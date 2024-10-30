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Украина отказалась от захвата Курской АЭС: Зеленский назвал причину

Андрей Ганчук
30 октября 2024, 15:16
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Силы обороны могли бы решить вопрос Курской атомной электростанции, но не стали этого делать, сказал Владимир Зеленский.
Зеленский, Курская АЭС
Украина никогда не стремилась к захвату Курской АЭС - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Что сказал Зеленский:

  • Украина не собиралась захватывать Курскую АЭС
  • Силы обороны способны взять Курскую АЭС
  • Украина не хочет быть похожей на Россию

Украина никогда не хотела захватывать Курскую атомную электростанцию в Курчатове, поскольку не стремится быть похожей на агрессора Россию, которая захватила Запорожскую АЭС. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью ведущим СМИ стран Северной Европы в среду, 30 октября, он рассказал о том, что Силы обороны могли бы взять под свой контроль Курскую АЭС, если бы была поставлена такая задача.

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"Россия думает, что они очень сильны, но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали, мы могли бы это сделать, но мы никогда не хотели этого", - отметил глава государства.

Курск, Курская АЭС Инфографика
Кратко о Курской АЭС / Инфографика: Главред

Курская АЭС - что о ней известно

Курская АЭС — атомная электростанция в России, расположенная в городе Курчатов Курской области, в 40 км к западу от города Курск на берегу реки Сейм, пишет Википедия. Состоит из двух работающих энергоблоков общей мощностью 2 ГВт. По мере исчерпания ресурса энергоблоков Курской АЭС их мощность будет замещена блоками Курской АЭС-2. Курская АЭС является филиалом концерна АО "Концерн Росэнергоатом". На станции работают более 5 тысяч человек

В 2021 году выработка электроэнергии составила 25,1 млрд кВт·ч.

По его словам, Украина никогда не стремилась к захвату Курской АЭС, поскольку не хочет быть похожей на российских оккупантов.

"Мы не оккупируем их критическую инфраструктуру, как они это сделали с Запорожской АЭС", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Ситуация в Курской области – новости по теме:

Как сообщал Главред, в ГУР Минобороны Украины ранее заявили о том, что КНДР "передала" России до 12 тысяч солдат, первые подразделения уже под Курском.

На войну отправили 500 северокорейских офицеров, среди которых 3 генерала.

Войска РФ давят в Курской области, однако ВСУ уничтожают там военный потенциал врага, сказал главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский. Он опроверг слова Путина о том, что 2 тысячи бойцов Сил обороны попали в окружение на Курщине.

ВСУ контратакуют в Курской области возле важных населенных пунктов, считают аналитики Института изучения войны. Как полагают американские наблюдатели, Силы обороны провели ответные атаки вблизи Кремневого, Нижнего Клина, Новоивановки, Александрии, Любимовки, Дарьино, Русской Конопельки, а также возле Плехова.

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