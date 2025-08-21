Укр
Освободили большую часть: у ВСУ важный успех на стратегическом направлении

Алексей Тесля
21 августа 2025, 16:16
86
Успешными действиями на востоке отметились бойцы из 5 отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.
ВСУ, Фронт, Война
У ВСУ успех на востоке / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Главное:

  • ВСУ вернули контроль над большей частью населенного пункта Толстое
  • Успешными действиями на востоке отметились бойцы из 5 ОМБр

Силы обороны Украины вернули контроль над большей частью населенного пункта Толстое в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении в Telegram оперативно-стратегической группировки войск "Днепр".

видео дня

Отмечается, что успешными действиями на востоке отметились бойцы из 5 отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.

"Благодаря слаженным действиям защитников 5 отдельной тяжелой механизированной бригады под контроль ВСУ возвращена большая часть населенного пункта Толстое (Толстой) Донецкой области. Наши воины днем и ночью неутомимо уничтожают врага с воздуха и на земле, выбивая его с украинской земли шаг за шагом", - говорится в сообщении.

Сырский назвал направления, где РФ готовится к атаке

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска проводят перегруппировку и усиливают свои позиции на двух ключевых направлениях — Покровском и Запорожском.

По его словам, на Запорожском участке фронта сохраняется низкая активность боевых действий, однако ситуация остаётся напряжённой.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее в ВСУ раскрыли тактику врага. Украинские защитники разворачивают противовоздушные сетки и усиливают контроль на фронтовых маршрутах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ нанесли потери врагу. Украинские бойцы освободили шесть населенных пунктов в Донецкой области и нанесли потери врагу.

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины проводят успешные контратаки вблизи Доброполья в Донецкой области. Армия России, которая ранее смогла продвинуться в направлении города может остаться в окружении.

Читайте также:

Об источнике: ОСГВ "Днепр"

Оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" (ОСГВ "Днепр"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ война на Донбассе война России и Украины
Ермак заявил о референдуме и судьбе оккупированных территорий - что предполагается

Ермак заявил о референдуме и судьбе оккупированных территорий - что предполагается

16:41Война
У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко

16:37Интервью
Освободили большую часть: у ВСУ важный успех на стратегическом направлении

Освободили большую часть: у ВСУ важный успех на стратегическом направлении

16:16Украина
