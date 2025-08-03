ГУР получило секретные данные о новом атомном подводном крейсере РФ

Специалисты ГУР получили закрытую внутреннюю документацию об атомной субмарине стратегического назначения К-555 "Князь Пожарский".

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Разведчики получили выписку из книги корабельных расписаний "Пожарского" / коллаж: Главред, фото: росСМИ

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В распоряжении оказались поименные списки личного состава экипажа подлодки

Разведчики получили выписку из книги корабельных расписаний "Пожарского"

Украинские разведчики получили секретные данные о новейшем стратегическом атомном подводном крейсере РФ "Князь Пожарский". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны.

"Специалисты ГУР получили закрытую внутреннюю документацию о новейшей подводной лодке государства-агрессора России - атомной субмарине стратегического назначения К-555 "Князь Пожарский" проекта 955А "Борей-а"", - рассказали в разведке. видео дня

В частности, в распоряжении военной разведки Украины оказались поименные списки личного состава экипажа подводной лодки, включая данные о должностях, квалификации и уровне физической подготовки. Также есть боевые инструкции для экипажа, боевая схема корабля и систем обеспечения живучести и организационной структуры экипажа, предписания экипажа в каютах и кубриках, инструкции по передаче раненых и грузов, порядок действий во время буксировки и другие должностные инструкции. Кроме того - инженерная документация, в частности акт исследования деформированного радиобуя с указанием членов комиссии и предприятий, участвовавших в исследовании.

Также разведчики получили выписку из книги корабельных расписаний "Пожарского" - объемный документ регулирует ежедневную боевую и повседневную работу судна.

По данным ГУР, подводные лодки проекта 955А "Борей-а" - один из ключевых элементов ядерной триады Кремля. Субмарины имеют 16 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30", каждая из которых может нести с десяток боевых блоков.

"Князь Пожарский" вошел в состав 31-й дивизии подводных лодок северного флота ВМФ России недавно - 24 июля 2025 года. Постоянное место базирования - Гаджиево (Мурманская область РФ).

"Принимал "Пожарского" на боевое дежурство лично российский диктатор Владимир Путин", - подчеркнули в разведке.

В ГУР отмечают, что полученная информация позволяет выявить особенности и технические ограничения не только указанной субмарины, но и других подводных лодок проекта 955А, которые критически важны для поддержания "имперского мифа" государства-агрессора.

Операции ГУР - новости по теме

Главред писал, во временно оккупированном Мелитополе 2 августа прогремел мощный взрыв. ГУР и движение сопротивления провели успешную операцию на окраинах города, в результате которой взорвался микроавтобус с бойцами оккупационного подразделения "ахмат" внутри.

Напомним, 28 июня, в День Конституции Украины, в российском Брянске были атакованы военные объекты. Под удар попал 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

Также ГУР Украины с помощью ударных дронов UJ-26 "Бобер" атаковало военные объекты РФ во временно оккупированном Крыму. В результате операции поражен истребитель Су-30 на аэродроме в Саках, уничтожены российские системы ПВО "Панцирь-С1", радиолокационные станции "Ниобий-СВ", "Печора-3" и "Противник-ГЭ".

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Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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