На место взрыва 'летели' скорые: ГУР провели дерзкую операцию в Мелитополе

Во временно оккупированном Мелитополе 16 августа украинская разведка уничтожила склад боеприпасов и группу российских военных, нанеся врагу новые потери.

https://glavred.info/front/na-mesto-vzryva-leteli-skorye-gur-proveli-derzkuyu-operaciyu-v-melitopole-10690433.html Ссылка скопирована

ГУР показали последствия операции в Мелитополе / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

ГУР уничтожили склад БК и личный состав РФ в Мелитополе

В разведке показали кадры операции

16 августа 2025 года во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов и группа российских военных, переброшенных на Запорожское направление. Об этом говорится в сообщении ГУР МО.

По данным разведки, взрыв произошел в момент, когда грузовик с личным составом противника заезжал на территорию промзоны в районе проезда Корвацкого.

видео дня

В результате удара ликвидированы по меньшей мере шесть оккупантов из подразделений морской пехоты и экипажа беспилотника из так называемого кадыровского батальона "Ахмат-Восток". Точные данные по количеству потерь среди захватчиков пока уточняются.

Смотрите видео дерзкой операции ГУР:

/ Фото: скриншот

"В результате взрыва также загорелся склад с боеприпасами, были слышны звуки вторичной детонации. На место оккупанты направили четыре автомобиля скорой помощи. ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", - говорится в сообщении.

Операции ГУР - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинская разведка получила доступ к секретной информации относительно нового стратегического атомного подводного крейсера РФ "Князь Пожарский".

Также в ночь на 26 июля на аэродроме "Армавир" в Краснодарском крае загорелся учебно-боевой истребитель Су-27УБ российских ВВС, сообщили в ГУР.

Кроме того, подразделения Главного управления разведки успешно ликвидировали более восьми рот российских оккупантов на Сумщине, остановили продвижение противника, провели зачистку позиций и закрепились на занятых рубежах.

Другие новости:

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред