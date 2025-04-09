Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Нужно ли Украине восстанавливать Каховскую ГЭС: ответ эксперта

Анна Ярославская
9 апреля 2025, 10:41
658
Нужно наполнять водохранилища водой, потому что без воды юг Украины не сможет функционировать.
Каховская ГЭС
Эксперт объяснил, нужно ли восстанавливать Каховскую ГЭС / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главные тезисы:

  • Каховская ГЭС не нужна Украине в первозданном виде
  • Без воды юг Украины превратится в пустыню

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, нужно ли восстанавливать Каховскую ГЭС, подорованную российскими оккупантами летом 2023 года, и объяснил, какое значение она имеет для южных регионов Украины.

По его словам, левобережье Херсонщины и часть других областей Украины, которые получали воду из Каховского водохранилища, будут непригодными для ведения сельского хозяйства.

"Поэтому, если оценивать в контексте технологических аспектов нужны ли для генерации электроэнергии такие большие и мощные ГЭС, которые мы получили в наследство от Советского Союза, то, наверное, нет. Но вместе с тем нужно наполнять водохранилища водой, потому что без воды юг Украины не сможет функционировать", - рассказал Марчук в комментарии Главреду.

Эксрерт напомнил, что левый берег Херсонской области – это аграрный регион, который специализировался на выращивании в том числе и так называемого борщевого набора.

"Около 40% овощей борщевого набора, которые были на рынке Украины, выращивались именно в Запорожской и Херсонской областях. Плюс это рабочие места и возможность возвращать украинцев в их дома после деоккупации территорий", - сказал Марчук.

Если подачи воды не будет, это приведет к запустению этих регионов, а плодородные земли превратятся в пески. Таким образом, Украина потеряет возможность обеспечивать продовольственную безопасность даже тех людей, которые проживают в этом регионе.

"Итак, с технологической точки зрения, Каховская ГЭС в том виде, в котором она существовала, наверное, не нужна, потому что есть другие генерации электроэнергии, которые можно использовать. С точки зрения наполнения Каховского водохранилища водой, восстановление плотины нужно", - резюмировал Марчук.

Смотрите видео - Денис Марчук рассказал, какие базовые продукты подорожают в ближайшие месяцы:

Подрыв Каховской ГЭС

Как сообщал Главред, вследствие внутреннего взрыва машинного зала 6 июня 2023 года Каховская ГЭС была полностью разрушена.

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, нанеся значительный ущерб Украине и ее народу. Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота оценил убытки в 2,5 миллиарда евро. Укргидроэнерго планирует подать иск в международный арбитражный суд.

В апреле 2025 года издание The New York Times писало о том, что в связи с войной Украина испытывает серьезные экологические последствия. Даже после завершения войны вред от артиллерийских снарядов, мин, беспилотников и ракет будет ощутим еще много лет. Особенно разрушительным для окружающей среды Украины стал подрыв Каховской дамбы. Взрыв вызвал затопление по реке Днепр, высвободив токсичные отложения и триллионы галлонов пресной воды в соленое Черное море.

Экологи выступают против восстановления Каховской ГЭС.

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко назвал неожиданные последствия подрыва Каховской ГЭС, отметив, что такие действия врага могут положительно повлиять на экологию Черного моря. Вследствие повышения уровня воды в Черном море появились редкие виды живых организмов.

Другие новости:

Кто такой Денис Марчук?

Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Украины Каховская ГЭС Денис Марчук
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Как только приземлился": Сырский о деталях удара по ядерному ракетоносцу РФ

"Как только приземлился": Сырский о деталях удара по ядерному ракетоносцу РФ

12:43Украина
В Китае прокомментировали участие своих военнослужащих в войне против Украины

В Китае прокомментировали участие своих военнослужащих в войне против Украины

12:09Война
"Путин не сможет продолжать боевые действия": США придумали, как добить режим РФ

"Путин не сможет продолжать боевые действия": США придумали, как добить режим РФ

11:45Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Доллар резко подешевеет: насколько обесценится американская валюта и какая причина

Доллар резко подешевеет: насколько обесценится американская валюта и какая причина

3 знака зодиака, которые могут неожиданно разбогатеть до конца апреля

3 знака зодиака, которые могут неожиданно разбогатеть до конца апреля

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 апреля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 апреля (обновляется)

Изменения коснутся всех водителей: в Украине вводят новые правила с 1 мая

Изменения коснутся всех водителей: в Украине вводят новые правила с 1 мая

Последние новости

13:02

Дочь Заворотнюк родила и рассекретила пол и имя ребенка

13:02

"Важный шаг": Ирина Сопонару сообщила о пополнении в браке с британцем

12:43

"Как только приземлился": Сырский о деталях удара по ядерному ракетоносцу РФ

12:39

Робби Уильямс ошарашил тяжелыми последствиями от приема лекарств для похудения

12:36

Таможенная война Трампа набирает обороты: мировые цены на нефть снизились

Цены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товарыЦены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товары
12:31

Масштабный штраф или потеря прав: владельцы каких авто в Украине попадут под удар

12:30

Метель, морозы и сильный ветер: атмосферные фронты несут в Украину непогоду

12:17

Украсит ваш стол: печеночный торт с секретным ингредиентом по новому рецептуВидео

12:13

Доллар или евро: эксперт ответил, какую валюту лучше покупать в апреле 2025 года

Реклама
12:09

В Китае прокомментировали участие своих военнослужащих в войне против Украины

11:51

Перед Пасхой дорожает важный продукт: сколько стоит 1 кг муки в Украине

11:45

"Путин не сможет продолжать боевые действия": США придумали, как добить режим РФ

11:37

"Наступление уже началось": Сырский назвал две области, которые стали целями РФ

11:15

Некоторые украинцы смогут не платить за коммунальные услуги: кто получит льготы

11:01

Китайский гороскоп на завтра 10 апреля: Лошадям - ненависть, Тиграм - недоразумения

10:57

Окружение большого города: в ВСУ предупредили об опасности в Донецкой области

10:55

Десятки россиян взлетели на воздух: ВСУ на юге взорвали КП артполка РФВидео

10:47

Сокамерники "сдали" актера Ефремова в день освобождения

10:47

Где спрятана лампочка: только "гении головоломок" угадают за 5 секунд

10:41

Нужно ли Украине восстанавливать Каховскую ГЭС: ответ экспертаВидео

Реклама
10:16

"У меня нет короны на голове": Ярмоленко извинился перед фанатомВидео

10:06

"Целуют меня в задницу": Трамп "затроллил" страны, которые хотят заключить сделки с США

09:54

В Литве взбунтовались против Кристины Орбакайте - условие от властей

09:51

Взрывы и "прилеты" в двух областях: РФ ударила по Украине десятками дронов

09:20

Красный уровень опасности: Землю накрыла буря, что может влиять на самочувствие

09:10

Как одеваться стильно и молодо после 40: пять крутых подсказок от дизайнера

09:02

Больше всего досталось Днепру: что известно о последствиях ночной атаки дроновФото

09:00

На перестройку - минимум год. Почему идею с яслями в Украине будет сложно реализовать

08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 апреля (обновляется)

08:47

Поворотная точка: 3 знака зодиака, которых весной ждут большие перемены

08:28

Губернаторы РФ бьют тревогу: под атакой аэродром "Моздок" и еще пару целей

08:18

Карта Deep State онлайн за 9 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:15

"Позиция не соответствует": предательница Лолита нарвалась на новые проблемы

08:01

У Путина есть три цели на Покровском направлении: в ISW раскрыли детали

07:30

"У нас новый член семьи": Александр Пономарев поделился счастьем

06:55

Пожары и раненые: Харьков был под массированной атакой дроновФотоВидео

06:12

Гороскоп на завтра 10 апреля: Девам - важные новости, Весам - подарок

05:50

Мистика, да и только: найдите вампира среди людей за 7 секунд

05:29

Лунный календарь на 9 апреля: как не разрушить гармонию и притянуть счастье

05:27

Что можно сделать из старого телевизора: интересные идеи

Реклама
05:10

В Украине впервые представили дрон, который сбивает ШахедыВидео

05:02

Как легко и быстро почистить яйца: известный шеф-повар поделился своим секретомВидео

04:44

Подготовительная операция продолжается: Свитан - о том, что происходит на Брянщине

04:35

"Простуда" или "застуда" - как правильно: учитель объяснила ошибкуВидео

04:00

Многие видели, но знают единицы: почему в авто есть маленькое треугольное окно

03:33

Кто настоящая жена: тест на IQ нужно пройти за 7 секунд

01:41

На повестке Украины нет: РФ и США проведут новые переговоры в Стамбуле

01:30

"Цветущий в ночи жасмин": как выглядит могила Дэвида Линча

01:00

Психологический тест на характер: изображение определит ваши сильные стороны

00:45

"Китай – спонсор РФ в войне": в США отреагировали на пленных китайцев

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять