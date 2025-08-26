Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

США могут серьезно ударить по РФ, но не хотят: какая причина

Алёна Воронина
26 августа 2025, 16:02
182
Соединенные Штаты Америки по некоторым причинам не спешат наносить серьезный удар по России.
США могут серьезно ударить по РФ, но не хотят: какая причина
США могут серьезно ударить по РФ, но не хотят по некоторым причинам, отмечает Ступак/ коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Основные тезисы Ступака:

  • Проблема Европы в том, что она накладывает ограничения, однако избегает вторичных санкций
  • США могли бы ввести действенные санкции против РФ, но не спешат это делать
  • Есть причины, по которым США не хотят наносить по России сильный санкционный удар

Против страны-агрессора России нужно вводить еще большие санкции. Но проблема Европы в том, что она накладывает ограничения, однако избегает вторичных санкций.

Нарушителей санкций никак не наказывают, и это дает возможность обходить запреты. Такое мнение высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в интервью Главреду.

видео дня

"Постоянно привожу один и тот же пример: переходить дорогу на красный свет нельзя, это - прямая санкция. Но кто накажет человека, если он будет перебегать дорогу? Кто будет контролировать? Вот этой второй компоненты в случае с санкциями и нет", - сказал он.

Но в то же время Соединенным Штатам под силу вводить действенные санкции, подчеркнул эксперт. Он отметил, что США как накладывают ограничения, так их и контролируют.

"Однако американцы берут и распускают специальные группы, которые занимались этими вопросами. Мировой полицейский способен вводить санкции против Российской Федерации, ведь ее можно бить по разным направлениям. Но никто не хочет этого делать. Почему? Потому что тот же титан для самолетов Boeing по-прежнему поставляется из России в США. А около 30% ядерного топлива для американских АЭС родом из РФ", - пояснил эксперт.

Как санкции могут еще сильнее ударить по РФ - мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что экономические санкции США могут привести к тому, что страны начнут отказываться от российской нефти, а это очень серьезно ударит по экономике страны-агрессора. По его словам, РФ может ждать судьба СССР, только в еще худшем варианте.

"Советский Союз распался из-за того, что закончились деньги на содержание империи. Не было денег на покупку местных элит в республиках, чтобы они оставались в составе Союза. А когда денег нет, в магазинах нет продуктов, общественный транспорт не ходит, люди начинают бить морды местным властям, а не едут за этим в Москву. И тогда у местных элит возникает вопрос, зачем им все это надо", - сказал Загородний.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию/ Инфографика: Главред

Санкции против России - последние новости

Как ранее сообщал Главред, "жесткие последствия" для РФ откладываются - Трамп заявил, на какой шаг он не пойдет против России. Трамп оценил переговоры с Путиным как позитивные, поэтому он пока что хочет отложить введение более жестких ограничений для РФ.

Также ранее Рубио рассказал о курьезе с российской делегацией на Аляске. Госсекретарь США подчеркивает, что действующие санкции уже существенно ограничивают деятельность России. По его словам, действующие санкции уже заставляют российскую делегацию на Аляске заправлять самолеты за наличные.

Напомним, Зеленский наказал экс-супругу и родственников Путина - появились подробности о новых санкциях. Президент Украины подписал новые указы о санкциях, которые ударили по ближайшему кругу Путина.

Читайте также:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России санкции война в Украине новости США санкции США санкции против России новости Украины Иван Ступак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Заставит россиян выйти из Украины": назван главный страх Путина в войне

"Заставит россиян выйти из Украины": назван главный страх Путина в войне

16:30Война
США могут серьезно ударить по РФ, но не хотят: какая причина

США могут серьезно ударить по РФ, но не хотят: какая причина

16:02Мир
В Украине ослабят правила выезда мужчин за границу - что изменится с 26 августа

В Украине ослабят правила выезда мужчин за границу - что изменится с 26 августа

15:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот лезет к лицу человека

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот лезет к лицу человека

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

Гороскоп на завтра 27 августа: Львам - много счастья, Скорпионам - череда ссор

Гороскоп на завтра 27 августа: Львам - много счастья, Скорпионам - череда ссор

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

Последние новости

17:36

Россияне прорвались в новую область Украины - что говорят в ВСУ

17:24

Как сохранить огурцы свежими: об удивительной хитрости знают лишь единицыВидео

17:10

Можно ли стоять на пороге, когда в доме покойник: священник дал ответВидео

16:49

Любимый овощ украинцев стремительно дешевеет - цены упали на 24%

16:39

Доллар и евро рванули в крутое пике: новый курс валют на 27 августа

Чего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном СтупакомЧего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном Ступаком
16:30

"Заставит россиян выйти из Украины": назван главный страх Путина в войне

16:26

Как убрать запаха плесени на одежде после стирки: самый эффективный способВидео

16:20

Конец августа изменит жизнь: ТОП-5 знаков оставят прошлое и начнут новую жизнь

16:15

Кейт Миддлтон впервые сменила цвет волос: как она выглядит

Реклама
16:09

Топ-сотрудник НАБУ Магамедрасулов продавал коноплю в Дагестан вероятно для производства пороха для армии РФ – эксперт

16:02

США могут серьезно ударить по РФ, но не хотят: какая причина

15:55

Угроза для Украины: актера "Игры престолов" внесли в "черный список" Минкульта

15:54

Как отбелить тюль от серости: неожиданный метод сделает ткань белоснежнойВидео

15:46

Неужели "в честь" Залужного: в России есть село, связанное с украинским генералом

15:29

Дрова в лесу и на обочине: можно ли собирать и какие штрафы за нарушениеВидео

15:23

В Украине ослабят правила выезда мужчин за границу - что изменится с 26 августа

15:20

Муж Лорак засыпал комплиментами террористическую РоссиюВидео

15:04

ВСУ могут потерять контроль: военкор сообщил об опасном полуокружении

14:57

Может взорваться: водителям стоит убрать один распространенный предмет из авто

14:34

Трагедия на Донбассе: РФ обстреляла шахты, 148 горняков оказались под землейФото

Реклама
14:22

Жара возвращается: Украину снова накроет потепление - стала известна дата

13:55

Россия не сможет жить в мире: каким странам Путин может объявить новую войну

13:41

Россия провалила наступление на Доброполье, контратаки ВСУ сорвали планы, - ISW

13:39

Машина может часто ломаться: нумеролог рассказала, на что влияют номерные знаки

13:01

Поправилась и скрывает фигуру: певица Елка выступила на российском фестивалеВидео

12:57

Некоторые регионы Украины могут остаться без отопления зимой: названа причина

12:40

Превратилась в ребёнка: звезда "Трех мушкетеров" перестала реагировать на дочь

12:32

Блокирование помощи украинцам: Польша рискует завалить свою же экономику

12:32

Сколько еще продлится война: эксперт оценил перспективы заключения мира до ноября

12:24

Путин пошел на принцип: эксперт спрогнозировал, как Россия будет продолжать войну

12:24

Гороскоп Таро на завтра 27 августа: Девам - говорить, Близнецам - вдохновлять

12:02

С морщинами и без макияжа: появилось свежее фото Софии Ротару

11:57

Были ли ваши предки литовскими князьями: фамилия укажет на благородные корниВидео

11:53

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

11:43

Нашел новое: Владимир Пресняков впервые прокомментировал развод сына

11:34

Православный календарь на сентябрь 2025: когда нужно идти в церковь

11:25

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

11:16

Вуди Аллен оправдался перед МИД Украины за "московский" скандал и попал в базу "Миротворец"

11:14

Быстро, вкусно, бюджетно: рецепт домашнего сыра из трех ингредиентов

11:01

Китайский гороскоп на завтра 27 августа: Тиграм - абьюз, Змеям - споры

Реклама
10:59

Громкие "прилеты" в Крыму: дроны атаковали инфраструктуру, первые подробности

10:47

Истерика и позорное бегство: Лолита сорвала выступление на росТВ

10:45

В Луцке новорожденного назвали Ато: как родители объяснили свой выбор

10:39

С сентября в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию: что известно

10:34

Где нельзя сажать озимый чеснок: важно правильно выбрать предшественниковВидео

10:15

Где цифра 7 среди сплошных двоек: надо быть "гением головоломок", чтобы ее заметить

10:09

Четыре знака зодиака, которые всегда рядом с вами в трудные времена

10:01

Орбан перешел к угрозам Зеленскому после удара по нефтепроводу "Дружба"

10:01

Украинцев ждут заморозки и снег: названы сроки ощутимого похолодания

09:51

"С автоматом в руках и в окоп": Александр Кварта присоединился к ВСУ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять