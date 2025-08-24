США блокируют удары Украины по России: в WSJ узнали детали

Вашингтон пытается препятствовать ударам Украины по РФ.

Пентагон несколько месяцев ограничивает удары Украины по РФ - СМИ / Коллаж: Главред

Главное:

США ограничивают удары Украины по России

Причина – попытки Вашингтона договориться с Москвой

Ограничения распространяются и на ракеты Storm Shadow

Министерство обороны США уже несколько месяцев ограничивает дальнобойные удары Украины по территории страны-оккупанта России. Причина – попытка Вашингтона перейти к мирным переговорам с Москвой.

Как Пентагон ограничивает удары по России

В материале The Wall Street Journal говорится, что американцы препятствуют дальнобойным ударам западным оружием по России. Ограничения касаются, в том числе, и британско-французских атак ракетами Storm Shadow, поскольку они получают навигационные данные от американцев.

Запрет на удары по РФ от Пентагона

Журналисты пишут, что в течение нескольких месяцев Украине ограничивают возможность для дальнобойных ударов по России. По их данным, подобная позиция подразумевает использование американских тактических ракет, но публично об этом не говорит никто.

Согласно данным источника издания, Украина как минимум раз просила разрешить ей наносить удары по территории России, но ей отказывали. Причина – стремление администрации Трамп побудить Москву к началу переговоров.

Разрешение на такие удары может дать лишь глава Пентагона Пит Хегсет. Причем США не разрешают Украине наносить удары не только ракетами ATACMS, но и Storm Shadow, поскольку британские ракеты получают навигационные данные от США.

Кто автор концепции

Идея этой процедуры принадлежит заместителю министра обороны Элбриджу Колби. Он выступает за концентрацию военных ресурсов США в противостоянии с Китаем на тихоокеанском направлении. По данным СМИ, Колби также был причастен к кратковременному приостановлению поставок оружия Украине в июле.

Журналисты подчеркнули, что такое решение США де-факто ограничивает решение администрации разрешить удары по Украине.

Война России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, Украина получит от США более 3 тысяч ракет с ударом до 450 км, написали журналисты The Wall Street Journal. Ракеты должны поступить на баланс ВСУ через 6 недель.

Путин не настроен идти на мир с Украиной, считают аналитики Института изучения войны. Москва по-прежнему ставит перед собой цель капитуляции украинского государства.

Заявление Лаврова о ситуации с гарантиями безопасности для Украины де-факто привели к срыву переговоров России и США, пишет Bloomberg. Кроме того, Путин публично не подтвердил готовность предоставить гарантии для Украины.

Другие новости:

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

