Развал России и завершение войны: эксперт сделал интересный прогноз

Украина восстановит свою территориальную целостность быстрее, чем Азербайджан.

Россия развалится после падения режима Путина - Огрызко / Коллаж: Главред

Кратко:

Заморозка войны по линии фронта – наиболее вероятный сценарий

Украина вернет территории быстрее, чем Азербайджан

Наиболее реалистичным сценарием в войне России против Украины является заморозка на текущей линии разграничения. Однако со временем украинцы смогут восстановить свою территориальную целостность, а российский правящий режим рухнет. Об этом заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

Сценарий завершения войны

В интервью Главреду он рассказал, что наиболее реалистичным сценарием является завершение войны на нынешней линии разграничения.

"Наиболее реалистичный вариант заключается в замораживании войны на нынешней линии разграничения, после чего каждая сторона будет держать за спиной нож, который она в будущем захочет воткнуть в тело противника. К сожалению, так цинична история. Посмотрите на Азербайджан, который держал "нож за спиной" 35 лет, а потом воткнул в тело противника и в конце концов восстановил свою территориальную целостность", - отметил Огрызко.

Также он считает, что Украине восстановит свою территориальную целостность быстрее, чем Азербайджан.

"Но у нас все будет гораздо быстрее, поскольку у Путина нет 35 лет, во-первых, его собственной жизни, а, во-вторых, его режим столько не проживет. Как только Путин ослабнет, его съедят свои же, а потом режим быстро развалится, а с ним и все, что пока называется "Российской Федерацией", - подчеркнул Владимир Огрызко.

Смотрите видео, в котором Огрызко рассказал, что будет с оккупированными территориями:

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

