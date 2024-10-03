'Обстрел' Курской АЭС: в МИД ответили на истерику российских пропагандистов

Украина отрицает любую причастность к взрывам вблизи ядерного объекта.

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Возле Курской АЭС произошел взрыв - предположительно, на военном объекте / Коллаж Главреда. Фото: МИД Украины, скриншот видео

Украина опровергает атаку на Курскую АЭС, о которой накануне заявили кремлевские пропагандисты. Представитель министерства Георгий Тихий подчеркнул, что информация о якобы обстреле ВСУ ядерного объекта является неправдивой.

"Мы категорически отрицаем утверждения российских СМИ об украинских ударах по Курской атомной электростанции или вблизи нее", - сказал он.

видео дня

Тихий добавил, что в отличие от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины строго придерживаются норм международного гуманитарного права и не атакуют гражданское население или объекты гражданской инфраструктуры.

В то же время в Сети распространяется видео, на котором очевидцы взрыва в Курчатово Курской области рассказывают о российских военных на объекте, где произошел взрыв.

Взрывы в Курчатово - смотрите видео:

Взрывы возле Курской АЭС - что известно

Российские оккупанты 3 октября заявили о взрывах неподалеку от Курской АЭС в окрестностях города Курчатово Курской области. Местные власти отчитывались о работе ПВО якобы по беспилотнику. Сами же СМИ Путина утверждают, что ВСУ якобы пытались атаковать станцию с HIMARS.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, атаки на Курскую АЭС вообще не было, а заявления кремлевских СМИ - просто ложь.

Аналитики OSINT публикуют видео со взрывом, как утверждается, ангара. Он в Google Maps обозначен как территория Курчатовской АЭС.

Курская АЭС - что известно об объекте / Инфографика: Главред

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