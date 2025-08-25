Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Пожар на Курской АЭС из-за дрона: единственный блок теперь работает только на 50%

Даяна Швец
25 августа 2025, 17:55
164
В результате падения и детонации дрона поврежден трансформатор и возник пожар.
ВСУ, Курская АЭС
Мощность реактора КАЭС снизили вдвое / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Что случилось:

  • Дроновая атака вызвала пожар на Курской АЭС
  • Единственный действующий блок уменьшил производство энергии

Мощность единственного работающего энергоблока Курской атомной электростанции была снижена вдвое после атаки беспилотника в ночь на воскресенье, сообщает The Moscow Times.

По официальным данным, дрон сбили неподалеку АЭС рано утром 24 августа, после чего на территории возник пожар. Российские власти традиционно обвиняют Украину в умышленном ударе по энергетическому объекту.

видео дня

Как уточняет "Росэнергоатом", при падении беспилотник взорвался, в результате чего повредился трансформатор, обеспечивавший внутренние нужды станции. Небольшое возгорание ликвидировали пожарные. Из-за инцидента третий энергоблок был переведен на работу с нагрузкой в 50%.

Курск, Курская АЭС Инфографика
Курская АЭС / Инфографика: Главред

Что известно о Курской АЭС?

Курская АЭС считается одним из ключевых энергетических узлов западной части России. Она обеспечивает электроэнергией более 90% предприятий Курской области.

Поврежденный третий блок был введен в эксплуатацию еще в октябре 1983 года, его номинальная мощность - 1000 МВт. Это единственный энергоблок, который сейчас работает. Четвертый находится на ремонте с июля 2023 года после предыдущей атаки дрона в городе Курчатов возле станции. Первые два блока формально остаются в эксплуатации, но электроэнергии не производят.

Опасность возле Курской АЭС - что известно

Как писал Главред, 24 августа ВСУ ударили по многим регионам РФ. Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что были нанесены удары по важным логистическим и энергетическим объектам России. Это имеет целью ослабить военный и экономический потенциал агрессора.

Во время операции на Курщине Украина отказалась от захвата Курской АЭС. Президент Зеленский объяснил, что Украина никогда не хотела захватывать Курскую атомную электростанцию в Курчатове, поскольку не стремится быть похожей на Россию, которая захватила Запорожскую АЭС.

Кроме этого, осенью 2024 года Украина опровергла атаку на Курскую АЭС, о которой заявлял Кремль. Представитель министерства Георгий Тихий отметил, что информация о якобы обстреле ВСУ ядерного объекта является ложной.

Больше важных новостей:

Об источнике: The Moscow Times

The Moscow Times - независимое онлайн-издание на английском и русском языках, штаб-квартира в Амстердаме, пишет Википедия.

Выходило печатной газетой в России с 1992 по 2017 год. Распространялось бесплатно в гостиницах, кафе, посольствах, авиалиниях и по подписке. Было популярно среди иностранцев в Москве и англоязычных россиян.

Как развивалось издание:

  • В ноябре 2015 года изменило формат с ежедневной на еженедельную (по четвергам) и увеличило объем до 24 страниц.
  • В июле 2017 года полностью перешло в онлайн.
  • В 2020 году запущена русскоязычная редакция.
  • В 2022 году редакция переехала в Амстердам из-за репрессивных медийных законов после вторжения РФ в Украину.
  • В апреле 2022 года сайт на русском языке был заблокирован в России.
  • В 2023 году Минюст РФ внес издание в перечень "иностранных агентов".
  • В июле 2024 года Генпрокуратура РФ признала The Moscow Times "нежелательной организацией".

Среди журналистов, которые начинали там карьеру, - Эллен Барри, будущий руководитель московского бюро The New York Times.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине БПЛА пожар война России и Украины атака дронов Курская область Курская АЭС
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина не сможет эффективно воевать: Зеленский обратился к союзникам с требованием

Украина не сможет эффективно воевать: Зеленский обратился к союзникам с требованием

18:24Война
Пожар на Курской АЭС из-за дрона: единственный блок теперь работает только на 50%

Пожар на Курской АЭС из-за дрона: единственный блок теперь работает только на 50%

17:55Война
Мир в обмен на территории: Зеленский сделал заявление по Донбассу и уступкам РФ

Мир в обмен на территории: Зеленский сделал заявление по Донбассу и уступкам РФ

17:02Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселенной

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселенной

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Последние новости

18:24

Украина не сможет эффективно воевать: Зеленский обратился к союзникам с требованием

17:59

Дети будут в восторге: рецепт хрустящей и сочной курицы, круче наггетсов

17:55

Пожар на Курской АЭС из-за дрона: единственный блок теперь работает только на 50%

17:48

"Кладбище не для того": обязательно ли нести завтрак на 2-й день после похорон на могилуВидео

17:40

Что никогда нельзя делать с пылесосом - украинцев предупредили о популярной ошибке

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
17:33

Придет богатство и благополучие: что нужно принести в дом 26 августа, приметы

17:18

Что получится, если заморозить кефир: блогерша показала неожиданный результат

17:02

Мир в обмен на территории: Зеленский сделал заявление по Донбассу и уступкам РФ

16:55

"Шоковый" прогноз: раскрыты главные риски резкого подорожания доллара

Реклама
16:47

Третий за неделю: истребители США экстренно перехватили самолет РФ возле Аляски

16:34

"У Трампа есть еще много карт": посол США при НАТО сделал заявление о мире в Украине

16:30

Зачем опускать розы в кипяток: лайфхак от флориста, который спасет букет

16:01

Кошка схитрила, выполняя советы ветеринара, и стала звездой в СетиВидео

15:52

Что означает белый треугольник на дороге: необычный знак сбил с толку водителейВидео

15:49

Подрыв Каховской ГЭС: какая угроза начала "выбрасываться" на земли Украины

15:43

"Предательство Украины": новый президент Польши сделал скандальный "подарок Путину"

15:39

Как правильно чистить лук: шеф-повар рассказал хитрость, о которой знают единицы

15:31

Трамп и Путин провели переговоры о "новом мировом порядке": что ждет Украину

15:06

Тайна бывшей Путина раскрыта: что скрывает экс-супруга диктатора

15:05

У Трампа рассказали о вероятных сроках завершения войны и назвали важное условиеВидео

Реклама
14:53

РФ пытается сорвать подготовку Украины к зиме: Зеленский сделал заявление

14:17

"Это принципиально": президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам

14:05

"Будем иметь базовый план": Зеленский анонсировал встречу с командой Трампа

13:58

Резкий скачок вниз: в Украине обвалились цены на базовые продукты

13:51

"Далеко не заедем": экс-глава МИД о мрачном прогнозе насчет гарантий для УкраиныВидео

13:48

Тина Кароль прокомментировала материнство Леси Никитюк - ведущая не сдержаласьВидео

13:40

Где два лебедя на фото: только самый внимательный заметит их за 5 секунд

13:35

Знают лишь единицы: какая привычка буквально "убивает" батарею смартфона

13:26

"На псячьем": Лилия Подкопаева раскрыла правду о куме Ани Лорак

12:51

Выезд мужчин до 25 лет за границу: в Раде появился законопроект, подробности

12:49

Китай сделал окончательное заявление по отправке миротворцев в Украину

12:49

"Нелегитимность" Зеленского: Сибига жестко ответил на новый бред Лаврова

12:38

Негативная энергетика: какие вещи из секонд-хенда "высасывают" деньги из дома

12:17

Будет самый холодный день: украинцев предупредили о температуре +4 и назвали дату

12:13

Когда ждать ракетного удара: РФ запускает "Калибры" по Украине почти по расписанию

12:06

"Продажная": Настю Каменских разоблачили за отвратительный поступок

11:58

Как очистить микроволновку лишь за 5 минут: дешевый, но очень эффективный способВидео

11:52

Цены подскочили на 53% за год: в Украине рекордно подорожала любимая ягода

11:36

Шабунин скрыл дом в США стоимостью более 1 млн долларов, - СМИ

11:24

Китайский гороскоп на завтра 26 августа: Быкам - обиды, Драконам - страх

Реклама
11:20

Уже в сентябре украинцам "прилетит" прибавка к пенсии: кому и сколько начислят

11:15

4 ядовитых продукта, которые мы едим каждый день: мало кто об этом догадываетсяВидео

11:12

Четыре знака зодиака начинают новую главу жизни в последние дни августа

10:56

Длинный Нептун бьет на 1000 км: первые кадры новой украинской крылатой ракеты

10:49

Львов замерз: градусники показали экстремальный минимум

10:48

Какие вещи покойного не стоит оставлять дома - приметы и мнение священниковВидео

09:57

"Украина сама вредит": Словакия угрожает перекрыть Киеву поставки дизеля

09:54

Что с собой делает предательница Ани Лорак на самом деле - детали

09:34

Киев и Будапешт обменялись колкими заявлениями из-за "Дружбы"

09:26

В РФ заговорили о модернизации ядерного щита из-за "колоссальных угроз" - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять