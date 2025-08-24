Укр
Какие страны станут гарантами безопасности для Украины - названы условия и роль Китая

Юрий Берендий
24 августа 2025, 14:24
147
Вопрос гарантий безопасности для Украины стал ключевым перед возможными переговорами Зеленского и Путина, над ним уже работают тридцать стран мира.
Какие страны станут гарантами безопасности для Украины - названы условия и роль Китая
Гарантии безопасности для Украины - какие страны станут гарантами и какова роль Китая / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Какие гарантии безопасности и от кого получит Украина
  • Какая лучшая гарантия безопасности для Украины
  • В чем ловушка анонсированных гарантий безопасности для Украины

В результате серии дипломатических встреч - начиная с переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, и заканчивая большой встречей в Белом доме 18 августа 2025 года с участием президента Украины Владимира Зеленского и ведущих европейских лидеров - сформировался новый подход к безопасности Украины на поствоенный период. Дональд Трамп пообещал, что США "помогут гарантировать безопасность Украины" как часть мира.

Главред собрал главное, что стоит знать о том, какие страны могут стать гарантами безопасности для Украины и могут ввести миротворцев.

Какие гарантии безопасности получит Украина

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина должна получить гарантии безопасности по образцу 5-й статьи НАТО о коллективной обороне, которые также будут включать финансирование Вооруженных сил. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве 22 августа.

"Это должны быть гарантии "Article-5-like", то есть как 5-я статья договора НАТО, и это реально действенные гарантии безопасности. Именно на такой результат мы должны выйти", - сказал глава государства.

По его словам, переговоры по содержанию таких гарантий продолжаются фактически ежедневно, и к ним привлечены советники по вопросам безопасности стран-партнеров, военные и дипломаты.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности должны обеспечивать именно ту численность и качество украинского войска, которое способно надежно защищать страну. В значительной степени эта система базируется на сотрудничестве с партнерами и достигнутом взаимодействии с НАТО. Украинская армия и система обороны уже существенно интегрированы в структуры Альянса, существует широкое двустороннее сотрудничество с его членами, и эта работа обязательно будет продолжаться и в дальнейшем.

5-я статья НАТО
5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в свою очередь отметил, что соглашение о гарантиях безопасности будет предусматривать два уровня: усиление Вооруженных сил Украины и предоставление гарантий от США и Европы, которые должны сдержать Россию в случае новой агрессии.

"Мы работаем вместе, Украина, Европа и США, чтобы гарантии были такого уровня, чтобы Владимир Путин, сидя в Москве, никогда бы даже не подумал нападать на Украину снова", - сказал он.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что понять роль отдельных государств в системе гарантий безопасности для Украины можно будет только после того, как будет полностью определена и прописана вся ее инфраструктура. Он отметил, что возможности стран отличаются, поэтому и объемы помощи, которые они могут предоставить, также будут разными.

"Пока рано говорить, кто может дать своих военных, кто разведку, кто присутствует в море, кто в небе, а кто готов финансировать... кто из-за своей конституции не может присутствовать в том или в другом виде, но готов финансировать", - сказал президент.

Что предусматривает 5-я статья НАТО для Украины

Тем временем европейские лидеры обсуждают вариант гарантий безопасности, которые обяжут союзников Украины в течение 24 часов принимать решение о предоставлении военной поддержки в случае новой агрессии России. По данным Bloomberg, инициатива принадлежит премьер-министру Италии Джорджии Мелони.

По сути, речь идет о формате, напоминающем коллективную оборону по образцу НАТО, но без формального членства в Альянсе. Как уточняют источники агентства, такой механизм, хотя и не будет соответствовать статье 5 Устава НАТО, обяжет страны, подписавшие двусторонние соглашения с Украиной, оперативно договариваться о конкретных шагах в ответ на нападение.

Предполагаемые меры включают быструю и длительную военную помощь Киеву, экономическую поддержку, укрепление обороноспособности украинской армии и введение санкций против России.

Кто будет гарантировать безопасность Украины в море

Владимир Зеленский сообщил, что Турция уже выразила готовность стать гарантом безопасности на море.

"Они сказали: "Мы хотим быть частью гарантии безопасности для Украины в части моря. Мы профессиональные, мы знаем, как помочь в Черном море, мы будем смотреть именно на это. Присутствие наше там будет полным", - рассказал Зеленский о турецкой позиции.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
/ Инфографика: Главред

Сколько стран разрабатывают гарантии безопасности для Украины - когда будут введены гарантии безопасности для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News уточнил, что над системой гарантий безопасности для Украины последние месяцы работает широкий круг государств, среди которых Австралия и Япония.

"В течение последних нескольких месяцев над концепцией гарантий безопасности для Украины работает группа из 30 стран, в том числе Япония и Австралия. Инициативой руководят премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон", - сказал генсек.

По его словам, эти гарантии начнут действовать только после достижения длительного перемирия или заключения мирного соглашения.

Он также отметил, что в ближайшие дни планируется обсуждение роли США в этом процессе. При этом во время встречи в Белом доме с участием президентов США Дональда Трампа, Украины Владимира Зеленского и лидеров ЕС вопрос о размещении европейских военных в Украине не был согласован, равно как и конкретная роль США.

Какие гарантии безопасности получит Украина от США

Издание Politico сообщает, что Соединенные Штаты планируют принимать лишь минимальное участие в гарантиях безопасности для Украины. Об этом, по информации журналистов, заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби во время переговоров с военными руководителями Великобритании, Франции, Германии и Финляндии, которые срочно прибыли в Вашингтон.

"Сначала становится понятно, что именно Европа будет действовать на местах. США не полностью обязаны ни к чему", - сказал дипломат НАТО в комментарии Politico.

Президент США Дональд Трамп в комментарии Fox News подтвердил, что американские войска не будут отправлены в Украину в рамках возможного мирного соглашения с Россией, однако США рассматривают вариант предоставления воздушной поддержки. Об этом сообщает Sky News.

"Когда речь идет о безопасности, [европейцы, - ред.] готовы отправлять людей на места. Мы готовы помогать им с вещами, особенно, вероятно, по воздуху", - цитирует издание президента Соединенных Штатов.

Какие страны станут гарантами безопасности для Украины - названы условия и роль Китая
Дональд Трамп / Фото: скриншот

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что такой формат помощи является лишь одной из возможных опций. Она подчеркнула, что Трамп четко заявил, что американских военных в Украине не будет, но Вашингтон готов помочь с координацией действий и предоставить другие механизмы безопасности европейским союзникам.

При этом, отмечает издание, пока остается непонятным, как именно может выглядеть такая поддержка - от предоставления систем ПВО и ПРО до применения истребителей для контроля бесполетной зоны.

Какие страны должны гарантировать безопасность Украины - позиция РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсуждение гарантий безопасности для Украины без участия России невозможно. По его словам, Москва готова рассматривать вариант предоставления таких гарантий Украине от Китая, США, Великобритании и Франции - но только на равных условиях.

В то же время Лавров подчеркнул, что исключение России из этого процесса является "дорогой в никуда".

"Я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации - это утопия, это путь в никуда", - сказал Лавров.

Он также добавил, что в вопросе гарантий безопасности Москва считает необходимым опираться на договоренности, которые были наработаны во время переговоров в Стамбуле в 2022 году.

Какие страны готовы отправить миротворцев в Украину

Европейские лидеры стремятся усилить позиции Киева перед возможной встречей президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, и уже около десяти стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения ее безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.

"Пакет гарантий безопасности для Украины будет сформирован уже на этой неделе, когда лидеры воспользуются поддержкой президента Дональда Трампа по плану, который предусматривает введение европейских войск в рамках потенциального мирного соглашения. После того, как в понедельник на саммите в Белом доме было подтверждено твердую приверженность США к гарантиям, европейские лидеры стремятся использовать предложение Трампа и поставить Киев в более сильную позицию накануне возможной встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского", - отмечает издание.

Армии стран Европы, армия Европы, миротворцы, инфографика
/ Инфографика: Главред

По данным издания, примерно десять государств готовы направить свои силы в страну, пострадавшую от войны. Правительство Великобритании отметило, что в ближайшие дни европейские военные встретятся с американскими коллегами для обсуждения "надежных гарантий безопасности" и подготовки к возможному развертыванию сил стабилизации в случае прекращения боевых действий.

На первом этапе план предусматривает поддержку украинских военных через обучение и подкрепление. Эти силы будут действовать в составе многонациональной группы, основу которой составят европейские войска. Великобритания и Франция уже выразили готовность отправить сотни своих солдат, которые разместятся в Украине подальше от линии фронта.

Дальнейшие меры включают обмен разведывательной информацией, контроль границ, поставки вооружения и, возможно, средств противовоздушной обороны. В то же время от США ожидают по крайней мере сохранения поддержки в виде разведданных и военной техники через партнерские каналы.

Какова позиция Китая относительно гарантий безопасности для Украины

Китай при определенных условиях выразил готовность присоединиться к миротворческой миссии в Украине, что вызвало противоречивые реакции среди европейских дипломатов, пишет Welt am Sonntag. По информации источников в ЕС, во властных кругах Пекина подтвердили возможность участия в таком контингенте, однако лишь при условии, если он будет развернут под мандатом Организации Объединенных Наций.

"Существует опасность, что Китай прежде всего захочет шпионить в Украине и займет явно пророссийскую позицию вместо нейтральной в случае конфликта", - сказал Welt am Sonntag высокопоставленный дипломат ЕС.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
/ Инфографика: Главред

Почему Китай не станет гарантом безопасности для Украины

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Китай не входит в число гарантов безопасности Украины, поскольку в этой войне он поддерживал Россию.

"Во-вторых, Китай помог России, открыв рынок дронов. Третье: здесь вопрос даже не о военнослужащих, которые там присутствуют. Речь идет о Будапештском меморандуме. Китай был среди подписантов, они не сделали ничего, когда был оккупирован Крым", - сказал президент Украины во время общения с журналистами, передает УНИАН.

По его словам, Пекин не помог остановить агрессию с самого начала, а Украине не нужны гаранты, которые не были рядом в самые тяжелые моменты после 24 февраля 2022 года.

"Именно поэтому нам нужны гарантии безопасности только от тех стран, которые готовы нам помочь", - подчеркнул он.

Какая лучшая гарантия безопасности для Украины

Политолог и преподаватель КНУ им. Шевченко Петр Олещук считает, что действенными гарантиями безопасности для Украины могло бы стать размещение на ее территории иностранных военных контингентов.

Он сравнил это с примером Южной Кореи, где присутствие американских войск выступает ключевым фактором безопасности.

"Таким образом, чтобы не получить очередного Будапештского меморандума, в Украине должен быть размещен иностранный военный контингент западных государств, потому что именно это будет наиболее надежной гарантией безопасности для нас. Поэтому гарантии безопасности, подобные прописанным в 5 статье Устава НАТО, являются перспективной идеей, которая может быть полезной для Украины, но все равно остается риск того, что это станет определенной ловушкой для нас. Но пока нет ни договоренностей, ни документов, поэтому сложно что-то анализировать и прогнозировать", - подчеркнул он в колонке на Главреде.

По мнению эксперта, только дислокация западных военных сил в Украине может стать реальной гарантией того, что Россия не сможет возобновить войну в ближайшее время.

В чем ловушка анонсированных гарантий безопасности для Украины

Заявление специального представителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа о якобы готовности Путина предоставить Украине "гарантии безопасности" вызвало значительные сомнения, поскольку концепция "НАТО без НАТО" выглядит ненадежной. Об этом в комментарии Главреду отметил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

Эксперт напомнил, что впервые идею создания для Украины своеобразного аналога статьи 5 НАТО еще полгода назад озвучила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Речь шла о гарантиях помощи нашему государству в случае нового нападения.

"Но не в рамках НАТО как организации, а через двусторонние соглашения Украины с отдельными странами-членами Альянса, которые брали бы на себя такие обязательства. То есть - своеобразное "НАТО без НАТО" Все это звучит размыто, но привлекательно, однако есть проблема. Даже сама статья 5, которая является сердцевиной коллективной обороны, не обязывает всех участников вступать в войну. Она лишь позволяет каждой стране принимать меры в поддержку страны-жертвы агрессии и самостоятельно определять, каким образом оказать помощь: военным, политическим, дипломатическим или даже гуманитарным путем. То есть это не является абсолютной гарантией", - указывает аналитик.

