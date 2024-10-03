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Куда могут пойти войска РФ после оккупации Угледара: в ВСУ раскрыли планы врага

Андрей Ганчук
3 октября 2024, 15:53
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Оккупация Угледара – лишь часть большого наступления оккупантов по линии Угледар-Курахово-Покровск, сказал Иван Тимочко.
Войска РФ, ВСУ
Оккупанты России могут планировать наступление на Запорожском направлении - военнослужащий ВСУ / Коллаж: Минобороны РФ, 22-я ОМБр

Российские оккупанты после захвата Угледара Донецкой области могут планировать наступление на Запорожском направлении. Уже можно увидеть, как враг активизируется в районе Старомайорска. Об этом заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

В эфире Киев 24 он рассказал о том, что Угледар был для ВСУ важной точкой обороны. Город на высоте, у него "хорошие" географические и технические особенности. Оборона Угледара свою задачу выполнила. Враг рассматривал захват города как часть плана по наступлению по линии Угледар-Курахово-Покровск.

"И враг будет пытаться поэтапно двигаться в этом направлении в зависимости от имеющихся ресурсов. Сейчас враг, даже зайдя в Угледар, не смог развернуть свое наступление, как это было в свое время в Авдеевке. Поэтому Угледар свои задачи выполнил однозначно", - отметил Тимочко.

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ВСУ готовились к выходу из Угледара

По словам военнослужащего, давно было понимание того, что из Угледара придется отходить.

"После выхода из Угледара расположение бойцов по линии обороны напрямую зависит от того, насколько у нас там есть силы, средства, которые мы сможем задействовать, и насколько местные органы власти, которые отвечали за третью линию фортификаций, качественно и эффективно организовывали ее во взаимодействии с военными", - объяснил офицер.

Важна информационная тишина

Военный объяснил, что в таких вопросах, как передвижение бригад, нужно соблюдать информационную тишину, чтобы не допустить бардака.

"Пример Авдеевки. Не успели бригады 3-й Штурмовой выдвинуться на усиление наших сил под Авдеевкой, а также для организации отхода, как все колокола политиков, депутатов трубили, куда выдвигается бригада, какие маршруты, откуда сняли, когда прибудет, какие будет занимать позиции, какие линии обороны сделаны и не сделаны. И этот политический кавардак, собственно, причинил вред в том случае. И это ничему не научило. Эта истерия вокруг 72-й бригады в Угледаре. Хотя 72-я бригада не единственная, которая занималась обороной. Но снова начали вмешиваться в кадровые вопросы, в организационные вопросы бригады. Это все привело к безумному вреду. Поэтому мы должны с очень большой осторожностью относиться к определению следующих рубежей", - отметил Тимочко.

Куда войска РФ могут пойти после Угледара

Как полагает военный, теперь враг может планировать наступательные действия на Запорожском направлении. Оживление противника в районе Старомайорского уже зафиксировано.

Кроме того, враг способен использовать силы с Угледарского направления для усиления своих группировок в районе Покровска, или попытаться выстроить альтернативные маршруты.

"Враг имеет свои замыслы планирования, у нас есть свои замыслы. Кто кого переигрывает мы будем видеть в ближайшие моменты. Важно, чтобы сейчас, когда приковано внимание к Угледару, чтобы политики свои аппетиты и амбиции умалили и не мешали военным, не заставляли военных принимать политические вопросы в угоду им. Потому что политики будоражат общество и таким способом оказывают давление на военных, заставляя их очень часто принимать решения, которые, возможно, для политиков и политически важны, но вредны для проведения, организации что боевых действий, что наступательных. Курское наступление ВСУ - лучший пример", - подчеркнул Иван Тимочко.

Угледар Инфографика
Кратко об Угледаре / Инфографика: Главред

ВСУ вышли из Угледара – главные новости по теме:

Силы обороны вышли из Угледара, официально сообщили 2 октября в оперативно-стратегической группировке войск Хортица. Подразделения были выведены из города для того, чтобы занять новые оборонительные позиции.

Оккупация Угледара не приведет к критической ситуации, полагает командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко. Однако враг продолжает вести ползучее наступление и в скором времени попытается достичь новых продвижений на поле боя.

После захвата Угледара войска РФ смогут улучшить свою логистику, предположил военный эксперт Олег Жданов. Согласно оценке аналитика, теперь враг сможет запустить железную дорогу от Ростова до Донецка через Бердянск и Мелитополь. Заработает ветка, которую противник строил раньше.

Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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