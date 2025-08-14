Укр
Почему нельзя тратить зарплату в первый день: что предвещают приметы

Руслан Иваненко
14 августа 2025, 23:29
Узнайте, что советуют приметы о деньгах для сохранения семейного бюджета.
Что советуют приметы про деньги, чтобы деньги всегда оставались в кошельке / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как сохранить деньги после зарплаты
  • Какие приметы помогают стабилизировать финансы
  • Что делать с кошельком, чтобы деньги не "утекали"

Многие люди сразу после получения зарплаты делают крупные покупки. Тем не менее, эксперты по финансовой грамотности и народные приметы советуют подождать хотя бы до утра, прежде чем тратить средства. Такой подход помогает сохранить денежный канал открытым и предотвратить быстрое "вытекание" денег из кошелька.

Главред решил рассказать, почему тратить деньги в день получения зарплаты может быть вредно для финансов и как простые приметы и привычки помогут приумножить достаток.

Как пишет "РБК - Украина", дело не только в приметах. Психологи и финансовые консультанты отмечают: человек, который сразу тратит всю зарплату, рискует остаться без финансовой стабильности до следующего поступления средств. Это формирует привычку расточительства и затрудняет планирование бюджета.

Приметы для привлечения богатства

Чтобы привлечь богатство и поддержать стабильное финансовое состояние, стоит придерживаться простых правил:

  • Относитесь к деньгам с уважением - это гарантирует регулярные поступления.
  • Используйте качественный кошелек и аккуратно сортируйте деньги по номиналу - это привлекает большие финансовые потоки.
  • Инвестируйте в имущество или бизнес - деньги должны работать, чтобы приумножаться.
  • Собирайте рассыпанные деньги правой рукой, оставляя минимум одну монетку на полу - так вы сохраните энергетику финансов.
  • После ухода гостей из дома стряхивайте скатерть на улицу - это символизирует привлечение семейного достатка.

Чего не следует делать с деньгами

  • Всегда забирайте сдачу после покупок - иначе можно потерять больше, чем заработали.
  • Не бросайте деньги на пол и не теряйте их.
  • Не храните старые чеки в кошельке - они привлекают лишние траты.
  • Регулярно жертвуйте небольшую часть дохода на благотворительность.
  • Не свистите в доме - это может привести к материальным потерям.
  • Не выбрасывайте старый кошелек - он несет энергетику накопленных денег.

Соблюдение этих советов помогает создать финансовую стабильность и привлечь богатство в вашу жизнь, сочетая народную мудрость и современную экспертную практику.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

В Украине весомо снизилась цена популярного мяса: где продается дешевле всего

