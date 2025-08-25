Пожар на Курской АЭС из-за дрона: единственный блок теперь работает только на 50%

В результате падения и детонации дрона поврежден трансформатор и возник пожар.

Мощность реактора КАЭС снизили вдвое / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Что случилось:

Дроновая атака вызвала пожар на Курской АЭС

Единственный действующий блок уменьшил производство энергии

Мощность единственного работающего энергоблока Курской атомной электростанции была снижена вдвое после атаки беспилотника в ночь на воскресенье, сообщает The Moscow Times.

По официальным данным, дрон сбили неподалеку АЭС рано утром 24 августа, после чего на территории возник пожар. Российские власти традиционно обвиняют Украину в умышленном ударе по энергетическому объекту.

Как уточняет "Росэнергоатом", при падении беспилотник взорвался, в результате чего повредился трансформатор, обеспечивавший внутренние нужды станции. Небольшое возгорание ликвидировали пожарные. Из-за инцидента третий энергоблок был переведен на работу с нагрузкой в 50%.

Курская АЭС / Инфографика: Главред

Что известно о Курской АЭС?

Курская АЭС считается одним из ключевых энергетических узлов западной части России. Она обеспечивает электроэнергией более 90% предприятий Курской области.

Поврежденный третий блок был введен в эксплуатацию еще в октябре 1983 года, его номинальная мощность - 1000 МВт. Это единственный энергоблок, который сейчас работает. Четвертый находится на ремонте с июля 2023 года после предыдущей атаки дрона в городе Курчатов возле станции. Первые два блока формально остаются в эксплуатации, но электроэнергии не производят.

Опасность возле Курской АЭС - что известно

Как писал Главред, 24 августа ВСУ ударили по многим регионам РФ. Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что были нанесены удары по важным логистическим и энергетическим объектам России. Это имеет целью ослабить военный и экономический потенциал агрессора.

Во время операции на Курщине Украина отказалась от захвата Курской АЭС. Президент Зеленский объяснил, что Украина никогда не хотела захватывать Курскую атомную электростанцию в Курчатове, поскольку не стремится быть похожей на Россию, которая захватила Запорожскую АЭС.

Кроме этого, осенью 2024 года Украина опровергла атаку на Курскую АЭС, о которой заявлял Кремль. Представитель министерства Георгий Тихий отметил, что информация о якобы обстреле ВСУ ядерного объекта является ложной.

Об источнике: The Moscow Times The Moscow Times - независимое онлайн-издание на английском и русском языках, штаб-квартира в Амстердаме, пишет Википедия. Выходило печатной газетой в России с 1992 по 2017 год. Распространялось бесплатно в гостиницах, кафе, посольствах, авиалиниях и по подписке. Было популярно среди иностранцев в Москве и англоязычных россиян. Как развивалось издание: В ноябре 2015 года изменило формат с ежедневной на еженедельную (по четвергам) и увеличило объем до 24 страниц.

В июле 2017 года полностью перешло в онлайн.

В 2020 году запущена русскоязычная редакция.

В 2022 году редакция переехала в Амстердам из-за репрессивных медийных законов после вторжения РФ в Украину.

В апреле 2022 года сайт на русском языке был заблокирован в России.

В 2023 году Минюст РФ внес издание в перечень "иностранных агентов".

В июле 2024 года Генпрокуратура РФ признала The Moscow Times "нежелательной организацией". Среди журналистов, которые начинали там карьеру, - Эллен Барри, будущий руководитель московского бюро The New York Times.

