Мы до сих пор стучим по дереву: как на самом деле возникли самые известные приметы

Руслан Иваненко
8 августа 2025, 21:36
Почему число 13 стало символом несчастья и как оно повлияло на культурные страхи.
Приметы
Как рассыпанная соль стала приметой несчастья и почему ее бросали через плечо / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Откуда пошел страх перед числом 13
  • Почему черную кошку когда-то считали священной
  • Как соль и зеркала оказались в списке суеверий

Суеверия и приметы - это не просто старые байки. Они глубоко укоренены в нашу культуру и психологию. Даже если мы не всегда это осознаем, многие из нас, например, избегают переходить дорогу черной кошке или стучат по дереву, чтобы не сглазить.

Главред решил углубиться в историю и раскрыть тайны самых популярных примет.

Число 13: почему его так боятся

Как пишет РБК-Украина, страх перед числом 13, известный как трискайдекафобия, имеет давние корни. В христианской традиции это число ассоциируется с Тайной вечерей, где было 13 участников, а 13-м был предатель Иуда. Это число считается источником дисбаланса, ведь идет после идеального числа 12 (12 месяцев, 12 созвездий, 12 часов). Недаром во многих отелях, аэропортах и домах часто отсутствует 13-й этаж, выход или номер.

Черная кошка: символ несчастья или удачи

В средневековье черных кошек несправедливо ассоциировали с ведьмами. Это привело к их массовому истреблению, что, по иронии судьбы, способствовало распространению чумы, ведь популяция крыс резко возросла. С тех пор черные кошки стали символом несчастья.

Однако в разных культурах отношение к ним отличается: в Шотландии черный кот на пороге сулит процветание, а в некоторых частях Великобритании - удачу. Древние египтяне вообще считали их священными, связывая цвет шерсти с плодородным илом Нила.

Разбитое зеркало: семь лет несчастья

Верование, что разбитое зеркало приносит несчастье, происходит от древних представлений о том, что зеркало отражает душу человека. Римляне верили, что разбитое зеркало может "заточить" дух или же привести к несчастьям на семь лет, поскольку именно такой срок, по их мнению, нужен для полного обновления тела и души.

Кроме того, раньше зеркала были очень дорогими, и их потеря воспринималась как серьезная финансовая проблема.

Рассыпанная соль: дорогой продукт или проклятие

Когда-то соль была ценным товаром, поэтому ее потеря воспринималась как плохой знак. Суеверие о рассыпанной соли, предвещающее несчастье, возникло из-за ее высокой стоимости. Чтобы "отвести" беду, существовал ритуал: бросить щепотку соли через левое плечо, чтобы ослепить злого духа, который там сидит.

Пройти под лестницей: угроза или кощунство

Суеверие о том, что нельзя проходить под лестницей, имеет два основных объяснения. Во-первых, лестница, прислоненная к стене, образует треугольник, символизирующий Святую Троицу. Проходить под этим треугольником считалось кощунством. Во-вторых, лестница может напоминать виселицу, поэтому прохождение под ней ассоциировалось с несчастьем или смертью.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы поверья интересные новости
