Есть два важных соглашения: Зеленский обсудил с США окончание войны

Украина и США пытаются заставить РФ сесть за стол переговоров и прекратить войну.

Зеленский и Келлог обсудили завершение войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем Дональда Трампа Китом Келлогом. Стороны обсудили поддержку Украины и завершение войны. Об этом рассказал Владимир Зеленский.

Украинская и американская команды активно занимаются наработкой архитектуры безопасности для Украины. В ближайшее время будут определены ключевые основы безопасности, говорит Зеленский.

Президент отметил, что стороны обсудили влияние на россиян, которое может заставить их сесть за стол переговоров и закончить войну.

"Санкции, пошлины - все должно оставаться на повестке дня. Мы готовы говорить в формате лидеров. Именно такой формат нужен, чтобы решить ключевые вещи. Теперь нужна такая же готовность в Москве", - сказал президент.

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Украина и США также развивают военное сотрудничество. Сейчас есть две сильные возможности - соглашение о покупке оружия и соглашение о дронах. Это может укрепить украинские арсеналы.

"Сохраняем темп и в работе в рамках PURL. Это важный инструмент закупки американского оборудования за средства партнеров, и сейчас активно работаем над привлечением дополнительных стран. И, конечно, гуманитарный трек. Возвращение всех похищенных детей. Очень надеемся, что Америка, Президент и первая леди США и в дальнейшем будут прилагать личные усилия, чтобы вернуть всех похищенных Россией детей", - добавил президент.

