Зеленский наказал экс-супругу и родственников Путина: подробности о новых санкциях

Руслана Заклинская
23 августа 2025, 19:35
Президент Украины подписал новые указы о санкциях, которые ударили по ближайшему кругу Путина.
Зеленский ввел санкции против родственников Путина

Что известно:

  • Зеленский подписал указы о санкциях против лиц и компаний, причастных к РФ
  • Первый указ синхронизирует санкции с Канадой (139 человек/компаний)
  • Второй - против 28 граждан разных стран, в том числе украинцев и иранцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые вводят санкции против физических и юридических лиц, причастных к агрессии России против Украины. Об этом сообщил глава государства в Telegram, а также говорится в указах №612/2025, №613/2025.

Первый указ направлен на синхронизацию украинских санкций с канадскими. Под эти ограничения попали 139 физических и юридических лиц, прямо или косвенно работающих на российскую военную машину.

"Вместе с нашими партнерами готовим также решение о синхронизации украинских санкций в юрисдикциях партнеров. Все, кто помогает России продолжать убийства и строить военную машину для дальнейшей агрессии, должны чувствовать на себе реальное давление мира", - отметил Зеленский.

Вторым указом введены санкции против 28 граждан разных стран, которые помогают России удерживать оккупационный режим и фактически спонсируют агрессора. Под саккции попали четверо граждан Ирана, а остальные - России и Украины. Среди украинцев в списке:

  • "военкоры" Елена Бобкова, Ренат Шавло, Алексей Гавриш и Дмитрий Макеев;
  • экс-советница главаря "ЛНР" Юлия Величко;
  • "омбудсмен" в оккупированной Херсонской области Сергей Георгиев;
  • крымские предприниматели Владимир Вылегжанин и Владимир Котеляк;
  • владельцы казино Pin-Up Игорь и Марина Ильины.

"По каждой фамилии таких лиц ведем работу также с правоохранительными органами стран-партнеров. Все сообщники российских оккупантов так или иначе будут отвечать за содеянное против Украины и украинцев", - подчеркнул президент.

Среди тех, на кого наложены ограничения, оказались:

  • Людмила Очеретная - бывшая жена президента РФ Владимира Путина;
  • Артур Очеретный - ее нынешний муж;
  • Михаил Путин - двоюродный брат Владимира Путина;
  • Михаил Шеломов - племянник президента РФ;
  • Игорь Зеленский - российский балетмейстер и бывший муж дочери Путина;
  • другие приближенные к Кремлю лица и бизнесмены, причастные к финансированию войны.

Санкции предусматривают блокирование активов, запрет въезда в Украину, ограничение торговых операций и транзита, запрет участия в приватизации и государственных закупках и другие ограничительные меры сроком на 10 лет.

санкции
Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Повлияют ли санкции на РФ

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что санкции президента США Дональда Трампа против покупателей российской нефти могут нанести серьезный удар по экономике РФ. По его мнению, ограничения уменьшат способность Кремля финансировать войну против Украины и могут стать фактором внутриполитической нестабильности в России, даже потенциально вызвать дворцовый переворот, если власть не найдет альтернативных источников финансирования войны.

"То оживление санкций и рыночного давления, о котором мы говорили в начале - когда "петля" затягивается именно из-за санкций и рыночного давления со стороны США - я думаю, точно даст эффект", - подчеркнул Новак.

Санкции против российских компаний

Отдельно введены санкции против российских компаний, среди которых:

  • АО "Группа Арнест" - производство косметики и бытовой химии;
  • ООО "Пивоваренная компания Балтика" - пивоварение;
  • АО "ВГ Инвест";
  • АО и ООО "Группа компаний Вместе";
  • ПАО "Юнипро" - энергетика;
  • АО "Отеко" - логистика и нефтяная инфраструктура.

К этим предприятиям применены блокирование активов, ограничение торговли, запрет на передачу технологий, участие в совместных проектах и другие санкционные меры на 10 лет.

Санкции против РФ - последние новости

Как сообщал Главред, 17 августа Украина ввела санкции против российских и китайских компаний, привлеченных к разработке ударных дронов с использованием искусственного интеллекта. Ограничения направлены на ключевые цепи производства БПЛА, способных наносить значительные потери на поле боя.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "хитрая" и хорошо уклоняется от санкций. В то же время он подчеркнул, что нужна сделка, чтобы остановить гибель людей.

Кроме этого, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новых санкций против России пока не планируют, несмотря на заявления Трампа. По его словам, действующие ограничения уже сильно влияют на РФ

Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий.

