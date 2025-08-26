США могут серьезно ударить по РФ, но не хотят: какая причина

Соединенные Штаты Америки по некоторым причинам не спешат наносить серьезный удар по России.

США могут серьезно ударить по РФ, но не хотят по некоторым причинам, отмечает Ступак/ коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Основные тезисы Ступака:

Проблема Европы в том, что она накладывает ограничения, однако избегает вторичных санкций

США могли бы ввести действенные санкции против РФ, но не спешат это делать

Есть причины, по которым США не хотят наносить по России сильный санкционный удар

Против страны-агрессора России нужно вводить еще большие санкции. Но проблема Европы в том, что она накладывает ограничения, однако избегает вторичных санкций.

Нарушителей санкций никак не наказывают, и это дает возможность обходить запреты. Такое мнение высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в интервью Главреду.

"Постоянно привожу один и тот же пример: переходить дорогу на красный свет нельзя, это - прямая санкция. Но кто накажет человека, если он будет перебегать дорогу? Кто будет контролировать? Вот этой второй компоненты в случае с санкциями и нет", - сказал он.

Но в то же время Соединенным Штатам под силу вводить действенные санкции, подчеркнул эксперт. Он отметил, что США как накладывают ограничения, так их и контролируют.

"Однако американцы берут и распускают специальные группы, которые занимались этими вопросами. Мировой полицейский способен вводить санкции против Российской Федерации, ведь ее можно бить по разным направлениям. Но никто не хочет этого делать. Почему? Потому что тот же титан для самолетов Boeing по-прежнему поставляется из России в США. А около 30% ядерного топлива для американских АЭС родом из РФ", - пояснил эксперт.

Как санкции могут еще сильнее ударить по РФ - мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что экономические санкции США могут привести к тому, что страны начнут отказываться от российской нефти, а это очень серьезно ударит по экономике страны-агрессора. По его словам, РФ может ждать судьба СССР, только в еще худшем варианте.

"Советский Союз распался из-за того, что закончились деньги на содержание империи. Не было денег на покупку местных элит в республиках, чтобы они оставались в составе Союза. А когда денег нет, в магазинах нет продуктов, общественный транспорт не ходит, люди начинают бить морды местным властям, а не едут за этим в Москву. И тогда у местных элит возникает вопрос, зачем им все это надо", - сказал Загородний.

Какое влияние оказывают санкции на Россию/ Инфографика: Главред

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

