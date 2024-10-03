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Россияне попали в газовоз на Черниговщине: взрыв убил трех человек, в том числе ребенка

Яна Ставская
3 октября 2024, 17:32
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Среди убитых - шестилетний ребенок, сообщили в ОГА.
Россияне попали в газовоз на Черниговщине: взрыв убил трех человек, в том числе ребенка
Россияне ударили по людям в селе на Черниговщине / Коллаж Главреда. Фото: Черниговская ОГА

Российские оккупанты в четверг, 3 октября, ударили по автомобилю с баллонами сжиженного газа в селе Горск Черниговской области. Детонация задела близлежащие дома. Убиты три человека, есть раненые.

Об очередном военном преступлении оккупантов говорится в сообщении ОВА. Указывается, что в газовоз, который вез газ гражданским, попал российский беспилотник. Во время прилета местные как раз заправляли газовые баллоны, рассказал в комментарии Суспильне Чернигов староста села Андрей Апришко.

Из-за детонации загорелись соседние дома, убиты три человека, в том числе 6-летний ребенок.

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Еще четыре человека ранены. Среди них - 4-летний мальчик, 13-летняя девочка и двое мужчин. Всех госпитализировали.

"Погибшие - это шестилетний ребенок и заправщики на машине, которая привезла газ. Раненые являются местными жителями", - поделился Апришко.

По его словам, сейчас в селе остается около 115 человек, из которых трое детей. Местные власти работали над эвакуацией людей.

  • Удар РФ по газовозу в Черниговской области 3 октября
    Удар РФ по газовозу в Черниговской области 3 октября Фото: Черниговская ОВА
  • Удар РФ по газовозу в Черниговской области 3 октября
    Удар РФ по газовозу в Черниговской области 3 октября Фото: Черниговская ОВА
  • Удар РФ по газовозу в Черниговской области 3 октября
    Удар РФ по газовозу в Черниговской области 3 октября Фото: Черниговская ОВА

Взрывы в Украине - последние новости об атаках России

Как сообщал Главред, в ночь на 3 октября российская оккупационная армия в очередной раз предприняла попытку нанести воздушный удар по Киеву. Воздушная тревога в столице продолжалась более 5,5 часов. Последствия падения обломков сбитого дрона в Деснянском районе минимальны – обошлось без разрушений и пожара.

А накануне РФ массированно ударила по Сумщине "Шахедами". В результате в Шосткинской общине разрушен ряд критических объектов. Кроме этого, в результате ударов город Шостка и вся громада остались без электроэнергии и воды.

По мнению эксперта Александра Коваленко, российские оккупанты вполне вероятно могут накапливать крылатые ракеты для удара по Украине 7 октября — именно в тот день диктатор Владимир Путин отмечает свой день рождения.

"Очевидно, что ограничив удары в сентябре, россияне готовят либо "большой салют" на день рождения военного преступника Путина (7 октября), либо основательно готовятся к отопительному сезону в Украине", - пояснил он.

Что такое Суспильне

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное Вещание (Суспильне) — общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в том числе интернет-СМИ. НСТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.

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новости Чернигова война в Украине Черниговская область взрыв война России и Украины ракетный удар
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