"Враг месяцами истощал бригады": командир ВСУ заявил о продвижении оккупантов

Ангелина Подвысоцкая
20 августа 2025, 18:55
Российские оккупанты имеют успехи на Ямпольском и Покровском направлениях.
Россияне имеют продвижение в направлении Ямполя / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Минобороны РФ

Что известно:

  • РФ имеет продвижение в направлении Ямполя
  • Враг бросает новые резервы на Северско-Лиманское направление
  • Оккупанты усилили давление на логистику ВСУ на Покровском направлении

Российские оккупанты пытаются захватить всю Донецкую область. Враг имеет продвижение в направлении Ямполя. Об этом заявил украинский военный, младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Враг бросает резервы на Северско-Лиманское направление.

"Тенденция здесь далека от положительной: враг месяцами истощал бригады, отвечающие за эти направления, и теперь имеет продвижение", - отметил Бунятов.

Стоит отметить, что Ямполь расположен в 8 километрах от Лимана, от Славянска - 22 км, от Краматорска - 30 км.

Ситуация на Покровском направлении

Россияне усилили давление на логистику украинских военных на Покровском направлении. Бунятов акцентирует на том, что основной задачей врага является контроль подъездов и подходов линии боевого соприкосновения.

"К россиянам прибыло усиление БПЛА: занимаются поисками наших СП, позиций БПЛА, сбиванием тяжелых коптеров. Также выставляют много "ФПВ-ждунов". Некоторые бригады научились их выявлять и вовремя уничтожать, однако определенных результатов противник достигает", - отметил "Осман".

Ожесточенные бои также идут в районе Родинского. Враг пытается штурмовать, желая прорваться к Мирнограду и Покровску. Вблизи Доброполья ситуация более стабильная. Украинские военные делают все, чтобы вытеснить противника с позиций.

Покровск Инфографика
Что изестно о Покровске / Инфографика: Главред

Мнение эксперта

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в интервью Главреду отметил, что на покровском направлении сосредоточено около 110 тысяч российских военных - это размер вполне приличной крупной европейской армии.

Сейчас украинским защитникам сложно сдерживать вражеское войско. Кузан намекнул на то, что ВСУ могут выйти из Покровска.

"Пока с помощью того или иного оборонительного рубежа - Покровска или любого другого - мы наносим противнику потери, в несколько раз превышающие наши, есть смысл удерживать этот рубеж. Если же город или определенная территория перестает выполнять свою главную военную функцию как оборонительный рубеж, то держать его только из принципиальных соображений - нецелесообразно. Наша главная задача - сохранение личного состава. Удержание любой позиции ценой больших человеческих потерь неприемлемо... Поэтому судьба Покровска будет решаться именно с учетом этих обстоятельств", - добавил Кузан.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация на Покровском направлении одна из самых сложных на фронте. Здесь против украинских войск действует мощная группировка армии РФ, а дальнейшее удержание города зависит от военной целесообразности и сохранения личного состава, отметил руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Вблизи Доброполья Донецкой области ситуация может стать понятнее уже к концу недели, сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск ВСУ "Днепр" Виктора Трегубова, небольшие вражеские группы, которые сумели продвинуться в этом районе, сейчас окружены, и Силы обороны работают над их уничтожением.

О персоне: Станислав Бунятов

Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения".

В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

