Нужно ли Украине восстанавливать Каховскую ГЭС: ответ эксперта

Нужно наполнять водохранилища водой, потому что без воды юг Украины не сможет функционировать.

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Эксперт объяснил, нужно ли восстанавливать Каховскую ГЭС / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главные тезисы:

Каховская ГЭС не нужна Украине в первозданном виде

Без воды юг Украины превратится в пустыню

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, нужно ли восстанавливать Каховскую ГЭС, подорованную российскими оккупантами летом 2023 года, и объяснил, какое значение она имеет для южных регионов Украины.

По его словам, левобережье Херсонщины и часть других областей Украины, которые получали воду из Каховского водохранилища, будут непригодными для ведения сельского хозяйства.

"Поэтому, если оценивать в контексте технологических аспектов нужны ли для генерации электроэнергии такие большие и мощные ГЭС, которые мы получили в наследство от Советского Союза, то, наверное, нет. Но вместе с тем нужно наполнять водохранилища водой, потому что без воды юг Украины не сможет функционировать", - рассказал Марчук в комментарии Главреду.

Эксрерт напомнил, что левый берег Херсонской области – это аграрный регион, который специализировался на выращивании в том числе и так называемого борщевого набора.

"Около 40% овощей борщевого набора, которые были на рынке Украины, выращивались именно в Запорожской и Херсонской областях. Плюс это рабочие места и возможность возвращать украинцев в их дома после деоккупации территорий", - сказал Марчук.

Если подачи воды не будет, это приведет к запустению этих регионов, а плодородные земли превратятся в пески. Таким образом, Украина потеряет возможность обеспечивать продовольственную безопасность даже тех людей, которые проживают в этом регионе.

"Итак, с технологической точки зрения, Каховская ГЭС в том виде, в котором она существовала, наверное, не нужна, потому что есть другие генерации электроэнергии, которые можно использовать. С точки зрения наполнения Каховского водохранилища водой, восстановление плотины нужно", - резюмировал Марчук.

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Подрыв Каховской ГЭС

Как сообщал Главред, вследствие внутреннего взрыва машинного зала 6 июня 2023 года Каховская ГЭС была полностью разрушена.

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, нанеся значительный ущерб Украине и ее народу. Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота оценил убытки в 2,5 миллиарда евро. Укргидроэнерго планирует подать иск в международный арбитражный суд.

В апреле 2025 года издание The New York Times писало о том, что в связи с войной Украина испытывает серьезные экологические последствия. Даже после завершения войны вред от артиллерийских снарядов, мин, беспилотников и ракет будет ощутим еще много лет. Особенно разрушительным для окружающей среды Украины стал подрыв Каховской дамбы. Взрыв вызвал затопление по реке Днепр, высвободив токсичные отложения и триллионы галлонов пресной воды в соленое Черное море.

Экологи выступают против восстановления Каховской ГЭС.

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко назвал неожиданные последствия подрыва Каховской ГЭС, отметив, что такие действия врага могут положительно повлиять на экологию Черного моря. Вследствие повышения уровня воды в Черном море появились редкие виды живых организмов.

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Кто такой Денис Марчук? Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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