Когда закончится война: Рубио озвучил главное условие мирной сделки и вспомнил территории

Юрий Берендий
17 августа 2025, 18:01
Рубио заявил, что после переговоров Трампа с Путиным был достигнут определенный прогресс, однако ни одно мирное соглашение не возможно без участия Украины.
Рубио озвучил главное условие мирного соглашения и упомянул территории / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем сказал Рубио:

  • Будут ли США заставлять Украину отдать россиянам часть территорий
  • Что нужно для мира между РФ и Украиной
  • Когда закончится война

Несмотря на ожидания скорого прекращения огня после переговоров с Владимиром Путиным, мирное соглашение до сих пор остается далеким результатом в Вашингтоне отмечают, что процесс требует длительных и сложных компромиссов, а окончательное решение без участия Украины принято быть не может. Об этом в интервью ABC News заявил государственный секретарь США, советник президента Трампа по вопросам национальной безопасности Марко Рубио.

Почему Зеленский отправился в Вашингтон

Рубио отметил, что во время недавних переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным удалось очертить несколько направлений, в которых наблюдается определенный прогресс. В то же время подчеркивается, что ни одно мирное соглашение не может быть достигнуто без участия Украины - она должна быть непосредственно вовлечена в процесс. Именно поэтому президент США оперативно провел длительный разговор с президентом Украины после встречи с Путиным.

"Вот почему президент Зеленский завтра поедет в Вашингтон вместе с несколькими европейскими лидерами, чтобы продолжить работу над этим. Мы достигли прогресса в том смысле, что определили потенциальные области соглашения, но остаются некоторые большие области разногласий. Так что мы еще далеко от цели. Я имею в виду, что мы не на пороге заключения мирного соглашения. Мы не на грани. Но я действительно считаю, что прогресс был достигнут и - по направлению к соглашению, но опять же", - указывает он.

О санкциях против России

В то же время отмечается, что отсутствие мирного соглашения неизбежно будет иметь серьезные последствия. Однако основная цель заключается в том, чтобы избежать эскалации и достичь наилучшего результата - прекращения войны и установления мира.

Вопрос территорий

Отдельно госсекретарь США обращает внимание на то, что Путин на протяжении последних двух с половиной лет постоянно высказывает идеи о захвате значительной части Украины, ссылаясь на собственное видение истории. В то же время позиция США заключается в том, что любое окончательное решение по территориальным вопросам принадлежит исключительно Украине.

"Это их территория. Это их страна. В конце концов, они сами должны решить, с чем они готовы мириться. Возможно, ответ таков: они не готовы мириться ни с одним из этих пунктов. Мы не знаем. Но именно это мы должны выяснить", - добавил он.

Рубио отметил, что основным аспектом нынешних обсуждений остается вопрос гарантий безопасности для Украины. Киев неоднократно подчеркивал, что нуждается в международных соглашениях, которые бы сделали невозможным повторное вторжение в ближайшие годы.

"Они не хотят снова оказаться в такой ситуации. Они хотят иметь возможность продолжать отстраивать свою страну и жить своей жизнью. Это очень разумная просьба. Мы работаем над этим. И российская сторона должна понять, что как суверенная страна, Украина имеет право, как и каждая суверенная страна, заключать союзы и соглашения по безопасности с другими странами. Вот некоторые из вопросов, которые мы будем обсуждать", - указывает он.

Он также отметил, что достичь реального мирного соглашения и завершить войну невозможно без прямого взаимодействия с Владимиром Путиным - это базовый факт, который не подлежит сомнению.

"В конце концов, в конце концов, мы должны заставить российскую сторону согласиться на то, на что она не хочет соглашаться, если мы хотим мира. Если нет, то будет просто война, они будут продолжать убивать друг друга, а жизнь в Америке и остальном мире будет продолжаться, но не для Украины", - утверждает он.

Когда закончится война России против Украины

Рубио подчеркнул, что война России против Украины должна завершиться как можно скорее, и именно над этим ведется работа. Он отметил, что если не удастся достичь мирного соглашения и боевые действия продолжатся, президент будет вынужден прибегнуть к дополнительным шагам, в частности усиление санкций. В то же время существует проблема, ведь введение более жестких ограничений фактически останавливает переговорный процесс, и тогда война только затягивается.

"Вы, вероятно, только что добавили к войне еще шесть, восемь, девять, двенадцать месяцев, а то и больше. Больше людей погибнет, больше людей будет убито, больше людей будет искалечено, больше семей будет разрушено. Хорошо? Вот что произойдет, если вы это сделаете", - сказал он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Москва заявила о готовности рассмотреть территориальные уступки в отношении пяти украинских регионов, в то же время Киев должен определить, какими именно территориями мог бы уступить. Об этом сообщил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Впрочем, даже в случае гипотетического согласия Украины на требования российского лидера Владимира Путина по отводу войск с Донбасса, нынешние условия войны делают невозможным безопасное выполнение такого решения. Кроме того, подобный сценарий несет существенные риски для Харьковской области, отмечают эксперты Института изучения войны.

Тем временем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским планирует визит в Вашингтон для переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Об источнике: ABC News

ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, который был запущен 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерним спутниковым ABC Network и радио Citadel Media. ABC News в настоящее время принадлежит ABC Entertainment Group, части корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.

