Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

Руслана Заклинская
23 августа 2025, 16:32
1633
Кремль придерживается тактики затягивания войны, считает президент Финляндии Александр Стубб.
Встреча Зеленского и Путина в ближайшее время маловероятна / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

Ключевые тезисы Стубба:

  • Признаков готовности Путина к мирным переговорам с Украиной нет
  • РФ хочет продолжать войну как минимум до осени
  • Встреча Путина и Зеленского в ближайшие недели маловероятна

Пока нет никаких признаков готовности российского лидера Владимира Путина начать мирные переговоры с Украиной. Кремль придерживается стратегии затягивания войны. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Helsingin Sanomat.

"Они (россияне - Главред) хотят продолжать войну как минимум до осени, чтобы максимально расширить свои территориальные завоевания", - сказал Стубб.

видео дня

Президент Финляндии подчеркнул, что встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие недели представляется маловероятной. По его словам, в Кремле традиционно пользуются тактикой затягивания времени, создавая видимость возможных переговоров, но на самом деле не делая никаких шагов в этом направлении.

"Если целью была двусторонняя встреча через две недели после визита в Вашингтон, то есть через неделю после понедельника, то я считаю это очень маловероятным. Российская тактика затягивания продолжается", - отметил он.

В то же время он подчеркнул, что сейчас важным становится вопрос, когда президент США Дональд Трамп потеряет терпение в отношении Путина. По мнению Стубба, именно американский лидер имеет достаточно рычагов, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров.

Как могут закончиться переговоры Зеленского и Путина

Дипломат Владимир Огрызко отметил, что Трамп заставил Путина перейти к реальной дипломатии и вести диалог с Украиной на равных, что бьет по его имиджу. Он считает, что место встречи Зеленского и Путина может стать ключевым: рассматривают Швейцарию, но символично было бы провести ее в Гааге, где Путин должен сидеть за решеткой.

Огрызко считает, что если Путин все же приедет, встреча с Зеленским состоится, но результат предсказуем: они проведут время за одним столом и потом выйдут к прессе со взаимными обвинениями в неуступчивости.

"После этого Трамп скажет, что умывает руки, потому что он уже остановил шесть войн - этого достаточно, чтобы его номинировали на Нобелевскую премию мира. Нам он скажет делать дальше что захотим, но добавит, что США больше продавать оружие Украине не будут, а будут продавать его НАТО, и что Альянс будет делать с этим оружием - это его дело. Но на самом деле нам, Украине, больше ничего от Штатов не надо, разве что еще разведывательные данные, поэтому и такое развитие событий будет нам на пользу", - резюмировал дипломат.

Встреча Путина и Зеленского - последние новости

Как сообщал Главред, 22 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным пока не запланирована. По его словам, она якобы возможна лишь после формирования "повестки дня", которой пока нет.

Также ISW считает, что Кремль не заинтересован во встрече Путина с Зеленским. Заявления Лаврова о "неготовности повестки дня" эксперты расценивают как часть стратегии затягивания времени.

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица утверждает, что президент Зеленский готов обсуждать вопрос украинских территорий только на личных переговорах с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что позиция Зеленского базируется на украинском законодательстве и воле общества, которое не принимает уступок территориями ради мира.

О персоне: Александр Стубб

Кай-Йоран Александр Стубб - финский и европейский государственный деятель, дипломат. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года, бывший Премьер-министр Финляндии. В 2008 - 2011 годах был министром иностранных дел Финляндии, пишет Википедия.

война в Украине Финляндия встреча Зеленского с Путиным война России и Украины мирные переговоры
21:37

У Киева появился важный аргумент: экс-глава МИД раскрыл сценарий окончания войныВидео

21:30

Не только картофель - из чего на самом деле в Украине делают чипсыВидео

21:14

Переговоры США-Китай: готова ли Украина к ним?мнение

