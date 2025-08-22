Укр
На фронте обострение: в Генштабе рассказали важные нюансы на ключевых направлениях

Руслан Иваненко
22 августа 2025, 02:15
Защитники уничтожают беспилотники, технику и пушки противника, уменьшая его наступательный потенциал.
Украинские войска удерживают позиции на ключевых направлениях и обезвреживают атакующих оккупантов / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

  • За сутки зафиксировано 116 боевых столкновений на фронте
  • Самые активные направления: Покровское и Новопавловское
  • Враг применил 43 ракеты, 49 авиаударов и 1850 дронов-камикадзе

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сегодня произошло 116 боевых столкновений. Противник нанес два ракетных удара 43 ракетами и 49 авиационных ударов, сбросив 70 управляемых авиационных бомб. Также было использовано 1850 дронов-камикадзе и осуществлено 3876 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

"С начала суток произошло 116 боевых столкновений. Противник нанес два ракетных удара 43 ракетами и 49 авиационных ударов, сбросив 70 управляемых авиационных бомб. Также использовал для ударов 1850 дронов-камикадзе и совершил 3876 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск", - говорится в сообщении Генштаба.

Ситуация на направлениях

  • Северо-Слобожанское и Курское: отражено 2 атаки врага; противник нанес 5 авиаударов, 9 управляемых авиабомб и 161 артиллерийский обстрел, в том числе 4 из РСЗО.
  • Южно-Слобожанский: сдержаны 5 атак возле Волчанска, Хатнего, Амбарного и Западного.
  • Купянский: отражено 5 атак в Голубовке и Купянске.
  • Лиманский: украинские войска остановили 14 штурмовых действий вблизи Карповки, Зеленой Долины, Колодязов, Дибровы и в направлении Ямполя; еще 3 столкновения продолжаются.
  • Северский: противник совершил 5 наступательных действий в районах Серебрянки, Выемки, Григорьевки, Северска и Федоровки.
  • Краматорский: отражено 4 попытки наступления в районах Константиновки и Предтечино.
  • Торецкий: оккупанты 4 раза штурмовали позиции вблизи Александро-Калинового, Плещеевки, Софиевки, Полтавки и Торецка; все атаки отбиты.
Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Самые горячие направления: Покровское и Новопавловское

  • Покровское направление: зафиксировано 29 наступательных действий возле Никаноровки, Новоэкономичного, Николаевки, Родинского, Миролюбовки, Красного Лимана, Луча, Покровска, Звёздного, Новопавловки, Муравки, Новоукраинки, Затышка, Котлиного, Удачного, Лысовки и Дачного. 3 боевые столкновения продолжаются.
  • По предварительным данным, обезврежено 107 оккупантов, из которых 71 - безвозвратно.
  • Уничтожено: 1 пункт управления беспилотниками, 1 склад ГСМ, 47 беспилотников, 6 автомобилей, 2 единицы специальной техники и 2 пушки.
  • Новопавловское направление: отражено 25 атак в Воскресенке, Запорожском, Темировке, Зеленом Поле, Толстом, Лесном, Ольговском, а также в направлении Камышевахи и Филиала. 2 боевые столкновения продолжаются.

Менее активные направления

  • Гуляйпольское и Ореховское: враг наступательных действий не проводил, но нанес авиаудары по Новоукраинке и Орехову.
  • Приднепровский: оккупанты дважды атаковали позиции в направлении Антоновского моста, успеха не имели; населенный пункт Приднепровское подвергся авиационным ударам.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины проводят успешные контратаки вблизи Доброполья в Донецкой области. Армия России, которая ранее смогла продвинуться в направлении города, может остаться в окружении.

Кроме того, Силы обороны Украины продолжают проводить стабилизационные мероприятия на Добропольском направлении. Защитникам удалось зачистить ряд населенных пунктов от оккупационных войск. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Ранее в ВСУ раскрыли тактику врага. Украинские защитники разворачивают противовоздушные сетки и усиливают контроль на фронтовых маршрутах.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

