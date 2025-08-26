Сколько еще продлится война: эксперт оценил перспективы заключения мира до ноября

В ближайшие четыре месяца российско-украинская война будет длиться столько же, сколько и Великая Отечественная.

Иван Ступак очнил шансы на заключение мира между РФ и Украиной

Перспектив подписания мирного соглашения в ближайшие два-три месяца не будет. Такое мнение озвучил бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

По его словам, все упирается в фронт, а там нет патового положения для Российской Федерации.

"Если бы россияне оказались в ситуации, когда ни шагу вперед, ни шагу назад, тогда вероятность была бы большой. Но пока есть продвижение, люди идут на фронт, а экономика позволяет воевать, они будут наступать", - сказал Ступак в интервью Главреду.

Военный эксперт акцентировал внимание на том, что война России в Украине длится уже 1275 дней.

"Когда россияне говорят о Великой Отечественной войне — мол, деды воевали, можем повторить, — стоит помнить, что от нападения гитлеровской Германии 22 июня 1941 года и подступа к Москве, до последующего перелома войны, освобождения Будапешта, Вены и, наконец, отката гитлеровцев до Берлина, прошло 1418 дней. В ближайшие четыре месяца российско-украинская война будет длиться столько же, сколько и Великая Отечественная", - считает он.

Ступак добавил, что армия РФ планировала за пять недель взять левобережную часть Украины, но провалила операцию, поэтому теперь вынуждена ограничиваться маленькими селами.

"В такой ситуации, думаю, им выгодно не останавливаться, а продолжать продвигаться вперед", - отметил он.

Когда закончится война в Украине - последние новости

Как писал Главред, спецпредставитель США Кит Келлог выразил надежду, что уже следующий День независимости Украина будет отмечать в атмосфере мира и безопасности.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил сдержанный оптимизм относительно перспектив завершения войны между Россией и Украиной. Он отметил, что Москва сделала "значительные уступки", в частности - согласилась на гарантии безопасности Украине и отказалась от намерений установить прокремлевский режим в Киеве.

"Я думаю, что мы будем продолжать достигать прогресса, но в конечном итоге, прекратятся ли убийства, это будет зависеть от того, смогут ли россияне и украинцы найти здесь какой-то компромисс", - сказал Вэнс.

Вице-президент США считает, что полномасштабная война, которую РФ начала против Украины, может завершиться не позднее, чем через полгода.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный спрогнозировал, если Украина будет требовать не прекращения огня, или временного перемирия, война может затянуться до 2034 года.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

