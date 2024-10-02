Официально: Силы обороны Украины вышли из Угледара - ОСГВ 'Хортица'

В ОСУВ "Хортица" официально подтвердили вывод украинских военных из города Угледар Донецкой области.

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В ВСУ подтвердили вывод войск из Угледара / Коллаж Главред, фото: ОК "Запад", 22 отдельная механизированная бригада

Подразделения украинских войск были выведены из Угледара, чтобы сохранить личный состав и боевую технику и занять новые позиции для дальнейших действий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОСУВ "Хортица".

Отмечается, что после значительных потерь в длительных боях враг не прекратил попыток захватить Угледар. В стремлении во что бы то ни стало взять город под контроль, противник привлек резервы для фланговых ударов, что истощило оборону подразделений ВСУ, создав угрозу окружения города.

"Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий", - говорится в сообщении ОСУВ "Хортица". видео дня

Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

Бои за Угледар - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в случае захвата Угледара российскими оккупационными войсками, они вероятно попытаются окружить Курахово, считает OSINT-аналитик Виталий Кононученко.

По данным американского Института изучения войны (ISW) по состоянию на 1 октября, армия РФ, возможно, взяла под контроль Угледар, но большинство украинских подразделений смогли выйти из города и избежать окружения.

По словам главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, по состоянию на 1 октября в Угледаре продолжаются бои, в городе остаются 107 жителей.

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