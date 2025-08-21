ВСУ разорвали "цепь" врага: Сырский рассказал, как сотни россиян попали в ловушку

Кратко:
- Сирский посетил Покровское направление
- ВСУ зачистили шесть населенных пунктов
- Уничтожены сотни российских оккупантов
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский побывал на Покровском направлении, где ознакомился с работой подразделений, которые выполняют стабилизационные действия на так называемом Добропольском выступе. Об этом он сообщил в своем Telegram.
"Мое особое внимание - тем участкам фронта, где тяжелее всего. Отработал на выезде на Покровском направлении, в частности в тех органах военного управления, корпусах и бригадах, которые проводят стабилизационные действия на Добропольском выступе", - отметил Сырский.
ВСУ зачищают населенные пункты и уничтожают оккупантов
По его словам, несмотря на численное превосходство противника, подразделения Вооруженных Сил и Национальной гвардии продолжают успешно выполнять задачи. В результате ударно-поисковых действий украинские военные зачищали шесть населенных пунктов и ликвидировали сотни оккупантов.
Приказы для усиления обороны
"Заслушал доклады командиров об особенностях оперативной обстановки, проблемных вопросов и потребностей подразделений. Отдал соответствующие распоряжения для усиления устойчивости обороны. Ключевая задача - эффективно реагировать на изменения вражеской тактики, но максимально сохранять жизнь защитников Украины", - подчеркнул главнокомандующий.
Также Сирский отметил результативность вновь созданных корпусов, которые уже приняли свои участки ответственности и действуют в зоне ОТГ "Донецк".
Экспертное мнение
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что сообщения о продвижении войск более чем на 10 километров скорее имеют целью медийный эффект, чем отражают реальную ситуацию.
По его словам, ни одно подразделение - от роты до бригады - не способно удерживать столь большую территорию без достаточных резервов и надлежащего обеспечения. Обычно речь идет лишь о нескольких сотнях метров или нескольких километрах, но не более.
Кузан пояснил, что в тылу противника действуют небольшие пехотные диверсионные группы, которые часто маскируются под местных жителей и занимаются диверсиями или саботажем. Подобных подразделений немало, и они остаются довольно активными.
Он также отметил, что из-за численного превосходства российской армии Украина не имеет возможности создать сплошную линию обороны на всех участках фронта, поэтому противодействие диверсионным группам является одной из постоянных задач Сил обороны.
Ситуация на фронте - новости по теме
Как сообщал Главред, Силы обороны Украины проводят успешные контратаки вблизи Доброполья в Донецкой области. Армия России, которая ранее смогла продвинуться в направлении города, может остаться в окружении.
Ранее в ВСУ раскрыли тактику врага. Украинские защитники разворачивают противовоздушные сетки и усиливают контроль на фронтовых маршрутах.
Кроме того, Силы обороны Украины вернули контроль над большей частью населенного пункта Толстое в Донецкой области.
Читайте также:
О персоне: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
