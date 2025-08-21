ВСУ разорвали "цепь" врага: Сырский рассказал, как сотни россиян попали в ловушку

Сырский посетил Покровское направление и проверил работу корпусов и бригад, которые проводят стабилизационные действия.

Главнокомандующий заслушал командиров и дал распоряжения для усиления устойчивости оборонительных позиций

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский побывал на Покровском направлении, где ознакомился с работой подразделений, которые выполняют стабилизационные действия на так называемом Добропольском выступе. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Мое особое внимание - тем участкам фронта, где тяжелее всего. Отработал на выезде на Покровском направлении, в частности в тех органах военного управления, корпусах и бригадах, которые проводят стабилизационные действия на Добропольском выступе", - отметил Сырский.

ВСУ зачищают населенные пункты и уничтожают оккупантов

По его словам, несмотря на численное превосходство противника, подразделения Вооруженных Сил и Национальной гвардии продолжают успешно выполнять задачи. В результате ударно-поисковых действий украинские военные зачищали шесть населенных пунктов и ликвидировали сотни оккупантов.

Приказы для усиления обороны

"Заслушал доклады командиров об особенностях оперативной обстановки, проблемных вопросов и потребностей подразделений. Отдал соответствующие распоряжения для усиления устойчивости обороны. Ключевая задача - эффективно реагировать на изменения вражеской тактики, но максимально сохранять жизнь защитников Украины", - подчеркнул главнокомандующий.

Также Сирский отметил результативность вновь созданных корпусов, которые уже приняли свои участки ответственности и действуют в зоне ОТГ "Донецк".

Экспертное мнение

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что сообщения о продвижении войск более чем на 10 километров скорее имеют целью медийный эффект, чем отражают реальную ситуацию.

По его словам, ни одно подразделение - от роты до бригады - не способно удерживать столь большую территорию без достаточных резервов и надлежащего обеспечения. Обычно речь идет лишь о нескольких сотнях метров или нескольких километрах, но не более.

Кузан пояснил, что в тылу противника действуют небольшие пехотные диверсионные группы, которые часто маскируются под местных жителей и занимаются диверсиями или саботажем. Подобных подразделений немало, и они остаются довольно активными.

Он также отметил, что из-за численного превосходства российской армии Украина не имеет возможности создать сплошную линию обороны на всех участках фронта, поэтому противодействие диверсионным группам является одной из постоянных задач Сил обороны.

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины проводят успешные контратаки вблизи Доброполья в Донецкой области. Армия России, которая ранее смогла продвинуться в направлении города, может остаться в окружении.

Ранее в ВСУ раскрыли тактику врага. Украинские защитники разворачивают противовоздушные сетки и усиливают контроль на фронтовых маршрутах.

Кроме того, Силы обороны Украины вернули контроль над большей частью населенного пункта Толстое в Донецкой области.

