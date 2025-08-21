Отбили населенные пункты и нанесли потери врагу: ВСУ имеют успехи на фронте

Украинские бойцы освободили шесть населенных пунктов в Донецкой области и нанесли потери врагу.

В Генштабе рассказали о ситуации на "горячем" направлении / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Генштаб ВСУ

Основное:

ВСУ имеют успехи под Добропольем

Украинские бойцы зачистили ряд населенных пунктов

Враг понес большие потери на Добропольском направлении

Силы обороны Украины продолжают проводить стабилизационные мероприятия на Добропольском направлении. Защитникам удалось зачистить ряд населенных пунктов от оккупационных войск. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По информации Генштаба, благодаря скоординированным действиям подразделений Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, в частности военных 1-го корпуса НГУ "Азов", враг несет существенные потери.

"Только за трое последних суток безвозвратные потери российских оккупантов составили 206 человек (всего с начала операции, 4 августа - 1116 человек), санитарные потери - 73 человека (всего - 412), пленный - 1 (всего - 38)", - говорится в сообщении.

Также враг потерял значительное количество техники и вооружения. За указанный период уничтожено и повреждено:

3 танка (всего - 12);

3 боевые бронированные машины (9);

24 единицы авто- и мототехники (124);

12 пушек (30),

35 БпЛА различных типов (126).

В Генштабе добавили, что украинским бойцам удалось зачистить немало населенных пунктов Донецкой области, среди которых:

Грузское;

Рубежное;

Нововодяное;

Петровка;

Веселое;

Золотой Колодец.

Доброполье / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Генштаб ВСУ сообщал, что Силы обороны Украины достигли успехов на нескольких направлениях фронта, сумев продвинуться вперед и закрепиться на новых позициях.

Аналитики Института изучения войны уточняли, что Вооруженные силы Украины продвинулись в районе Доброполья, где действует 1-й корпус Национальной гвардии.

Недавно Главред со ссылкой на военного обозревателя BBC Илью Абишева писал, что Силы обороны Украины проводят успешные контратаки вблизи Доброполья в Донецкой области. Армия России, которая ранее смогла продвинуться в направлении города может остаться в окружении.

