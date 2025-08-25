Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Негативная энергетика: какие вещи из секонд-хенда "высасывают" деньги из дома

Даяна Швец
25 августа 2025, 12:38
74
Даже обычные бытовые вещи могут влиять на атмосферу и достаток в доме, особенно если они старые, изношенные или поврежденные.
шкаф, вещи, одежда, секонд
Какие вещи нельзя держать дома / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко о главном:

  • Использование изношенной одежды считалось причиной "вымывания" счастья из дома
  • Старые вещи с дырками символизируют бедность и могут притягивать болезни
  • Одежда из секонд-хенда или вещи умерших могут принести в дом чужой негатив

В народных верованиях считалось, что старая, поношенная и дырявая одежда и предметы несут в себе следы прошлого и негативную энергию. Они как бы "держат" человека в старых событиях и не позволяют прийти новым возможностям и благополучию, пишет Главред со ссылкой на Телеграф.

В частности, нежелательно было мыть пол старыми вещами, футболками, свитерами или штанами. По приметам, это "вымывает" из дома счастье и богатство, а вместе со старым тряпьем исчезает и добрая энергетика.

видео дня

Также наши предки остерегались держать в шкафу вещи с дырками и повреждениями. Считалось, что они символизируют бедность и даже могут притягивать болезни.

Особое внимание обращали на покупки из секонд-хенда. Поскольку такие вещи уже "прожили" свою жизнь с другими людьми, то, согласно поверьям, в дом можно занести чужие проблемы, недуги или ссоры.

Какие вещи не стоит покупать в секонд-хенде
Какие вещи не стоит покупать в секонд-хенде / Инфографика - Главред

Наибольший страх вызывали вещи, принадлежавшие людям с тяжелой судьбой или связанные со смертью, например одежда или предметы из дома умершего. Так же нежелательно было хранить чужие украшения или обувь, считалось, что они особенно сильно "впитывают" энергию предыдущего владельца.

Чтобы нейтрализовать негатив, наши предки советовали обязательно "очищать" такие вещи: постирать их в воде с солью, окурить травами или оставить под солнечными лучами.

Другие новости о приметах - что интересного

Также ранее Главред рассказывал, почему наши предки никогда не держали дома искусственные цветы. Оказывается, одну тяжелую беду можно накликать.

Ранее сообщалось о том, почему нельзя тратить зарплату в первый день. Чтобы сохранить финансовый поток и не растратить деньги слишком быстро, лучше подождать с покупками хотя бы до следующего утра.

Также объяснялось, как появились самые известные приметы и суеверия, которых многие из нас придерживаются, даже не задумываясь. Например, обходим черных котов или стучим по дереву, чтобы отвлечь неудачу.

Больше интересных новостей:

Об источнике: Телеграф

Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы секонд-хенд жилой дом интересные новости одежда
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это принципиально": президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам

"Это принципиально": президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам

14:17Мир
"Будем иметь базовый план": Зеленский анонсировал встречу с командой Трампа

"Будем иметь базовый план": Зеленский анонсировал встречу с командой Трампа

14:05Война
Выезд мужчин до 25 лет за границу: в Раде появился законопроект, подробности

Выезд мужчин до 25 лет за границу: в Раде появился законопроект, подробности

12:51Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселенной

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселенной

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Последние новости

14:17

"Это принципиально": президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам

14:05

"Будем иметь базовый план": Зеленский анонсировал встречу с командой Трампа

13:58

Резкий скачок вниз: в Украине обвалились цены на базовые продукты

13:51

"Далеко не заедем": экс-глава МИД о мрачном прогнозе насчет гарантий для УкраиныВидео

13:48

Тина Кароль прокомментировала материнство Леси Никитюк - ведущая не сдержаласьВидео

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
13:40

Где два лебедя на фото: только самый внимательный заметит их за 5 секунд

13:35

Знают лишь единицы: какая привычка буквально "убивает" батарею смартфона

13:26

"На псячьем": Лилия Подкопаева раскрыла правду о куме Ани Лорак

12:51

Выезд мужчин до 25 лет за границу: в Раде появился законопроект, подробности

Реклама
12:49

Китай сделал окончательное заявление по отправке миротворцев в Украину

12:49

"Нелегитимность" Зеленского: Сибига жестко ответил на новый бред Лаврова

12:38

Негативная энергетика: какие вещи из секонд-хенда "высасывают" деньги из дома

12:17

Будет самый холодный день: украинцев предупредили о температуре +4 и назвали дату

12:13

Когда ждать ракетного удара: РФ запускает "Калибры" по Украине почти по расписанию

12:06

"Продажная": Настю Каменских разоблачили за отвратительный поступок

11:58

Как очистить микроволновку лишь за 5 минут: дешевый, но очень эффективный способВидео

11:52

Цены подскочили на 53% за год: в Украине рекордно подорожала любимая ягода

11:36

Шабунин скрыл дом в США стоимостью более 1 млн долларов, - СМИ

11:24

Китайский гороскоп на завтра 26 августа: Быкам - обиды, Драконам - страх

11:20

Уже в сентябре украинцам "прилетит" прибавка к пенсии: кому и сколько начислят

Реклама
11:15

4 ядовитых продукта, которые мы едим каждый день: мало кто об этом догадываетсяВидео

11:12

Четыре знака зодиака начинают новую главу жизни в последние дни августа

10:56

Длинный Нептун бьет на 1000 км: первые кадры новой украинской крылатой ракеты

10:49

Львов замерз: градусники показали экстремальный минимум

10:48

Какие вещи покойного не стоит оставлять дома - приметы и мнение священниковВидео

09:57

"Украина сама вредит": Словакия угрожает перекрыть Киеву поставки дизеля

09:54

Что с собой делает предательница Ани Лорак на самом деле - детали

09:34

Киев и Будапешт обменялись колкими заявлениями из-за "Дружбы"

09:26

В РФ заговорили о модернизации ядерного щита из-за "колоссальных угроз" - СМИ

09:05

"Немало активов на оккупированных территориях": вскрылась правда о Софии Ротару

09:01

Москва отвергла мирные инициативы Трампа: Лавров озвучил требования Путина

09:00

Новый учебный год, выплаты учителям и повестки под камеру: что изменится для украинцев с 1 сентября

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 августа (обновляется)

08:44

"Не будет мира никогда": Наталья Сумская сделала громкое публичное заявление

08:24

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Гороскоп на завтра 26 августа: Близнецам - неудача, Львам - радостные новости

07:26

Около 30 стран готовы поддержать Украину: Германия настаивает на расширении гарантий

06:45

Около 10 "прилетов", горят дома: РФ нанесла массированный удар дронами по Сумщине

06:10

Бои за Доброполье: россияне меняют тактику, ВСУ сорвали политическую составляющую наступления врагамнение

05:55

Мощный шторм накрыл страну: когда закончится магнитная буря

Реклама
05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 3 секунды найти букву V

05:09

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчасВидео

04:30

"Машина почти не ездила": как проверить авто на скрученный пробег

03:45

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

01:30

"Очень агрессивно": кум и экс-бойфренд Каменских рассказал, за что невзлюбил Потапа

01:03

Были в полной информационной изоляции: Хилюк рассказал о том, что происходило в пленуФотоВидео

24 августа, воскресенье
23:41

Контрнаступление ВСУ на Донбассе: военные раскрыли детали продвижения

23:03

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселеннойВидео

22:09

В Венгрии возмущены заявлением Зеленского в День Независимости: в чем причина

21:59

Сентябрь 2025 откроет Близнецам новые горизонты: гороскоп на месяцВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять