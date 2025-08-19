Наши предки никогда не держали дома искусственные цветы: какую беду можно накликать

Лучше заменить искусственные цветы на живые растения, которые наполняют дом гармонией и свежестью.

Почему искусственные цветы - символ печали в народных традициях / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Почему в Украине не советуют держать искусственные цветы в доме

Что говорят приметы об искусственных букетах в квартире

В украинской культуре с давних времен существовали представления о том, какие вещи стоит приносить в дом, а каких лучше избегать. Одним из таких нежелательных предметов считаются искусственные цветы, отмечает Телеграф.

Несмотря на их удобство и декоративность, с ними связано немало примет. По народным поверьям, такие цветы способны привносить в дом негативную энергию. Главная причина - их ассоциация с кладбищами, где искусственными букетами украшают могилы. Считается, что они влекут за собой грусть, печаль и даже неудачи.

Также распространено убеждение, что пластмассовые цветы "блокируют" естественный поток энергии в доме, затрудняя достижение достатка и семейной гармонии.

Еще одно поверье утверждает: искусственные растения якобы "отбирают" жизненную силу у жильцов, ведь не имеют собственной живой энергетики. Именно поэтому считается, что гораздо полезнее украшать дом живыми цветами и растениями, которые приносят свежее дыхание, позитив и гармонию.

Об источнике: Телеграф Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

