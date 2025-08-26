Россия провалила наступление на Доброполье, контратаки ВСУ сорвали планы, - ISW

Аналитики ISW объясняют провал неспособностью России наладить логистику для поддержки и усиления своих передовых подразделений

Российская тактика инфильтрации не сработала на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ISW

Главные выводы ISW:

Российское военное командование отказалось от попыток развить наступление в направлении Доброполья

Недавние продвижения ВСУ указывают на то, что российская тактика инфильтрации не сработала

Российское командование фактически отказалось от развития прорыва в направлении Доброполья и перенесло основные усилия на другие участки фронта. Об этом сообщает Институт изучения войны.

По оценке аналитиков, недавнее продвижение украинских сил в этом районе свидетельствует, что стратегия инфильтрации, которую применяли оккупанты, потерпела поражение: РФ не смогла закрепить прочные позиции на захваченной территории.

Кроме того, российские военные блогеры резко уменьшили количество сообщений об "успехах" возле Доброполья и теперь сосредоточили внимание на боях к северу, востоку и юго-западу от Покровска.

"Это еще раз свидетельствует о том, что российским войскам не удалось закрепиться и развить прорыв, и они переключают свое внимание непосредственно на Покровск", - отмечают в ISW.

Слабая логистика помешала РФ развить прорыв в Донецкой области / фото: ISW

Аналитики объясняют: тактика "просачивания" и низкая плотность российских войск на направлении Покровска позволили оккупантам осуществить ограниченный маневр на восток и юго-восток от Доброполья.

Однако отсутствие отлаженной логистики и невозможность обеспечить передовые части подкреплением резко ограничили потенциал РФ для закрепления и расширения прорыва.

Что говорит Генштаб о Покровском направлении

Генштаб ВСУ сообщил, что на Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовых действия агрессора в районах населённых пунктов: Никоноровка, Маяк, Миролюбовка, Новоэкономическое, Родинское, Гродовка, Сухой Яр, Лисовка, Чунышино, Зверовое, Котлиное, Удачное, Новониколаевка, Ореховое и Дачное.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также две артиллерийские системы врага.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В целом, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 890 человек. Кроме того, украинские воины уничтожили четыре танка, три боевые бронированные машины, 33 артиллерийские системы, 95 БПЛА, 97 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники и тяжёлую огнемётную систему оккупантов", — сообщает Генштаб ВСУ.

Ситуация на фронте - что еще говорят аналитики ISW

Главред сегодня отмечал, что аналитики ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине. Украинские военные провели контратаки к северу от Андреевки, а также в районах Бессаловки и на линии Андреевка - Алексеевка.

Американский институт изучения войны (ISW) в своем отчете сообщил об успешном продвижении украинских военных на Лиманском направлении. Аналитики ссылаются на геолокационные видео, которые подтверждают, что ВСУ продвинулись в южной части села Торское, расположенного к востоку от Лимана.

Аналитики также рассказывали, что РФ потеряла плацдарм на Донбассе, так как ВСУ отрезали россиян от основных сил. Ссылаясь на экспертов, аналитики отмечают, что украинские подразделения ликвидировали российский выступ на этом направлении, отрезав части противника от основных сил. Фактически этот выступ уже уничтожен, а остатки врага зачищают в близлежащих селах.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

