слобожанское и Курское : отражено 2 атаки врага; противник нанес 5 авиаударов, 9 управляемых авиабомб и 161 артиллерийский обстрел, в том числе 4 из РСЗО.

: отражено 2 атаки врага; противник нанес 5 авиаударов, 9 управляемых авиабомб и 161 артиллерийский обстрел, в том числе 4 из РСЗО. Южно-Слобожанский : сдержаны 5 атак возле Волчанска, Хатнего, Амбарного и Западного.

: сдержаны 5 атак возле Волчанска, Хатнего, Амбарного и Западного. Купянский : отражено 5 атак в Голубовке и Купянске.

: отражено 5 атак в Голубовке и Купянске. Лиманский : украинские войска остановили 14 штурмовых действий вблизи Карповки, Зеленой Долины, Колодязов, Дибровы и в направлении Ямполя; еще 3 столкновения продолжаются.

: украинские войска остановили 14 штурмовых действий вблизи Карповки, Зеленой Долины, Колодязов, Дибровы и в направлении Ямполя; еще 3 столкновения продолжаются. Северский : противник совершил 5 наступательных действий в районах Серебрянки, Выемки, Григорьевки, Северска и Федоровки.

: противник совершил 5 наступательных действий в районах Серебрянки, Выемки, Григорьевки, Северска и Федоровки. Краматорский : отражено 4 попытки наступления в районах Константиновки и Предтечино.

: отражено 4 попытки наступления в районах Константиновки и Предтечино. Торецкий: оккупанты 4 раза штурмовали позиции вблизи Александро-Калинового, Плещеевки, Софиевки, Полтавки и Торецка; все атаки отбиты.

Покровск / Инфографика: Главред

Самые горячие направления: Покровское и Новопавловское

Покровское направление : зафиксировано 29 наступательных действий возле Никаноровки, Новоэкономичного, Николаевки, Родинского, Миролюбовки, Красного Лимана, Луча, Покровска, Звёздного, Новопавловки, Муравки, Новоукраинки, Затышка, Котлиного, Удачного, Лысовки и Дачного. 3 боевые столкновения продолжаются.

: зафиксировано 29 наступательных действий возле Никаноровки, Новоэкономичного, Николаевки, Родинского, Миролюбовки, Красного Лимана, Луча, Покровска, Звёздного, Новопавловки, Муравки, Новоукраинки, Затышка, Котлиного, Удачного, Лысовки и Дачного. 3 боевые столкновения продолжаются. По предварительным данным, обезврежено 107 оккупантов , из которых 71 - безвозвратно.

, из которых 71 - безвозвратно. Уничтожено: 1 пункт управления беспилотниками, 1 склад ГСМ, 47 беспилотников, 6 автомобилей, 2 единицы специальной техники и 2 пушки.

Новопавловское направление: отражено 25 атак в Воскресенке, Запорожском, Темировке, Зеленом Поле, Толстом, Лесном, Ольговском, а также в направлении Камышевахи и Филиала. 2 боевые столкновения продолжаются.

Менее активные направления

Гуляйпольское и Ореховское : враг наступательных действий не проводил, но нанес авиаудары по Новоукраинке и Орехову.

: враг наступательных действий не проводил, но нанес авиаудары по Новоукраинке и Орехову. Приднепровский: оккупанты дважды атаковали позиции в направлении Антоновского моста, успеха не имели; населенный пункт Приднепровское подвергся авиационным ударам.

