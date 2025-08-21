Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Отбили населенные пункты и нанесли потери врагу: ВСУ имеют успехи на фронте

Марина Фурман
21 августа 2025, 09:15
640
Украинские бойцы освободили шесть населенных пунктов в Донецкой области и нанесли потери врагу.
ВГУ, карта
В Генштабе рассказали о ситуации на "горячем" направлении / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Генштаб ВСУ

Основное:

  • ВСУ имеют успехи под Добропольем
  • Украинские бойцы зачистили ряд населенных пунктов
  • Враг понес большие потери на Добропольском направлении

Силы обороны Украины продолжают проводить стабилизационные мероприятия на Добропольском направлении. Защитникам удалось зачистить ряд населенных пунктов от оккупационных войск. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По информации Генштаба, благодаря скоординированным действиям подразделений Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, в частности военных 1-го корпуса НГУ "Азов", враг несет существенные потери.

видео дня

"Только за трое последних суток безвозвратные потери российских оккупантов составили 206 человек (всего с начала операции, 4 августа - 1116 человек), санитарные потери - 73 человека (всего - 412), пленный - 1 (всего - 38)", - говорится в сообщении.

Также враг потерял значительное количество техники и вооружения. За указанный период уничтожено и повреждено:

  • 3 танка (всего - 12);
  • 3 боевые бронированные машины (9);
  • 24 единицы авто- и мототехники (124);
  • 12 пушек (30),
  • 35 БпЛА различных типов (126).

В Генштабе добавили, что украинским бойцам удалось зачистить немало населенных пунктов Донецкой области, среди которых:

  • Грузское;
  • Рубежное;
  • Нововодяное;
  • Петровка;
  • Веселое;
  • Золотой Колодец.
Доброполье
Доброполье / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Генштаб ВСУ сообщал, что Силы обороны Украины достигли успехов на нескольких направлениях фронта, сумев продвинуться вперед и закрепиться на новых позициях.

Аналитики Института изучения войны уточняли, что Вооруженные силы Украины продвинулись в районе Доброполья, где действует 1-й корпус Национальной гвардии.

Недавно Главред со ссылкой на военного обозревателя BBC Илью Абишева писал, что Силы обороны Украины проводят успешные контратаки вблизи Доброполья в Донецкой области. Армия России, которая ранее смогла продвинуться в направлении города может остаться в окружении.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ линия фронта Доброполье Генштаб ВСУ бойцы ВСУ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Отбили населенные пункты и нанесли потери врагу: ВСУ имеют успехи на фронте

Отбили населенные пункты и нанесли потери врагу: ВСУ имеют успехи на фронте

09:15Фронт
"Горит и валит густой дым": в Севастополе дроны ударили по воинской части ЧФ РФ

"Горит и валит густой дым": в Севастополе дроны ударили по воинской части ЧФ РФ

08:21Война
РФ атаковала Львов ракетами и дронами: появилось фото "прилета"

РФ атаковала Львов ракетами и дронами: появилось фото "прилета"

08:04Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сын Преснякова жестко прокомментировал развод с женой

Сын Преснякова жестко прокомментировал развод с женой

Совсем не Русь: историк раскрыл, как иностранцы называли Украину тысячу лет назад

Совсем не Русь: историк раскрыл, как иностранцы называли Украину тысячу лет назад

Китайский гороскоп на сегодня 21 августа: Змеям - беспокойство, Лошадям - обиды

Китайский гороскоп на сегодня 21 августа: Змеям - беспокойство, Лошадям - обиды

В деле о самоубийстве мужа Седоковой появился новый поворот: что грозит певице

В деле о самоубийстве мужа Седоковой появился новый поворот: что грозит певице

Кристина Орбакайте отстранилась от Никиты Преснякова после его развода - детали

Кристина Орбакайте отстранилась от Никиты Преснякова после его развода - детали

Последние новости

09:29

Ночь взрывов в России: дроны атаковали НПЗ, энергоблок АЭС остался без света

09:15

Отбили населенные пункты и нанесли потери врагу: ВСУ имеют успехи на фронте

09:09

"Наконец-то поняла": что известно об истинной позиции Ани Лорак

08:21

"Горит и валит густой дым": в Севастополе дроны ударили по воинской части ЧФ РФ

08:10

Как Путин охмурил Трампа на Аляске?мнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:04

РФ атаковала Львов ракетами и дронами: появилось фото "прилета"Фото

07:46

Истребители F-35 и не только: какие гарантии безопасности для Украины просят у Трампа

07:10

Чем отличаются две собаки: разгадку нужно найти всего за 21 секунду

06:42

РФ атаковала Закарпатье: оккупанты ударили по территории предприятия в Мукачево

Реклама
06:10

Как с Путиным договариваться?мнение

05:56

Гороскоп на завтра 22 августа: Львам - неприятности, Стрельцам - хорошие новости

04:30

Настоящий знак от Вселенной: каким четырем знакам зодиака повезет 21 августа

04:08

Почему кот шипит на человека - настоящая причина, которая удивит многихВидео

03:30

Сотни городов могут оказаться под водой: гигантский ледник на грани коллапсаВидео

02:40

Деньги "упадут с неба": три знака зодиака разбогатеют уже вот-вот

01:39

Новый "Будапешт" невозможен: в ОП раскрыли детали переговоров о гарантиях безопасности

01:30

"Не смогу объяснить это иначе, как убийство": Мэтт Деймон чуть не умер на руках у друга

00:12

Кто бы мог подумать: эксперты раскрыли, насколько электромобили дешевле "обычных"

20 августа, среда
23:28

Путин переоценил себя, манипуляции с Трампом обернулись против Кремля - WP

23:12

Ярослава Магучих неожиданно снялась с соревнований: стало известно, что произошло

Реклама
22:57

"Рой" Шахедов уже возле Киева: столица под угрозой ракетно-дроновых ударов

22:34

Жесткая магнитная буря "трусит" страну: Украину атаковал 6-балльный шторм

22:30

"Ползучее наступление" в Донетчине: в ВСУ раскрыли тактику врагу на фоне переговоров

22:15

От войск во Львове до соглашения с США: СМИ узнали сценарии гарантий безопасности

21:49

Ловушка для россиян на Донетчине захлопывается - ВСУ в шаге от окружения армии РФ

21:35

Медведев заговорил о войсках НАТО в Украине и вспомнил "безмозглого галльского петуха"

21:35

Где три различия между парнями, которые режут дерево: непросто будет найти отгадку

21:34

Два затмения — два перелома: что ждёт Овнов в сентябре 2025 годаВидео

21:13

Невероятно нежная утиная грудка с вишневым соусом: блюдо, от которого все будут в восторгеВидео

21:12

"Я сейчас чувствую": Лидия Таран заговорила о личной жизни

21:10

Капуста пролежит всю зиму: секрет сентябрьского ухода, который работаетВидео

20:43

В Украине приняли важное решение по мобилизации - что изменится и для кого

20:28

Почему консервированные огурцы мягкие: секретная добавка спасет любимое блюдоВидео

20:21

Украинский след на Курщине: историк рассказал, как Россия присвоила СуджуВидео

20:11

Трамп был ошеломлен: Зеленский и Европа предложили ему "сделку" по территории – FT

20:10

Российский "Шахед" атаковал пригород Варшавы - как реагируют власти страныВидео

19:43

В Украину идет похолодание: названы регионы, где будут лить грозовые дожди

19:26

Над Украиной взойдет "черная Луна" - о чем предупреждает Библия и что говорит наука

19:13

Абсолютный мастхэв: пять осенних трендов, без которых в 2025-ом никуда

19:10

Почему Путин не будет менять конституцию РФ ради безопасности Европымнение

Реклама
19:09

Унитаз вмиг засияет чистотой: феноменально простой и эффективный способВидео

19:07

Польша не будет отправлять войска в Украину, но выполнит другое задание - Минобороны

18:55

"Враг месяцами истощал бригады": командир ВСУ заявил о продвижении оккупантов

18:51

Состоится ли встреча Зеленского и Путина: СМИ выяснили, почему Кремль тянет время

18:32

Звезде сериала "Ворониных" диагностировали рак

18:26

Есть два главных страха: у Зеленского раскрыли, что заставит Путина закончить войну

18:13

"Безобидные" напитки могут лишить прав: что лучше не пить водителям перед поездкойВидео

18:09

В Третьей штурмовой назвали единственную гарантию безопасности для Украины

17:58

Большинство готовят неправильно: как пожарить идеально хрустящую картошкуВидео

17:48

Почти 7 миллионов долларов: как выглядит самая дорогая сумка в миреВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять