Подрыв Каховской ГЭС: какая угроза начала 'выбрасываться' на земли Украины

На пляжах Одессы до сих пор находят мины, вынесенные из Днепра после подрыва ГЭС

На побережье Одессы и области до сих пор появляются мины, которые попали в Днепр после подрыва дамбы Каховской ГЭС российскими войсками в июне 2023 года. Об этом в эфире программы Ранок.LIVE рассказал представитель ВМС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, эти взрывоопасные предметы вместе с речными водами вынесло в Черное море, и они представляют серьезную угрозу.

Он отметил, что действия российских сил на море контролируются и сдерживаются украинским флотом, однако полностью риски не исчезли. Сейчас ситуация в акватории такова, что россияне не могут осуществлять высадку десанта или приближаться к нашему побережью. В то же время гражданам, которые планируют отдых в регионе, следует учитывать наличие опасности.

"Потому, что море - это не о постоянстве. Штормы перемещают взрывоопасные предметы, которые там оказались по разным причинам. Какие-то даже после взрыва на Каховской ГЭС (теракта, которой враг совершил летом 2023 года - УНИАН). Кстати, один из случаев, которые были в этом году, был связан с речной миной, которую вынесло из Днепра... Как видите, их до сих пор прибивает к побережью", - подчеркнул Плетенчук.

Спикер пояснил, что украинские военно-морские силы постоянно осуществляют мониторинг моря, чтобы выявлять и устранять угрозы для гражданского судоходства. Однако провести масштабное разминирование пока невозможно, ведь у Украины ограниченные ресурсы: большинство тральщиков находятся за рубежом и не могут быть доставлены домой из-за агрессии РФ.

Еще один фактор - безопасность самих специалистов, которые выполняли бы такие задачи. В нынешних условиях обеспечить ее практически невозможно. Зато осмотр пляжей на наличие мин входит в обязанности местных властей и ГСЧС. Если же там обнаруживают опасные предметы, к их обезвреживанию приобщаются военные моряки.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Главред со ссылкой на The New York Times предупреждал, что подрыв Каховской ГЭС в июне 2023 года стал самой разрушительной экологической катастрофой в Украине. В результате взрыва вода из Днепра затопила значительные территории, высвободив токсичные отложения.

В то же время хищник времен Запорожской Сечи захватывает Украину после подрыва Каховской ГЭС. Опустошение водохранилища привело к появлению новых зон с камышом, кустарниками и лугами, где животные чувствуют себя особенно комфортно.

В свою очередь заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, нужно ли Украине восстанавливать Каховскую ГЭС. Он дал объяснение, какое значение она имеет для южных регионов Украины.

