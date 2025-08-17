Укр
В США предупредили об опасности вывода армии Украины из Донбасса

Андрей Ганчук
17 августа 2025, 15:18
Так называемое перемирие от Путина не позволит ВСУ безопасно выйти из Донбасса в случае такого решения.
Путин не даст ВСУ безопасно выйти из Донбасса - ISW / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 199-й учебный центр ДШВ ВСУ (иллюстративное фото)

Кратко:

  • Путин не создал условий для гипотетического вывода ВСУ из Донбасса
  • Сейчас выйти из Донбасса безопасно невозможно
  • Выход из Донбасса создаст угрозу Харьковской области

Даже если гипотетически Украина согласится на ультиматум руководителя страны-оккупанта России Владимира Путина по выводу войск из Донбасса, условия войны не позволяют безопасно осуществить такой шаг. К тому же теоретическое решение создаст серьезные угрозы для Харьковской области. Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

Россия не даст Украине безопасно выйти из Донбасса

В сводке ISW говорится, что даже если Киев согласится на ультимативные "требования" РФ, нельзя вывести войска из Донецкой области без прекращения огня на всем театре боевых действий.

Подобный шаг стал бы серьезной военно-политической уступкой без полного режима прекращения огня, который включал бы запрет на дальнобойные удары и любые военные продвижения на передовой. Это может создать серьезные риски как для сил, которые отходят, так и для тыловых группировок Украины в Харьковской области.

Аналитики акцентируют внимание на том, что Путин не предложил режим прекращения огня, который в теории позволил бы Украине выйти из Донецкой области и защитить тыловые районы от возобновления военной агрессии России на флангах.

Кроме того, в Институте пишут, что админграница Донецкой области далеко от главной линии обороны, которую называют "пояс крепостей", и даже если Кремль создаст нужные условия для вывода войск, восстановление наземных атак РФ и обстрелов станет угрозой украинским войскам вдоль линии фронта и в тыловых районах.

"Вывод украинских войск, вероятно, приведет к большой концентрации сил вдоль основных украинских магистралей и оборонных сооружений, которые будут атакованы российской авиацией, БПЛА и артиллерией по истечении срока прекращения огня", - отмечают в ISW.

Угроза для Харьковской области

Аналитики пришли к выводу, что такие потенциальные удары ослабят военные возможности Сил обороны, а именно способность отражать восстановившиеся попытки РФ продвинуться в Харьковскую область вдоль правого фланга или из Донецкой области.

Оккупанты в Донецкой области получат возможность нанести очень серьезный удар по украинским войскам, которые отходят, и ослабить их способность создавать новые оборонные позиции в Харьковской области.

Кроме того, удары РФ лишат ВСУ возможности удерживать позиции на восточном берегу реки Оскол и создадут условия для дальнейшего продвижения врага в Харьковскую область из Донбасса.

"Итак, частичное прекращение огня, которое не распространяется на военные действия России в Харьковской и Луганской областях, будет недостаточным для обеспечения безопасного вывода украинских сил из остальной Донецкой области", - подытожили в Институте изучения войны.

Что говорит эксперт

Позиция Трампа в отношении Путина выглядит наивной, он апеллирует к гуманизму главы Кремля, чего на самом деле нет, считает политолог Александр Морозов.

По его мнению, США должны признать, что такая тактика не работает, и искать другие инструменты.

"Именно поэтому сейчас, на мой взгляд, наступает момент, когда Соединенные Штаты в диалоге с европейскими союзниками должны признать: та стратегия переговоров, предложенная Трампом, себя исчерпала и не имеет перспектив. Требуется другой ход — даже если речь идет о временном прекращении огня", - добавил Морозов.

Путин "требует" от Украины Донбасс – что известно:

Как сообщал Главред, журналисты Reuters написали, что Путин "требует" от Украины полностью вывести войска из Донецкой и Луганской областей якобы в обмен на отвод своих оккупантов из других регионов и заморозку в Херсонской и Луганской областях. Путин, мол, хочет соглашения о завершении войны на таких "условиях".

Трамп поддержал "план Путина" в рамках их встречи на Аляске, написали журналисты близкого к Республиканской партии и окружению президента США телеканала Fox News. Также Трамп принял "предложение" Путина о подписании мирного договора вместо прекращения огня.

Зеленский отклонил "требование" Путина о выводе ВСУ из Донбасса, рассказали в Reuters. Это произошло после звонка Трампа Зеленскому и лидерам Европы по итогам встречи с главой Кремля на Аляске.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

