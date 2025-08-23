Укр
До октября наступление РФ может замедлиться: военный назвал неожиданную причину

Мария Николишин
23 августа 2025, 16:44
Россияне с середины июня очень активно действуют на фронте.
Наступление РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • Сейчас россияне ведут активные бои на нескольких направлениях фронта
  • Вероятно, они будут держать нынешний темп боевых действий до осени

Армия страны-агрессора России ведет активные боевые действия на нескольких направлениях фронта, но поддерживать такую интенсивность врагу удастся не долго. Об этом заявил представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов в эфире 24 Канала.

По его словам, россияне будут держать нынешний темп наступления до осени.

"Однако вопрос в том, до какого месяца осени. Вероятнее всего, примерно до октября. Далее начнутся проблемы даже не столько с личным составом, сколько с условиями, при которых им будет немного не так удобно поддерживать ту интенсивность, что они имеют сейчас", - сказал он.

Спикер отмечает, что россияне примерно с середины июня очень активно действуют, несмотря на большие потери.

"Возможно, они гнали под определенные международные договоренности. Российские генералы, вероятно, что-то пообещали политическому руководству и пытаются очень активно это выполнить в собственных интересах", - подчеркивает Трегубов.

Ситуация на Покровском направлении

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан сказал, что на Покровском направлении уже длительное время наблюдается усиление со стороны россиян.

По его словам, угроза потери города есть - так же, как и угроза потери любого участка фронта.

"Возле Покровска сосредоточено около 110 тысяч российских военных - это размер вполне приличной крупной европейской армии. Воевать против такой группировки, когда нас в разы меньше, чрезвычайно сложно", - подчеркнул он.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины продолжают проводить стабилизационные мероприятия на Добропольском направлении. Защитникам удалось зачистить ряд населенных пунктов от оккупационных войск.

В Донецкой области в направлениях Краматорска и Доброполья российские войска прорвались глубоко в оборонительные позиции украинских войск. Оккупанты пытаются захватить как можно больше территорий, пока имеют возможность.

Младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" говорил, что российские оккупанты пытаются захватить всю Донецкую область. Враг имеет продвижение в направлении Ямполя.

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель.

Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

