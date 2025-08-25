Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Подрыв Каховской ГЭС: какая угроза начала "выбрасываться" на земли Украины

Даяна Швец
25 августа 2025, 15:49
81
В ВМС ВС Украины объяснили ситуацию после теракта на Каховской ГЭС и предупредили украинцев.
Подрыв Каховской ГЭС: какая угроза начала 'выбрасываться' на земли Украины
Штормы приносят на пляжи взрывоопасные предметы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • В ВМС ВС Украины объяснили ситуацию после теракта на Каховской ГЭС
  • На пляжах Одессы до сих пор находят мины, вынесенные из Днепра после подрыва ГЭС

На побережье Одессы и области до сих пор появляются мины, которые попали в Днепр после подрыва дамбы Каховской ГЭС российскими войсками в июне 2023 года. Об этом в эфире программы Ранок.LIVE рассказал представитель ВМС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, эти взрывоопасные предметы вместе с речными водами вынесло в Черное море, и они представляют серьезную угрозу.

видео дня

Он отметил, что действия российских сил на море контролируются и сдерживаются украинским флотом, однако полностью риски не исчезли. Сейчас ситуация в акватории такова, что россияне не могут осуществлять высадку десанта или приближаться к нашему побережью. В то же время гражданам, которые планируют отдых в регионе, следует учитывать наличие опасности.

"Потому, что море - это не о постоянстве. Штормы перемещают взрывоопасные предметы, которые там оказались по разным причинам. Какие-то даже после взрыва на Каховской ГЭС (теракта, которой враг совершил летом 2023 года - УНИАН). Кстати, один из случаев, которые были в этом году, был связан с речной миной, которую вынесло из Днепра... Как видите, их до сих пор прибивает к побережью", - подчеркнул Плетенчук.

Спикер пояснил, что украинские военно-морские силы постоянно осуществляют мониторинг моря, чтобы выявлять и устранять угрозы для гражданского судоходства. Однако провести масштабное разминирование пока невозможно, ведь у Украины ограниченные ресурсы: большинство тральщиков находятся за рубежом и не могут быть доставлены домой из-за агрессии РФ.

Еще один фактор - безопасность самих специалистов, которые выполняли бы такие задачи. В нынешних условиях обеспечить ее практически невозможно. Зато осмотр пляжей на наличие мин входит в обязанности местных властей и ГСЧС. Если же там обнаруживают опасные предметы, к их обезвреживанию приобщаются военные моряки.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Главред со ссылкой на The New York Times предупреждал, что подрыв Каховской ГЭС в июне 2023 года стал самой разрушительной экологической катастрофой в Украине. В результате взрыва вода из Днепра затопила значительные территории, высвободив токсичные отложения.

В то же время хищник времен Запорожской Сечи захватывает Украину после подрыва Каховской ГЭС. Опустошение водохранилища привело к появлению новых зон с камышом, кустарниками и лугами, где животные чувствуют себя особенно комфортно.

В свою очередь заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, нужно ли Украине восстанавливать Каховскую ГЭС. Он дал объяснение, какое значение она имеет для южных регионов Украины.

Больше интересных новостей:

О персоне: Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине экологическая катастрофа ВМС Украины Херсонская область Новая Каховка новости Украины война России и Украины Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС боеприпасы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Предательство Украины": новый президент Польши сделал скандальный "подарок Путину"

"Предательство Украины": новый президент Польши сделал скандальный "подарок Путину"

15:43Мир
У Трампа рассказали о вероятных сроках завершения войны и назвали важное условие

У Трампа рассказали о вероятных сроках завершения войны и назвали важное условие

15:05Украина
РФ пытается сорвать подготовку Украины к зиме: Зеленский сделал заявление

РФ пытается сорвать подготовку Украины к зиме: Зеленский сделал заявление

14:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселенной

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселенной

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Последние новости

16:01

Кошка схитрила, выполняя советы ветеринара, и стала звездой в Сети

15:52

Что означает белый треугольник на дороге: необычный знак сбил с толку водителейВидео

15:49

Подрыв Каховской ГЭС: какая угроза начала "выбрасываться" на земли Украины

15:43

"Предательство Украины": новый президент Польши сделал скандальный "подарок Путину"

15:39

Как правильно чистить лук: шеф-повар рассказал хитрость, о которой знают единицы

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
15:31

Трамп и Путин провели переговоры о "новом мировом порядке": что ждет Украину

15:06

Тайна бывшей Путина раскрыта: что скрывает экс-супруга диктатора

15:05

У Трампа рассказали о вероятных сроках завершения войны и назвали важное условиеВидео

14:53

РФ пытается сорвать подготовку Украины к зиме: Зеленский сделал заявление

Реклама
14:17

"Это принципиально": президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам

14:05

"Будем иметь базовый план": Зеленский анонсировал встречу с командой Трампа

13:58

Резкий скачок вниз: в Украине обвалились цены на базовые продукты

13:51

"Далеко не заедем": экс-глава МИД о мрачном прогнозе насчет гарантий для УкраиныВидео

13:48

Тина Кароль прокомментировала материнство Леси Никитюк - ведущая не сдержаласьВидео

13:40

Где два лебедя на фото: только самый внимательный заметит их за 5 секунд

13:35

Знают лишь единицы: какая привычка буквально "убивает" батарею смартфона

13:26

"На псячьем": Лилия Подкопаева раскрыла правду о куме Ани Лорак

12:51

Выезд мужчин до 25 лет за границу: в Раде появился законопроект, подробности

12:49

Китай сделал окончательное заявление по отправке миротворцев в Украину

12:49

"Нелегитимность" Зеленского: Сибига жестко ответил на новый бред Лаврова

Реклама
12:38

Негативная энергетика: какие вещи из секонд-хенда "высасывают" деньги из дома

12:17

Будет самый холодный день: украинцев предупредили о температуре +4 и назвали дату

12:13

Когда ждать ракетного удара: РФ запускает "Калибры" по Украине почти по расписанию

12:06

"Продажная": Настю Каменских разоблачили за отвратительный поступок

11:58

Как очистить микроволновку лишь за 5 минут: дешевый, но очень эффективный способВидео

11:52

Цены подскочили на 53% за год: в Украине рекордно подорожала любимая ягода

11:36

Шабунин скрыл дом в США стоимостью более 1 млн долларов, - СМИ

11:24

Китайский гороскоп на завтра 26 августа: Быкам - обиды, Драконам - страх

11:20

Уже в сентябре украинцам "прилетит" прибавка к пенсии: кому и сколько начислят

11:15

4 ядовитых продукта, которые мы едим каждый день: мало кто об этом догадываетсяВидео

11:12

Четыре знака зодиака начинают новую главу жизни в последние дни августа

10:56

Длинный Нептун бьет на 1000 км: первые кадры новой украинской крылатой ракеты

10:49

Львов замерз: градусники показали экстремальный минимум

10:48

Какие вещи покойного не стоит оставлять дома - приметы и мнение священниковВидео

09:57

"Украина сама вредит": Словакия угрожает перекрыть Киеву поставки дизеля

09:54

Что с собой делает предательница Ани Лорак на самом деле - детали

09:34

Киев и Будапешт обменялись колкими заявлениями из-за "Дружбы"

09:26

В РФ заговорили о модернизации ядерного щита из-за "колоссальных угроз" - СМИ

09:05

"Немало активов на оккупированных территориях": вскрылась правда о Софии Ротару

09:01

Москва отвергла мирные инициативы Трампа: Лавров озвучил требования Путина

Реклама
09:00

Новый учебный год, выплаты учителям и повестки под камеру: что изменится для украинцев с 1 сентября

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 августа (обновляется)

08:44

"Не будет мира никогда": Наталья Сумская сделала громкое публичное заявление

08:24

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Гороскоп на завтра 26 августа: Близнецам - неудача, Львам - радостные новости

07:26

Около 30 стран готовы поддержать Украину: Германия настаивает на расширении гарантий

06:45

Около 10 "прилетов", горят дома: РФ нанесла массированный удар дронами по Сумщине

06:10

Бои за Доброполье: россияне меняют тактику, ВСУ сорвали политическую составляющую наступления врагамнение

05:55

Мощный шторм накрыл страну: когда закончится магнитная буря

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 3 секунды найти букву V

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять