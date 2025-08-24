'Подарки' ко Дню Независимости: ВСУ ударили по многим регионам РФ, что стало целью

Генштаб ВСУ подтвердил удары по ключевым логистическим и энергетическим объектам России, имеющие целью снизить военно-экономический потенциал агрессора.

Взрывы раздавались во многих регионах России - появились огненные кадры / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

Генштаб подтвердил поражение ряда стратегических объектов в глубоком тылу РФ

Военные показали видео одного из поражений Сызранского нефтеперерабатывающего завода

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение морского терминала Усть-Луга в Ленинградской области РФ, Сызранского нефтеперерабатывающего завода и ряд других логистических объектов страны-агрессора России. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В ночь на 24 августа 2025 года подразделения Сил специальных операций ВСУ и СБУ нанесли удар по инфраструктурному объекту на морском терминале "Усть-Луга" (Ленинградская область РФ) с целью уменьшения военно-экономического потенциала агрессора.

По предварительным данным Генштаба ВСУ, была уничтожена установка для фракционирования и перевалки газового конденсата, мощность которой составляет до 6,9 млн тонн сырья в год. Поражение подтверждено, объект загорелся огнем.

"Морской терминал "Усть-Луга" является одним из ключевых логистических хабов рф в Балтийском море, который активно используется для экспорта энергоресурсов с привлечением так называемого "теневого флота" в обход международных санкций. Подтверждено успешное поражение цели с последующим воспламенением", - говорится в сообщении.

Также подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удары по логистическим объектам в Белгородской и Воронежской областях РФ, которые обеспечивают функционирование и снабжение воинских частей российской армии.

Результаты операций уточняются.

Генштаб ВСУ также сообщил о поражении Сызранского нефтеперерабатывающего завода и опубликовал соответствующее видео.

В ночь на 24 августа 2025 года подразделения Главного управления разведки МО Украины и Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по объекту топливно-энергетической инфраструктуры противника - Сызранскому НПЗ в Самарской области РФ.

Завод имеет проектную мощность до 8,5 млн тонн нефти в год, что составляет около 3,08% от общего объема нефтепереработки в России.

Предприятие специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и других нефтепродуктов, которые поставляются войскам РФ на оккупированных территориях.

На видео - один из моментов поражения Сызранского НПЗ:

/ Фото: скриншот

"В районе расположения объекта зафиксировано попадание и детонации. Результаты нанесенного поражения уточняются. Силы обороны Украины системно реализуют меры, направленные на снижение боевого потенциала российских оккупационных войск, дестабилизацию их логистических возможностей, в частности в части поставок горюче-смазочных материалов, а также на принуждение РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины. Дальше будет! Слава Украине!", - резюмировали в Генштабе.

Как Украина может изменить ход войны

Как писал Главред, Украина должна развивать собственный оборонно-промышленный комплекс и осуществлять удары по России, ведь именно это способно изменить ход войны. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Он отметил, что развитие украинского ОПК и удары по территории РФ создадут условия, при которых Соединенные Штаты будут вынуждены активнее поддерживать Киев.

По его убеждению, производство оборонной продукции обязательно должно охватывать и ракетные технологии.

"Нужно сделать из Украины актив. Строить свою оборонку и долбить по территории России. Надо ставить США в положение, когда американцы прибегут и будут действовать", - отметил Загородний.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Министерство обороны США уже несколько месяцев сдерживает возможность Украины наносить дальнобойные удары по территории России. Как пишет The Wall Street Journal, это связано с попыткой Вашингтона начать мирные переговоры с Москвой. В частности, ограничения касаются и использования британско-французских ракет Storm Shadow, ведь их наведение базируется на данных, которые предоставляют американцы.

Между тем в ночь на 24 августа крупнейший российский порт на Балтике Усть-Луга подвергся атаке беспилотников. По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, на терминале компании "НОВАТЭК" возник пожар.

В ответ на рост количества украинских ударов по российской территории, Москва вынуждена усиливать системы противовоздушной обороны, отметил заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

