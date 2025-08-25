Пожар на Курской АЭС из-за дрона: единственный блок теперь работает только на 50%

Что случилось:
- Дроновая атака вызвала пожар на Курской АЭС
- Единственный действующий блок уменьшил производство энергии
Мощность единственного работающего энергоблока Курской атомной электростанции была снижена вдвое после атаки беспилотника в ночь на воскресенье, сообщает The Moscow Times.
По официальным данным, дрон сбили неподалеку АЭС рано утром 24 августа, после чего на территории возник пожар. Российские власти традиционно обвиняют Украину в умышленном ударе по энергетическому объекту.
Как уточняет "Росэнергоатом", при падении беспилотник взорвался, в результате чего повредился трансформатор, обеспечивавший внутренние нужды станции. Небольшое возгорание ликвидировали пожарные. Из-за инцидента третий энергоблок был переведен на работу с нагрузкой в 50%.
Что известно о Курской АЭС?
Курская АЭС считается одним из ключевых энергетических узлов западной части России. Она обеспечивает электроэнергией более 90% предприятий Курской области.
Поврежденный третий блок был введен в эксплуатацию еще в октябре 1983 года, его номинальная мощность - 1000 МВт. Это единственный энергоблок, который сейчас работает. Четвертый находится на ремонте с июля 2023 года после предыдущей атаки дрона в городе Курчатов возле станции. Первые два блока формально остаются в эксплуатации, но электроэнергии не производят.
Опасность возле Курской АЭС - что известно
Как писал Главред, 24 августа ВСУ ударили по многим регионам РФ. Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что были нанесены удары по важным логистическим и энергетическим объектам России. Это имеет целью ослабить военный и экономический потенциал агрессора.
Во время операции на Курщине Украина отказалась от захвата Курской АЭС. Президент Зеленский объяснил, что Украина никогда не хотела захватывать Курскую атомную электростанцию в Курчатове, поскольку не стремится быть похожей на Россию, которая захватила Запорожскую АЭС.
Кроме этого, осенью 2024 года Украина опровергла атаку на Курскую АЭС, о которой заявлял Кремль. Представитель министерства Георгий Тихий отметил, что информация о якобы обстреле ВСУ ядерного объекта является ложной.
Больше важных новостей:
- "Это принципиально": президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам
- Подрыв Каховской ГЭС: какая угроза начала "выбрасываться" на земли Украины
- Третий за неделю: истребители США экстренно перехватили самолет РФ возле Аляски
Об источнике: The Moscow Times
The Moscow Times - независимое онлайн-издание на английском и русском языках, штаб-квартира в Амстердаме, пишет Википедия.
Выходило печатной газетой в России с 1992 по 2017 год. Распространялось бесплатно в гостиницах, кафе, посольствах, авиалиниях и по подписке. Было популярно среди иностранцев в Москве и англоязычных россиян.
Как развивалось издание:
- В ноябре 2015 года изменило формат с ежедневной на еженедельную (по четвергам) и увеличило объем до 24 страниц.
- В июле 2017 года полностью перешло в онлайн.
- В 2020 году запущена русскоязычная редакция.
- В 2022 году редакция переехала в Амстердам из-за репрессивных медийных законов после вторжения РФ в Украину.
- В апреле 2022 года сайт на русском языке был заблокирован в России.
- В 2023 году Минюст РФ внес издание в перечень "иностранных агентов".
- В июле 2024 года Генпрокуратура РФ признала The Moscow Times "нежелательной организацией".
Среди журналистов, которые начинали там карьеру, - Эллен Барри, будущий руководитель московского бюро The New York Times.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред