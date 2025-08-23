Укр
Зеленский готов говорить об обмене территориями с Путиным, - МИД Украины

Даяна Швец
23 августа 2025, 12:05
249
Зеленский утверждает, что разговоры о территориях возможны только в диалоге напрямую с Кремлем.
Украина очертила красную линию для любых переговоров

Вкратце:

  • Зеленский готов обсуждать вопрос украинских территорий
  • Такой разговор возможен только на прямой встрече с Путиным.
  • Линия соприкосновения, существующая сейчас, является начальной точкой для обсуждений

Президент Украины Владимир Зеленский готов поднимать вопрос украинских территорий, но сделать это он может исключительно во время личных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в интервью NBC News заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

"Когда мы говорили о территориальных проблемах, я думаю, президент Зеленский ясно дал понять, что готов сесть с президентом Путиным и обсудить их, и начало разговоров по территориальному вопросу - это линия соприкосновения, которая там сейчас проходит", - подчеркнул он.

Кислица подчеркнул, что глава государства опирается как на украинское законодательство, так и на позицию общества. При этом граждане Украины, по его словам, однозначно не воспринимают идею уступок территориями ради мира.

Относительно мирных переговоров дипломат подчеркнул, что процесс не остановился и продолжает двигаться вперед, хотя и не с такой скоростью, на которую рассчитывала Украина.

"К сожалению, не так быстро, как нам хотелось бы. Но я считаю, что этот понедельник и встреча в Белом доме были чрезвычайно важными событиями последних месяцев. И я считаю, что это было важное достижение, в котором президент Трамп сыграл решающую роль", - отметил он.

Переговоры Зеленского и Путина - последние новости

Как ранее сообщал Главред, недавно стало известно об уязвимом положении Киева. Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов участвовать во встрече между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, пока не будет понятно, смогут ли они выйти на конструктивный диалог.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица отметил, что Украина вместе с США и европейскими партнерами достигают прогресса в вопросе гарантий безопасности. Он подчеркнул, что Россия пытается сорвать мирный процесс, а сам Владимир Путин пока не демонстрирует готовности к серьезным переговорам.

Журналист Вадим Денисенко считает, что встреча Зеленского и Путина пока маловероятна, ведь скорее всего она не состоится до переговоров Путина с лидером Китая Си Цзиньпином. Несмотря на попытки Дональда Трампа организовать такую встречу раньше, Кремль, по его словам, сознательно затягивает время.

О персоне: Сергей Кислица

Сергей Кислица - украинский дипломат, первый заместитель министра иностранных дел, занимал должность постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций. Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками

Влупит +9, будут лить грозовые дожди с градом: к Украине приближается мощный шторм

Влупит +9, будут лить грозовые дожди с градом: к Украине приближается мощный шторм

Более 70 лет назад карту Украины перекроили: как появилась самая молодая область

Более 70 лет назад карту Украины перекроили: как появилась самая молодая область

Потери растут, динамика продвижения падает: Путин разнылся из-за боев на фронте

Потери растут, динамика продвижения падает: Путин разнылся из-за боев на фронте

Впервые за много лет: Ани Лорак кардинально сменила прическу и стала блондинкой

Впервые за много лет: Ани Лорак кардинально сменила прическу и стала блондинкой

Гороскоп на завтра 24 августа: Скорпионам - благословенный день, Водолеям - ссора

Гороскоп на завтра 24 августа: Скорпионам - благословенный день, Водолеям - ссора

