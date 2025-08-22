На фронте обострение: в Генштабе рассказали важные нюансы на ключевых направлениях

Кратко:
- За сутки зафиксировано 116 боевых столкновений на фронте
- Самые активные направления: Покровское и Новопавловское
- Враг применил 43 ракеты, 49 авиаударов и 1850 дронов-камикадзе
По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сегодня произошло 116 боевых столкновений. Противник нанес два ракетных удара 43 ракетами и 49 авиационных ударов, сбросив 70 управляемых авиационных бомб. Также было использовано 1850 дронов-камикадзе и осуществлено 3876 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.
"С начала суток произошло 116 боевых столкновений. Противник нанес два ракетных удара 43 ракетами и 49 авиационных ударов, сбросив 70 управляемых авиационных бомб. Также использовал для ударов 1850 дронов-камикадзе и совершил 3876 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск", - говорится в сообщении Генштаба.
Ситуация на направлениях
- Северо-Слобожанское и Курское: отражено 2 атаки врага; противник нанес 5 авиаударов, 9 управляемых авиабомб и 161 артиллерийский обстрел, в том числе 4 из РСЗО.
- Южно-Слобожанский: сдержаны 5 атак возле Волчанска, Хатнего, Амбарного и Западного.
- Купянский: отражено 5 атак в Голубовке и Купянске.
- Лиманский: украинские войска остановили 14 штурмовых действий вблизи Карповки, Зеленой Долины, Колодязов, Дибровы и в направлении Ямполя; еще 3 столкновения продолжаются.
- Северский: противник совершил 5 наступательных действий в районах Серебрянки, Выемки, Григорьевки, Северска и Федоровки.
- Краматорский: отражено 4 попытки наступления в районах Константиновки и Предтечино.
- Торецкий: оккупанты 4 раза штурмовали позиции вблизи Александро-Калинового, Плещеевки, Софиевки, Полтавки и Торецка; все атаки отбиты.
Самые горячие направления: Покровское и Новопавловское
- Покровское направление: зафиксировано 29 наступательных действий возле Никаноровки, Новоэкономичного, Николаевки, Родинского, Миролюбовки, Красного Лимана, Луча, Покровска, Звёздного, Новопавловки, Муравки, Новоукраинки, Затышка, Котлиного, Удачного, Лысовки и Дачного. 3 боевые столкновения продолжаются.
- По предварительным данным, обезврежено 107 оккупантов, из которых 71 - безвозвратно.
- Уничтожено: 1 пункт управления беспилотниками, 1 склад ГСМ, 47 беспилотников, 6 автомобилей, 2 единицы специальной техники и 2 пушки.
- Новопавловское направление: отражено 25 атак в Воскресенке, Запорожском, Темировке, Зеленом Поле, Толстом, Лесном, Ольговском, а также в направлении Камышевахи и Филиала. 2 боевые столкновения продолжаются.
Менее активные направления
- Гуляйпольское и Ореховское: враг наступательных действий не проводил, но нанес авиаудары по Новоукраинке и Орехову.
- Приднепровский: оккупанты дважды атаковали позиции в направлении Антоновского моста, успеха не имели; населенный пункт Приднепровское подвергся авиационным ударам.
Как сообщал Главред, Силы обороны Украины проводят успешные контратаки вблизи Доброполья в Донецкой области. Армия России, которая ранее смогла продвинуться в направлении города, может остаться в окружении.
Кроме того, Силы обороны Украины продолжают проводить стабилизационные мероприятия на Добропольском направлении. Защитникам удалось зачистить ряд населенных пунктов от оккупационных войск. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Ранее в ВСУ раскрыли тактику врага. Украинские защитники разворачивают противовоздушные сетки и усиливают контроль на фронтовых маршрутах.
