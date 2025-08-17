Санкции действуют: Рубио рассказал о курьезе с российской делегацией на Аляске

Госсекретарь США подчеркивает, что действующие санкции уже существенно ограничивают деятельность России.

Рубио объяснил, почему США пока не вводят новые санкции против России, чтобы не сорвать мирные переговоры / Коллаж: Главред, фото: Скриншот, ТАСС

Вкратце:

Санкции против России остаются в силе

Новые санкции пока не планируются

РФ вынуждена заправлять самолеты за наличные

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что, несмотря на многочисленные заявления президента Дональда Трампа ввести новые санкции против России за отказ прекратить огонь, пока Соединенные Штаты не планируют усиливать ограничения. По его словам, действующие санкции уже заставляют российскую делегацию на Аляске заправлять самолеты за наличные.

В комментарии NBC News Рубио отметил: "Она (Россия - ред.) уже находится под очень строгими санкциями". Госсекретарь добавил, что нет гарантии, что новые ограничения заставили бы РФ немедленно сложить оружие, поскольку их эффект может проявиться только через месяцы или годы.

Рубио подчеркнул, что введение дополнительных санкций может остановить мирные переговоры.

"В тот момент, когда мы сделаем эти шаги, все переговоры прекратятся. В тот момент, когда мы сделаем эти шаги, в мире не останется никого, кто мог бы поговорить с россиянами и попытаться заставить их сесть за стол переговоров для достижения мирного соглашения. Тот момент может наступить, но я надеюсь, что этого не произойдет, потому что я надеюсь, что мы достигнем мирного соглашения", - подчеркнул он.

Действующие санкции уже ограничивают РФ

Госсекретарь также подчеркнул, что все санкции, введенные против России до прихода Трампа на должность, остаются в силе: "Все санкции и их влияние остаются в силе. Вы знаете, когда россияне приземлились в Аляске, они пытались заправиться топливом. Они должны были предлагать наличные, чтобы заправить свои самолеты, потому что не могут пользоваться нашей банковской системой. Они ежедневно сталкиваются с последствиями".

Какое влияние имеют санкции на Россию / Инфографика - Главред

Мнение эксперта

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак пояснил, что санкции Трампа против покупателей российской нефти нанесут существенный удар по экономике РФ, ограничив ее способность финансировать войну против Украины. По его словам, эти ограничения могут стать одним из факторов внутриполитической нестабильности в России, даже потенциальной причиной дворцового переворота, если Кремль не найдет альтернативных источников финансирования войны.

Эксперт также отметил непредсказуемость подхода Трампа. "Он эмоциональный человек: утром у него может быть одно мнение по определенной теме, а вечером того же дня - противоположное", - пояснил Новак.

Война в Украине - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Москва заявила о готовности рассмотреть территориальные уступки в отношении пяти украинских регионов, в то же время Киев должен определить, какими именно территориями мог бы уступить. Об этом сообщил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Впрочем, даже в случае гипотетического согласия Украины на требования российского лидера Владимира Путина по отводу войск с Донбасса, нынешние условия войны делают невозможным безопасное выполнение такого решения. Кроме того, подобный сценарий несет существенные риски для Харьковской области, отмечают эксперты Института изучения войны.

Между тем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским планирует визит в Вашингтон для переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом.

