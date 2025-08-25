Негативная энергетика: какие вещи из секонд-хенда "высасывают" деньги из дома

Даже обычные бытовые вещи могут влиять на атмосферу и достаток в доме, особенно если они старые, изношенные или поврежденные.

В народных верованиях считалось, что старая, поношенная и дырявая одежда и предметы несут в себе следы прошлого и негативную энергию. Они как бы "держат" человека в старых событиях и не позволяют прийти новым возможностям и благополучию, пишет Главред со ссылкой на Телеграф.

В частности, нежелательно было мыть пол старыми вещами, футболками, свитерами или штанами. По приметам, это "вымывает" из дома счастье и богатство, а вместе со старым тряпьем исчезает и добрая энергетика.

Также наши предки остерегались держать в шкафу вещи с дырками и повреждениями. Считалось, что они символизируют бедность и даже могут притягивать болезни.

Особое внимание обращали на покупки из секонд-хенда. Поскольку такие вещи уже "прожили" свою жизнь с другими людьми, то, согласно поверьям, в дом можно занести чужие проблемы, недуги или ссоры.

Наибольший страх вызывали вещи, принадлежавшие людям с тяжелой судьбой или связанные со смертью, например одежда или предметы из дома умершего. Так же нежелательно было хранить чужие украшения или обувь, считалось, что они особенно сильно "впитывают" энергию предыдущего владельца.

Чтобы нейтрализовать негатив, наши предки советовали обязательно "очищать" такие вещи: постирать их в воде с солью, окурить травами или оставить под солнечными лучами.

