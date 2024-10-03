'Обстрел' Курской АЭС: в МИД ответили на истерику российских пропагандистов

Украина опровергает атаку на Курскую АЭС, о которой накануне заявили кремлевские пропагандисты. Представитель министерства Георгий Тихий подчеркнул, что информация о якобы обстреле ВСУ ядерного объекта является неправдивой.
"Мы категорически отрицаем утверждения российских СМИ об украинских ударах по Курской атомной электростанции или вблизи нее", - сказал он.
Тихий добавил, что в отличие от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины строго придерживаются норм международного гуманитарного права и не атакуют гражданское население или объекты гражданской инфраструктуры.
В то же время в Сети распространяется видео, на котором очевидцы взрыва в Курчатово Курской области рассказывают о российских военных на объекте, где произошел взрыв.
Взрывы в Курчатово - смотрите видео:
Взрывы возле Курской АЭС - что известно
Российские оккупанты 3 октября заявили о взрывах неподалеку от Курской АЭС в окрестностях города Курчатово Курской области. Местные власти отчитывались о работе ПВО якобы по беспилотнику. Сами же СМИ Путина утверждают, что ВСУ якобы пытались атаковать станцию с HIMARS.
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, атаки на Курскую АЭС вообще не было, а заявления кремлевских СМИ - просто ложь.
Аналитики OSINT публикуют видео со взрывом, как утверждается, ангара. Он в Google Maps обозначен как территория Курчатовской АЭС.
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