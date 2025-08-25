Есть два важных соглашения: Зеленский обсудил с США окончание войны

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем Дональда Трампа Китом Келлогом. Стороны обсудили поддержку Украины и завершение войны. Об этом рассказал Владимир Зеленский.
Украинская и американская команды активно занимаются наработкой архитектуры безопасности для Украины. В ближайшее время будут определены ключевые основы безопасности, говорит Зеленский.
Президент отметил, что стороны обсудили влияние на россиян, которое может заставить их сесть за стол переговоров и закончить войну.
"Санкции, пошлины - все должно оставаться на повестке дня. Мы готовы говорить в формате лидеров. Именно такой формат нужен, чтобы решить ключевые вещи. Теперь нужна такая же готовность в Москве", - сказал президент.
Украина и США также развивают военное сотрудничество. Сейчас есть две сильные возможности - соглашение о покупке оружия и соглашение о дронах. Это может укрепить украинские арсеналы.
"Сохраняем темп и в работе в рамках PURL. Это важный инструмент закупки американского оборудования за средства партнеров, и сейчас активно работаем над привлечением дополнительных стран. И, конечно, гуманитарный трек. Возвращение всех похищенных детей. Очень надеемся, что Америка, Президент и первая леди США и в дальнейшем будут прилагать личные усилия, чтобы вернуть всех похищенных Россией детей", - добавил президент.
