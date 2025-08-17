На место взрыва 'летели' скорые: ГУР провели дерзкую операцию в Мелитополе

О чем говорится в материале:
16 августа 2025 года во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов и группа российских военных, переброшенных на Запорожское направление. Об этом говорится в сообщении ГУР МО.
По данным разведки, взрыв произошел в момент, когда грузовик с личным составом противника заезжал на территорию промзоны в районе проезда Корвацкого.
В результате удара ликвидированы по меньшей мере шесть оккупантов из подразделений морской пехоты и экипажа беспилотника из так называемого кадыровского батальона "Ахмат-Восток". Точные данные по количеству потерь среди захватчиков пока уточняются.
Смотрите видео дерзкой операции ГУР:
"В результате взрыва также загорелся склад с боеприпасами, были слышны звуки вторичной детонации. На место оккупанты направили четыре автомобиля скорой помощи. ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", - говорится в сообщении.
