Освободили большую часть: у ВСУ важный успех на стратегическом направлении

Главное:
- ВСУ вернули контроль над большей частью населенного пункта Толстое
- Успешными действиями на востоке отметились бойцы из 5 ОМБр
Силы обороны Украины вернули контроль над большей частью населенного пункта Толстое в Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении в Telegram оперативно-стратегической группировки войск "Днепр".
Отмечается, что успешными действиями на востоке отметились бойцы из 5 отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.
"Благодаря слаженным действиям защитников 5 отдельной тяжелой механизированной бригады под контроль ВСУ возвращена большая часть населенного пункта Толстое (Толстой) Донецкой области. Наши воины днем и ночью неутомимо уничтожают врага с воздуха и на земле, выбивая его с украинской земли шаг за шагом", - говорится в сообщении.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска проводят перегруппировку и усиливают свои позиции на двух ключевых направлениях — Покровском и Запорожском.
По его словам, на Запорожском участке фронта сохраняется низкая активность боевых действий, однако ситуация остаётся напряжённой.
Ранее в ВСУ раскрыли тактику врага. Украинские защитники разворачивают противовоздушные сетки и усиливают контроль на фронтовых маршрутах.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ нанесли потери врагу. Украинские бойцы освободили шесть населенных пунктов в Донецкой области и нанесли потери врагу.
Как сообщал Главред, Силы обороны Украины проводят успешные контратаки вблизи Доброполья в Донецкой области. Армия России, которая ранее смогла продвинуться в направлении города может остаться в окружении.
Об источнике: ОСГВ "Днепр"
Оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" (ОСГВ "Днепр"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.
Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.
